MTU Aero Engines Aktie im Höhenflug: Zwei Hedgefonds erhöhen ihre Short-Wetten - brisantes Kräftemessen an der Börse!

Die MTU Aero Engines-Aktie liefert derzeit ein spannendes Börsenduell: Während der Aktienkurs um 1,94 % auf 346,80 Euro steigt, bauen gleich zwei Hedgefonds ihre Wetten auf fallende Kurse aus. Besonders auffällig ist Ilex Capital Partners (UK) LLP, das seine Netto-Leerverkaufsposition am 5. November 2026 von 0,82 % auf 0,93 % erhöht hat. Auch Point72 Asset Management, L.P. stockt seine Short-Position von 0,58 % auf 0,60 % auf. Damit treffen steigende Aktienkurse und zunehmende Skepsis professioneller Investoren unmittelbar aufeinander. Für Anleger stellt sich eine entscheidende Frage: Setzt sich der Optimismus an der Börse durch oder behalten die Leerverkäufer am Ende recht?