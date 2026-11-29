Munich Re Aktie: JPMorgan hebt auf 610 Euro, bleibt aber neutral – Gewinnziel 6,6 Milliarden

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 11:24 2 Min.

Die Münchener Rück Aktie schließt am Freitag bei 585,40 Euro und gewinnt auf Wochensicht 0,93 Prozent. JPMorgan hat den Zielwert auf 610 Euro angehoben. Der Rückversicherer erwartet für 2026 einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro.

Bild: Munich Re, Marcus Buck

Die Münchener Rück Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 585,40 Euro geschlossen, ein Minus von 0,64 Prozent. Auf Wochensicht gewinnt sie 0,93 Prozent. Ihr 52-Wochen-Hoch markierte die Munich Re Aktie am 5. November mit 602,80 Euro an der Börse Stuttgart. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG · ISIN: DE0008430026 · WKN: 843002 · Handelssymbol: MUV2 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): MURGF Xetra-Schlusskurs am 27.11.2026 585,40 € Zielwert von JPMorgan 610 € Gewinnziel 2026 (zuvor 6,3 Mrd. €) 6,6 Mrd. € Konzernergebnis nach neun Monaten 5,67 Mrd. € Quelle : AD HOC NEWS (Xetra), Münchener Rück, Börse Stuttgart, Stand 27.11.2026 Die Zahlen Höheres Ziel, vorsichtiger Markt Nach dem dritten Quartal hob die Münchener Rück ihr Gewinnziel für 2026 von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro an. Im dritten Quartal lag das Konzernergebnis bei 1,74 Milliarden Euro, unter dem Vorjahreswert, aber über den Erwartungen. Nach neun Monaten stehen 5,67 Milliarden Euro zu Buche. Parallel kauft der Konzern eigene Aktien zurück. JPMorgan hob am 27. November den Zielwert für Munich Re auf 610 Euro an und beließ die Einstufung auf „Neutral“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für Munich Re spricht Ein angehobenes Gewinnziel, ein laufender Aktienrückkauf und ein höherer Zielwert von JPMorgan. Was dagegen spricht Ein Quartalsgewinn unter dem Vorjahr, erwarteter Preisdruck in der Rückversicherung und eine neutrale Haltung von JPMorgan. Häufige Fragen zur Munich Re Aktie Was erwartet Munich Re für 2026?

Einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro. Wo hat die Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 585,40 Euro, 0,64 Prozent im Minus. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0008430026, WKN 843002, Handelssymbol MUV2. Fazit: Rekordjahr, offene Preise Die Munich Re Aktie liegt knapp unter dem Jahreshoch. Entscheidend wird, wie die Vertragserneuerungen zum 1. Januar ausfallen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.