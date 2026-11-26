Wovor warnt Jim Chanos?

Vor Unternehmen, die KI-Chips auf Kredit kaufen und deren Rechenleistung vermieten. Er hält sie für Leasinggesellschaften mit niedriger Kapitalrendite, die wie Wachstumsunternehmen bewertet werden.

Gegen welche Aktien wettet Chanos?

Nach eigenen Aussagen gegen Neoclouds, für die er CoreWeave und Nebius als Beispiele nennt, gegen Betreiber von Rechenzentren und gegen hoch bewertete Aktien aus dem Bereich alternative Energie. Nachprüfen lässt sich das nicht.

Hält Chanos Nvidia für überbewertet?

Sein Hauptvorwurf richtet sich nicht gegen Nvidia, sondern gegen die Kunden, die Nvidia-Chips auf Kredit kaufen. Er sieht bei Nvidia die Marktmacht, nicht bei den Vermietern.

Wie steht CoreWeave wirtschaftlich da?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar. Der Nettoverlust betrug 709 Millionen Dollar, der Zinsaufwand 846 Millionen Dollar.

Wer ist Jim Chanos?

Ein US-Investor, der auf Leerverkäufe spezialisiert ist. Bekannt wurde er, weil er früh auf den Zusammenbruch des Energiekonzerns Enron setzte.