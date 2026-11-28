Die CoreWeave Aktie (US-Handelssymbol: CRWV) zählt mit plus 11,74 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 3,71 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 25,89 Prozent, auf Jahressicht von 40,57 Prozent.
CoreWeave Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – KI-Cloud erholt sich
Die CoreWeave Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 11,74 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 25,89 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die CoreWeave Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die CoreWeave Aktie erholt sich mit den KI-Werten, steht auf Jahressicht aber noch deutlich im Minus. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat sie einen Teil der Verluste aufgeholt.
Häufige Fragen zur CoreWeave Aktie
Warum ist die CoreWeave Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; KI-Werte erholen sich.
Wie hat sich die CoreWeave Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 11,74 Prozent bis Freitagabend.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.