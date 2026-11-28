Die Monolithic Power Aktie (US-Handelssymbol: MPWR) zählt mit plus 10,77 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 5,89 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Plus von 4,38 Prozent.
Monolithic Power Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Chipwert im Plus
Die Monolithic Power Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 10,77 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Plus von 4,38 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Monolithic Power Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Monolithic Power Aktie profitiert von der breiten Erholung der Chipwerte. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche liegt sie auch auf Monats- und Jahressicht im Plus.
Häufige Fragen zur Monolithic Power Aktie
Warum ist die Monolithic Power Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte erholen sich.
Wie hat sich die Monolithic Power Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 10,77 Prozent bis Freitagabend.
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