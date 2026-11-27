Munich Re Aktie bröckelt: Euro Stoxx 50 Verlierer vor schwieriger Januar-Erneuerung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:18 2 Min.

Die Munich Re Aktie verliert am Mittag 0,75% auf 584,80 Euro und zählt zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Starken Zahlen steht die Sorge vor sinkenden Preisen bei der Januar-Erneuerung gegenüber.

Bild: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Dr. rer. nat. Christoph Jurecka, Vorsitzender

Die Munich Re Aktie verliert am Freitagmittag 0,75% auf 584,80 Euro und gehört zu den Euro Stoxx 50 Verlierern. Bereits zum Handelsstart zählte der Rückversicherer mit einem Minus von 0,4% zu den schwächsten Werten, während der Leitindex um mehr als 1% zulegte. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht, der Blick der Anleger richtet sich auf die Aussichten für das kommende Jahr. Starke Zahlen, aber der Blick geht nach vorn Munich Re Aktie am Mittag bei 584,80 Euro -0,75% Konzerngewinn im dritten Quartal (Vorjahr: 2,0 Mrd. Euro) 1,7 Mrd. Euro Gewinnziel 2026, zuvor 6,3 Mrd. Euro 6,6 Mrd. Euro Konzernergebnis nach neun Monaten (+9,5%) 5,7 Mrd. Euro Quelle : Munich Re, Ad-hoc-Mitteilung vom 23.10.2026 Am 23. Oktober hatte Munich Re vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: Der Nettogewinn lag bei rund 1,7 Mrd. Euro und übertraf den Analystenkonsens von 1,479 Mrd. Euro deutlich. Nach neun Monaten steht ein Konzernergebnis von 5,7 Mrd. Euro, ein Plus von 9,5%. Das Gewinnziel für 2026 hob der Konzern von 6,3 auf 6,6 Mrd. Euro an. Grund waren eine unterdurchschnittliche Großschadenbelastung und ein starkes Kapitalanlageergebnis. Preisdruck bei der Januar-Erneuerung Finanzvorstand Andrew Buchanan rechnet laut Reuters vom 13. November mit einer schwierigen Vertragserneuerung im Januar und sinkenden Preisen. JPMorgan hatte die Aktie Anfang November abgestuft und das mit erwartetem weiterem Preisdruck begründet. Außerdem erschien dem Haus die Gesamtrendite der Rückversicherer gegenüber Erstversicherern nach dem starken Lauf weniger attraktiv. Bei der Erneuerung zum 1. Januar 2026 war das Geschäftsvolumen bereits um 7,8% auf 13,7 Mrd. Euro gesunken, die Preise gingen um 2,5% zurück. Großschäden und Aktienrückkauf Auch die Schadenseite bleibt ein Risiko: Buchanan verwies auf mögliche Großschäden durch das Klimaphänomen El Niño sowie auf Erdbeben, die im dritten Quartal bereits zweimal auftraten. Gestützt wird die Munich Re Aktie vom laufenden Aktienrückkauf, bei dem der Konzern seit dem 14. Mai rund 3,43 Millionen eigene Aktien erworben hat. Zudem will Munich Re die Bilanz im vierten Quartal, vorbehaltlich der Großschäden, weiter stärken. Risiken im Blick Sinkende Preise bei der Januar-Erneuerung könnten das Gewinnwachstum bremsen.

Großschäden durch El Niño oder Erdbeben können das Gewinnziel von 6,6 Mrd. Euro gefährden.

Der Gewinn im dritten Quartal lag unter dem Vorjahreswert von 2,0 Mrd. Euro. Fazit Die Munich Re Aktie ist am Mittag Euro Stoxx 50 Verlierer, ohne dass eine eigene Nachricht vorliegt. Starken Zahlen und einem höheren Gewinnziel steht die Erwartung sinkender Preise bei der Januar-Erneuerung gegenüber.

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