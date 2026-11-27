Die MTU Aero Engines Aktie hat Rückenwind. Am Donnerstag stieg sie um 1,9 Prozent auf 344,10 Euro, nachdem sie bereits zu Wochenbeginn kräftig zugelegt hatte. Innerhalb von vier Wochen summiert sich das Plus auf fast 8 Prozent. Der Grund für die Vorfreude: Am Montag lädt der Münchner Triebwerksbauer zum Kapitalmarkttag.
MTU Aero Engines Aktie: Countdown zum Kapitalmarkttag am Montag – kommt jetzt das große Ausschüttungsversprechen?
Umsatz plus 14 Prozent, Prognose angehoben, aber die Marge enttäuscht: Vor dem Kapitalmarkttag am 30. November steigt die MTU Aero Engines Aktie Tag für Tag. Die große Analyse: was Anleger erwarten und welche Marke den Weg zum Rekord öffnet.
Die Stammdaten: Die MTU Aero Engines Aktie trägt die ISIN DE000A0D9PT0 und die WKN A0D9PT. In Deutschland lautet das Handelssymbol MTX, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol MTUAY gehandelt.
Die Zahlen
Wachstum ja, Marge nein
Im dritten Quartal steigerte MTU den Umsatz um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen. Die bereinigte operative Marge sank jedoch um 1,4 Prozentpunkte auf 14,4 Prozent, erwartet waren 15 Prozent. Das Wartungsgeschäft brummt, das Seriengeschäft bremst. Die Umsatzprognose für 2026 hob MTU auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro an.
Jedes Triebwerk, das heute fliegt, braucht morgen Wartung. Das macht MTU zu einem Wachstumswert mit eingebautem Folgegeschäft.
Der Termin
Was der Kapitalmarkttag bringen könnte
Am 30. November will MTU seine Mittelfristziele vorstellen. Anleger hoffen auf klare Aussagen zu Marge, Mittelzufluss und Ausschüttungen. Charttechnisch gilt die Marke von rund 385 Euro als wichtige Hürde auf dem Weg zum Rekordhoch. Für die MTU Aero Engines Aktie könnte der Montag damit richtungsweisend werden.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am Montag, 30. November.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro, die bereinigte Marge sank auf 14,4 Prozent.
Was erwartet MTU für 2026?
Einen Umsatz von 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro.
Welche ISIN und WKN hat die MTU Aero Engines Aktie?
ISIN DE000A0D9PT0, WKN A0D9PT, Handelssymbol MTX, US-Handelssymbol MTUAY.
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