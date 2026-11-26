Jim Chanos hat eine besondere Stellung an der Wall Street. Der Investor, der 2001 den Bilanzbetrug bei Enron durchschaute, verdient sein Geld damit, auf fallende Kurse zu setzen. Seit Monaten arbeitet er sich an einem Teil des KI-Booms ab, der an der Börse lange gefeiert wurde: den sogenannten Neoclouds, die Chips kaufen und deren Rechenleistung vermieten. Mitte November, am Tag eines Kurssprungs von CoreWeave um 25 Prozent, legte er nach. Acht Tage später lag die Aktie nach Medienangaben rund drei Viertel unter ihrem Höchstwert.
Jim Chanos nimmt die KI-Vermieter ins Visier: „Als Wachstum verkleidetes Leasing“ – warum der Enron-Jäger gegen CoreWeave wettet
Jim Chanos sagte den Zusammenbruch von Enron voraus. Heute warnt der berühmteste Leerverkäufer der Wall Street vor den Vermietern von KI-Rechenleistung: Firmen wie CoreWeave seien keine Technologieunternehmen, sondern kreditfinanzierte Zwischenhändler. Seine Aussagen im Wortlaut, die Zahlen von CoreWeave, die Parallele zum Jahr 2000 und was über seine Positionen bekannt ist.
Die These
Zwischenhändler statt Technologiefirma: Chanos' Aussagen im Wortlaut
Chanos bestreitet nicht, dass Rechenleistung knapp ist. Er bestreitet, dass die Vermieter daran dauerhaft verdienen.
Ausrüstungsleasing, als Wachstum verkleidet.
So beschreibt Chanos das Geschäft: Die Firmen kaufen Chips bei Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA), finanzieren sie mit Schulden und vermieten die Rechenleistung an Cloud-Konzerne oder KI-Labore. Etablierte Betreiber von Rechenzentren erzielten damit vor Steuern Kapitalrenditen im mittleren bis niedrigen einstelligen Prozentbereich, ein nach seinen Worten wirklich schlechtes Geschäft. Zwischenhändler dürften an der Börse nicht höher bewertet sein als die Unternehmen, die ihr Angebot kontrollieren, also Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM), Nvidia und AMD (ISIN US0079031078, US-Handelssymbol AMD). Am 11. November schrieb er auf X sinngemäß: Falls sich mit dem Vermieten von Rechenleistung Monopolgewinne erzielen lassen, landen sie am Ende nicht bei den Zwischenhändlern, die bloße Leasinggeber seien.
Finanzvehikel, keine Technologieunternehmen.
Den vermeintlichen Burggraben der Neoclouds, so Chanos im August, habe Nvidia gegraben, und Nvidia könne ihn auch wieder zuschütten. Als Nvidia-Chef Jensen Huang im September die Chips seines Konzerns als dauerhaft und gut vermietbar pries, antwortete Chanos mit einer Gegenfrage.
Warum vermieten Sie sie nicht selbst?
Der Praxistest
CoreWeave in Zahlen: Rekordumsatz, Rekordzinsen
Die jüngsten Zahlen von CoreWeave (ISIN US21873S1087, US-Handelssymbol CRWV) zeigen beide Seiten. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar, die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ist also real. Unter dem Strich stand trotzdem ein Verlust von 709 Millionen Dollar. Der Zinsaufwand hat sich binnen eines Jahres von 310 auf 846 Millionen Dollar fast verdreifacht und verschlingt 23 Prozent des Umsatzes. Die Aktie sprang am 11. November um 25 Prozent auf 60,77 Dollar. Am 19. November lag sie nach Medienangaben rund 76 Prozent unter ihrem Höchststand, der Wettbewerber Nebius (ISIN NL0009805522, US-Handelssymbol NBIS) rund 66 Prozent.
Die Abschreibungsfrage
Schon Ende 2025 warnte Chanos, Betreiber wie CoreWeave und Oracle (ISIN US68389X1054, US-Handelssymbol ORCL) setzten die Lebensdauer ihrer KI-Chips zu lang an. Veralten die Chips schneller, fallen die Gewinne niedriger aus als ausgewiesen.
Die Parallele zum Jahr 2000
Chanos vergleicht die KI-Investitionen mit dem Telekom-Boom von 1998 bis 2000. Damals blähten Investitionen die Gewinne im S&P 500 auf, die von Mitte 2000 bis Mitte 2001 um rund 40 Prozent fielen.
Die Aktienflut
Erstmals seit 2021 kämen wieder große Mengen neuer Aktien an den Markt, sagte Chanos im Juni. Den Börsengang von SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX) nannte er einen Börsengang der Hoffnungen und Träume. Wellen von Börsengängen seien für den Aktienmarkt selten gut gewesen.
Wir haben dieselbe Ausgangslage.
Gemeint war die Lage vor dem Platzen der Internetblase.
Das Depot
Worauf Chanos setzt – und was niemand nachprüfen kann
Eine Pflichtmeldung gibt es von Chanos nicht. Er hat seine Hedgefonds Ende 2023 für fremdes Geld geschlossen, und Wetten auf fallende Kurse erscheinen in den Quartalsmeldungen an die US-Börsenaufsicht ohnehin nicht. Was über seine Positionen bekannt ist, stammt aus seinen eigenen Aussagen.
Gegen Neoclouds: Chanos nennt CoreWeave und Nebius als Beispiele für das Geschäftsmodell, gegen das er wettet
Gegen Betreiber von Rechenzentren: Seit 2022 hält er die Branche für überbewertet
Gegen alternative Energie: Aktien aus Geothermie, Solar und Kernkraft, die mit dem 50- bis 70-Fachen des Gewinns bewertet seien. Strom mache nur rund 5 bis 7 Prozent des Umsatzes eines Rechenzentrums aus und sei nicht der entscheidende Engpass
Auf der Kaufseite: Konkrete Positionen nennt er nicht. Anfang des Jahres riet er Anlegern, statt auf Rechenzentren eher auf die Entwickler der KI-Modelle zu setzen
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV
Nebius: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Taiwan Semiconductor (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM
AMD: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD
Oracle: ISIN US68389X1054, WKN 871460, Handelssymbol ORC, US-Handelssymbol ORCL
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Häufige Fragen zu Jim Chanos und den KI-Vermietern
Wovor warnt Jim Chanos?
Vor Unternehmen, die KI-Chips auf Kredit kaufen und deren Rechenleistung vermieten. Er hält sie für Leasinggesellschaften mit niedriger Kapitalrendite, die wie Wachstumsunternehmen bewertet werden.
Gegen welche Aktien wettet Chanos?
Nach eigenen Aussagen gegen Neoclouds, für die er CoreWeave und Nebius als Beispiele nennt, gegen Betreiber von Rechenzentren und gegen hoch bewertete Aktien aus dem Bereich alternative Energie. Nachprüfen lässt sich das nicht.
Hält Chanos Nvidia für überbewertet?
Sein Hauptvorwurf richtet sich nicht gegen Nvidia, sondern gegen die Kunden, die Nvidia-Chips auf Kredit kaufen. Er sieht bei Nvidia die Marktmacht, nicht bei den Vermietern.
Wie steht CoreWeave wirtschaftlich da?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar. Der Nettoverlust betrug 709 Millionen Dollar, der Zinsaufwand 846 Millionen Dollar.
Wer ist Jim Chanos?
Ein US-Investor, der auf Leerverkäufe spezialisiert ist. Bekannt wurde er, weil er früh auf den Zusammenbruch des Energiekonzerns Enron setzte.
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