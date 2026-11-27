Die Münchener Rück Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Handelssymbol: MUV2, US-Handelssymbol: MURGY) kann von der Erholung am Gesamtmarkt nicht profitieren. Am Freitagmorgen fällt das Papier des weltgrößten Rückversicherers auf 586,20 Euro, ein Minus von 0,51 Prozent. Damit gehört Munich Re zu den DAX Verlierern am Morgen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 602,80 Euro hat sich die Münchener-Rück-Aktie damit wieder etwas entfernt.
Münchener Rück Aktie: DAX Verlierer am Morgen – Kepler bremst, die Preise wackeln, wird der 10. Dezember zum Härtetest für Munich Re?
Die Münchener Rück Aktie gehört am Freitagmorgen zu den DAX Verlierern: Minus 0,51 Prozent auf 586,20 Euro. Nach der Abstufung durch Kepler Cheuvreux und Warnungen vor sinkenden Preisen in der Erneuerungsrunde bleiben Anleger vorsichtig. Was hinter dem Kursrückgang der Münchener Rück Aktie steckt.
Der Auslöser
Abstufung und Preisdruck: warum die Münchener Rück Aktie fällt
Rekordgewinne sind eingepreist – jetzt schaut der Markt auf die Preise für das kommende Jahr.
Am Dienstag hatte Kepler Cheuvreux die Münchener Rück Aktie von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft, das Kursziel liegt bei 590 Euro und damit kaum über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Hintergrund ist die Sorge um die Preise: Das Management selbst warnt vor sinkenden Preisen in der Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel. Hinzu kommt, dass Anleger am Freitag eher zyklische Werte wie Chip- und Autoaktien suchen, defensive Versicherer bleiben zurück.
Abstufung
Kepler Cheuvreux rät nur noch zum Halten.
Preisdruck
In der Erneuerungsrunde drohen sinkende Preise.
Insiderkauf
Vorstand Andrew Buchanan kaufte Aktien für 124.364 Euro.
Termin
Am 10. Dezember folgt das Gewinnziel für 2027.
Die Fundamentaldaten
Gewinnziel erhöht, Rückkauf läuft: das Fundament ist stark
Im dritten Quartal verdiente Munich Re netto 1,74 Milliarden Euro, nach neun Monaten summiert sich der Gewinn auf 5,67 Milliarden Euro. Das Gewinnziel für 2026 hob der Konzern von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro an, parallel läuft ein Aktienrückkauf. Vorstand Andrew Buchanan kaufte 210 Aktien zu rund 592 Euro, der Vermögensverwalter Amundi hält 3,01 Prozent der Stimmrechte. Goldman Sachs sieht die Münchener Rück Aktie mit „Neutral“ bei 540 Euro, Jefferies bei 555 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Münchener Rück Aktie: 580 Euro als Haltelinie
Charttechnisch bleibt die Münchener Rück Aktie in Reichweite ihres 52-Wochen-Hochs bei 602,80 Euro. Ein Sprung darüber würde den Weg für neue Rekorde öffnen. Nach unten bildet die Zone um 580 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Münchener Rück Aktie
Warum ist die Münchener Rück Aktie heute DAX Verlierer?
Nach der Abstufung durch Kepler Cheuvreux und Warnungen vor sinkenden Preisen bleiben Anleger vorsichtig.
Welche ISIN und WKN hat die Münchener Rück Aktie?
Die ISIN lautet DE0008430026, die WKN 843002, das Handelssymbol MUV2. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MURGY gehandelt.
Wann nennt Munich Re das Gewinnziel für 2027?
Am 10. Dezember 2026.
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