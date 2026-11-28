Die Monster-Beverage-Aktie (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Handelssymbol: MNST) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,52 Prozent, am Freitag 0,02 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 6,27 Prozent.
Monster-Beverage-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Energydrink-Konzern verliert – was hinter dem Minus von 2,5 Prozent steckt
Die Monster-Beverage-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,52 Prozent bleibt der Energydrink-Hersteller in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
MNSTMNST
|Wertpapier
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Die Gründe für den Kursverlust
Gegen den Markttrend
Monster kam in der Rekordwoche kaum vom Fleck und lag im Minus.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Monster lag im Minus. Eine Unternehmensmeldung für die Woche haben wir nicht gefunden. Die Aktie hatte nach den Quartalszahlen am 6. November laut StockStory um 2,7 Prozent nachgegeben; der Umsatz lag über den Erwartungen, der Gewinn im Rahmen.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Schwacher Monat
Gut 6 Prozent Minus.
Kein Auslöser
Keine Meldung in der Woche bekannt.
Einordnung
Relative Schwäche, offene Ursache
Monster ist wenig volatil; das Wochenminus ist moderat, aber im Vergleich zum Markt auffällig.
Häufige Fragen zur Monster-Aktie
Warum ist die Monster-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 2,52 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser in der Woche wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US61174X1090, WKN A14U5Z, Handelssymbol MNST.
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