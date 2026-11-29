Die MTU Aero Engines Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 353,90 Euro geschlossen, ein Plus von 2,85 Prozent. Sie war damit der zweitstärkste Wert im DAX. Auf Wochensicht stieg die MTU Aero Engines Aktie von 333,40 auf 353,90 Euro, ein Plus von 6,15 Prozent. Das ist der höchste Xetra-Schluss seit Monatsbeginn.
MTU Aero Engines Aktie: Am Montag ist Kapitalmarkttag – die Aktie läuft schon vorher
Die MTU Aero Engines Aktie schließt am Freitag bei 353,90 Euro, ein Plus von 2,85 Prozent. Auf Wochensicht gewinnt der Triebwerksbauer 6,15 Prozent. Am Montag, 30. November, lädt MTU zum Kapitalmarkttag.
MTU Aero Engines AG · ISIN: DE000A0D9PT0 · WKN: A0D9PT · Handelssymbol: MTX (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): MTUAY
Der Termin
Kapitalmarkttag am Montag
Am Montag, 30. November, lädt MTU zum Kapitalmarkttag. Der Konzern will dort unter anderem Details zur Entwicklung des Mittelzuflusses und zur Cash-Conversion-Rate vorstellen. Nach neun Monaten lag das bereinigte EBIT erstmals über einer Milliarde Euro, bei 1.042 Millionen Euro. Die zivile Instandhaltung steigerte den Umsatz um 19 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro.
Berenberg hat am 27. November die Einstufung „Hold“ und den Zielwert von 380 Euro bestätigt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die MTU Aero Engines Aktie hat viel Erwartung eingepreist. Am Montag muss der Vorstand zeigen, dass der Triebwerksboom auch in barer Münze ankommt.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am Montag, 30. November 2026.
Wo hat die Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 353,90 Euro, 2,85 Prozent im Plus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A0D9PT0, WKN A0D9PT, Handelssymbol MTX.
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