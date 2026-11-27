Warum ist die Münchener Rück Aktie heute DAX Verlierer?

Nach der Abstufung durch Kepler Cheuvreux und Warnungen vor sinkenden Preisen bleiben Anleger vorsichtig.

Welche ISIN und WKN hat die Münchener Rück Aktie?

Die ISIN lautet DE0008430026, die WKN 843002, das Handelssymbol MUV2. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MURGY gehandelt.

Wann nennt Munich Re das Gewinnziel für 2027?

Am 10. Dezember 2026.