Munich Re Aktie +2,9%: Gewinn überrascht positiv - doch ein Schadendetail fällt auf

Aus redaktioneller Sicht ist diese Unterscheidung wichtig: Eine positive Gewinnabweichung allein sagt noch wenig darüber aus, welche Teile eines Konzerns besonders überzeugen. Die neuen Angaben verorten die Stärke in zwei Geschäftsfeldern. Ob sich deren Ergebnisbeiträge in gleicher Weise fortsetzen lassen, geht aus der vorliegenden Einschätzung jedoch nicht hervor.