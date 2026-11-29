MTU Aero Engines Aktie: Am Montag ist Kapitalmarkttag – die Aktie läuft schon vorher

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 11:11 2 Min.

Die MTU Aero Engines Aktie schließt am Freitag bei 353,90 Euro, ein Plus von 2,85 Prozent. Auf Wochensicht gewinnt der Triebwerksbauer 6,15 Prozent. Am Montag, 30. November, lädt MTU zum Kapitalmarkttag.

Bild: MTU Aero Engines AG

Die MTU Aero Engines Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 353,90 Euro geschlossen, ein Plus von 2,85 Prozent. Sie war damit der zweitstärkste Wert im DAX. Auf Wochensicht stieg die MTU Aero Engines Aktie von 333,40 auf 353,90 Euro, ein Plus von 6,15 Prozent. Das ist der höchste Xetra-Schluss seit Monatsbeginn. MTU Aero Engines AG · ISIN: DE000A0D9PT0 · WKN: A0D9PT · Handelssymbol: MTX (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): MTUAY Xetra-Schlusskurs am 27.11.2026 353,90 € Wochenveränderung +6,15 % bereinigtes EBIT nach neun Monaten 1.042 Mio. € Zielwert von Berenberg 380 € Quelle : AD HOC NEWS (Xetra), MTU, Berenberg, Stand 27.11.2026 Der Termin Kapitalmarkttag am Montag Am Montag, 30. November, lädt MTU zum Kapitalmarkttag. Der Konzern will dort unter anderem Details zur Entwicklung des Mittelzuflusses und zur Cash-Conversion-Rate vorstellen. Nach neun Monaten lag das bereinigte EBIT erstmals über einer Milliarde Euro, bei 1.042 Millionen Euro. Die zivile Instandhaltung steigerte den Umsatz um 19 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Berenberg hat am 27. November die Einstufung „Hold“ und den Zielwert von 380 Euro bestätigt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für MTU spricht Ein Rekordergebnis nach neun Monaten, ein starkes Instandhaltungsgeschäft und ein kräftiger Wochenverlauf. Was dagegen spricht Hohe Erwartungen vor dem Kapitalmarkttag und eine neutrale Einstufung von Berenberg. Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie Wann ist der Kapitalmarkttag?

Am Montag, 30. November 2026. Wo hat die Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 353,90 Euro, 2,85 Prozent im Plus. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000A0D9PT0, WKN A0D9PT, Handelssymbol MTX. Fazit: Der Montag entscheidet Die MTU Aero Engines Aktie geht mit Schwung in den Kapitalmarkttag. Nun zählen die Aussagen zum Mittelzufluss.

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