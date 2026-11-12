Munich Re-Aktie Prognose: Rekordkurs beim Gewinn – knackt die Aktie jetzt die 600 Euro?

Munich Re hat geliefert: Ein Gewinn deutlich über den Erwartungen, ein bestätigtes Rekordziel von 6,6 Milliarden Euro, angehobene Spartenprognosen und eine Solvenzquote von 301 Prozent zeigen einen Konzern in Bestform. Kurzfristig hängt die Munich Re-Aktie am Zwölf-Monats-Hoch bei 591 Euro. Ein Ausbruch würde die 600-Euro-Marke in Reichweite bringen, ein Rückfall unter 569 Euro dagegen eine längere Konsolidierung wahrscheinlicher machen. Die entscheidenden Impulse dürften der Ausblick am 10. Dezember und die Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel liefern. Mittel- bis langfristig sprechen die hohe Profitabilität, die Kapitalstärke, die wachsende Nachfrage nach Risikoschutz und die verlässlich steigende Dividende für den Münchener Rückversicherer – bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 11 zu einer moderaten Bewertung. Für die Munich Re-Aktie Prognose heißt das: Das Fundament ist stark, doch der Preiszyklus wird zum Prüfstein, ob die Aktie die Rekordzone zurückerobern kann.