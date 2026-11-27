Warum ist die Münchener Rück Aktie heute DAX Verlierer?

Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Anleger sorgen sich um sinkende Preise in der Erneuerungsrunde, zudem dämpfen Analysten die Erwartungen.

Welche ISIN und WKN hat die Münchener Rück Aktie?

Die ISIN lautet DE0008430026, die WKN 843002, das Handelssymbol MUV2. In den USA wird ein Hinterlegungsschein unter MURGY gehandelt.

Wann legt Munich Re das Gewinnziel für 2027 vor?

Der Termin für das Ziel 2027 ist der 10. Dezember 2026.