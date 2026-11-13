Munich Re Aktie: Kurs steigt – Berenberg zweifelt an der Gewinnqualität

Die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker: MUV2) steigt um 6,80 Euro beziehungsweise 1,16% auf 592,60 Euro. Berenberg bleibt dagegen zurückhaltend: In seiner Munich Re-Aktienanalyse vom 12.11.2026 bestätigt Michael Christodoulou das Kursziel 565 Euro und das Rating "hold". Die Zielmarke liegt damit rund 4,7% unter der aktuellen Notierung. Im Mittelpunkt seiner Einschätzung steht eine kritische Frage: Wie belastbar ist die Gewinnentwicklung des Rückversicherers?