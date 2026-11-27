Wann ist der Kapitalmarkttag?

Am Montag, 30. November.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro, die bereinigte Marge sank auf 14,4 Prozent.

Was erwartet MTU für 2026?

Einen Umsatz von 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro.

Welche ISIN und WKN hat die MTU Aero Engines Aktie?

ISIN DE000A0D9PT0, WKN A0D9PT, Handelssymbol MTX, US-Handelssymbol MTUAY.