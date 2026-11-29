Die Münchener Rück Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 585,40 Euro geschlossen, ein Minus von 0,64 Prozent. Auf Wochensicht gewinnt sie 0,93 Prozent. Ihr 52-Wochen-Hoch markierte die Munich Re Aktie am 5. November mit 602,80 Euro an der Börse Stuttgart.
Munich Re Aktie: JPMorgan hebt auf 610 Euro, bleibt aber neutral – Gewinnziel 6,6 Milliarden
Die Münchener Rück Aktie schließt am Freitag bei 585,40 Euro und gewinnt auf Wochensicht 0,93 Prozent. JPMorgan hat den Zielwert auf 610 Euro angehoben. Der Rückversicherer erwartet für 2026 einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG · ISIN: DE0008430026 · WKN: 843002 · Handelssymbol: MUV2 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): MURGF
Die Zahlen
Höheres Ziel, vorsichtiger Markt
Nach dem dritten Quartal hob die Münchener Rück ihr Gewinnziel für 2026 von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro an. Im dritten Quartal lag das Konzernergebnis bei 1,74 Milliarden Euro, unter dem Vorjahreswert, aber über den Erwartungen. Nach neun Monaten stehen 5,67 Milliarden Euro zu Buche. Parallel kauft der Konzern eigene Aktien zurück.
JPMorgan hob am 27. November den Zielwert für Munich Re auf 610 Euro an und beließ die Einstufung auf „Neutral“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Munich Re Aktie leidet nicht an ihren Zahlen, sondern an der Sorge um sinkende Preise bei der Vertragserneuerung zum Jahreswechsel.
Häufige Fragen zur Munich Re Aktie
Was erwartet Munich Re für 2026?
Einen Gewinn von 6,6 Milliarden Euro.
Wo hat die Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 585,40 Euro, 0,64 Prozent im Minus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0008430026, WKN 843002, Handelssymbol MUV2.
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