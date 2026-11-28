CoreWeave Aktie: Von 138 auf 44 Dollar, Anleihen auf Rekordtief – der KI-Vermieter kämpft gegen die Angst vor der Pleite

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:14 3 Min.

CoreWeave vermietet Rechenleistung für künstliche Intelligenz und hat sich dafür hoch verschuldet. Die CoreWeave Aktie hat zwei Drittel verloren. Analysten halten die Sorgen für übertrieben.

Bild: CoreWeave

Kaum ein Unternehmen steht so sehr für den KI-Boom und seine Risiken. CoreWeave kauft Hochleistungschips auf Kredit, baut Rechenzentren und vermietet die Rechenleistung an KI-Entwickler. Die CoreWeave Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 44,15 US-Dollar, ein Plus von 3,71 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 138,25 US-Dollar hat sie rund 68 Prozent verloren. CoreWeave, Inc. · ISIN: US21873S1087 · WKN: nicht verifiziert · Handelssymbol: nicht verifiziert · US-Handelssymbol: CRWV Abstand zum 52-Wochen-Hoch (138,25 $) −68 % Schlusskurs am 27. November, plus 3,71 Prozent 44,15 $ 52-Wochen-Tief 37,40 $ Börsenwert rund 24,6 Mrd. $ Quelle : Nasdaq-Kursdaten vom 27. November 2026 laut Yahoo Finance Die Sorge Wenn die Anleihen lauter sprechen als die Aktie In dieser Woche fielen die Anleihen des Unternehmens auf Rekordtiefs. Anleger am Kreditmarkt zweifeln zunehmend daran, dass CoreWeave seine Schuldenlast dauerhaft tragen kann. Das Unternehmen schreibt Verluste; die Nettomarge liegt bei rund minus 26 Prozent. Finanzchef und Vorstandschef haben zuletzt Aktien verkauft, der Vorstandschef 200.000 Stück. Am Freitag zeigte sich die Nervosität im Tagesverlauf. Vorbörslich lag die Aktie fast acht Prozent im Plus, kurz nach Handelsbeginn im Minus, zum Schluss wieder klar im Plus. Belastend wirkten neue Beschränkungen für Chipverkäufe des wichtigsten Lieferanten nach China, die Fragen zur Lieferkette aufwarfen. Die Gegenseite Analysten: Sorgen „übertrieben“ Das Analysehaus Cantor Fitzgerald senkte sein Kursziel zuletzt von 100 auf 96 US-Dollar, blieb aber bei „Overweight“ und nannte die Befürchtungen „übertrieben“. Die britische Bank Barclays hatte am 12. November 2026 ihr Ziel von 105 auf 85 US-Dollar reduziert und stuft mit „Equal Weight“ ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Marktdaten bei rund 114 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die optimistische Sicht spricht, dass CoreWeave neue Finanzierungen erhält: Berichten zufolge steht ein Kredit über 4,5 Milliarden US-Dollar bereit, der von einem großen Technologiekonzern abgesichert wird. Die Kunden zahlen auf Basis langfristiger Verträge. Die Frage ist, ob diese Verträge so sicher sind, wie sie auf dem Papier aussehen. Was für die CoreWeave Aktie spricht Hohe Nachfrage nach KI-Rechenleistung, langfristige Kundenverträge, neue Kreditlinien und Analystenziele weit über dem Kurs. Was dagegen spricht Hohe Verschuldung, Verluste, Anleihen auf Rekordtief, Insiderverkäufe und Abhängigkeit von wenigen Kunden und einem Chiplieferanten. Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie Wo steht die CoreWeave Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 44,15 US-Dollar (plus 3,71 Prozent). Warum ist die Aktie so stark gefallen?

Wegen der Sorge, dass das Unternehmen seine hohen Schulden nicht dauerhaft tragen kann. Was sagen Analysten?

Mehrere Häuser haben ihre Kursziele gesenkt; eines nennt die Befürchtungen übertrieben. Fazit: Hohes Risiko in beide Richtungen Die CoreWeave Aktie ist kein Papier für vorsichtige Anleger. Die Kreditmärkte signalisieren Stress, die Analysten Zuversicht. Welche Seite recht behält, entscheidet der weitere Verlauf der KI-Investitionen.

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