Die Mondi-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Tradegate um 1,59 Prozent auf 9,60 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Donnerstag hatte sie noch 2,07 Prozent auf 9,45 Euro verloren, die Bewegung ist daher auch eine Gegenreaktion.
Mondi-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Verpackungskonzern steigt um 1,6 Prozent – Erholung nach Abschlägen
Die Mondi-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Nach einem Minus am Vortag erholt sich der Papier- und Verpackungskonzern leicht.
Die Hintergründe
Gegenbewegung bei dünnem Handel
Der Umsatz lag bis 9:12 Uhr bei nur 58 Euro. Der Kurs ist deshalb kaum aussagekräftig. Gestützt wird die Erholung vom freundlichen Gesamtmarkt: Der FTSE 100 gewann am Donnerstag 1,75 Prozent.
Die Mondi-Aktie zeigt damit mehr technische Erholung als Nachrichtenlage. Eine belegte Einzelnachricht gibt es für den Freitag nicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mondi plc
- ISIN
- GB00BMWC6P49
- Symbol London
- MNDI
- US-Symbol
- MONDY (OTC)
- Kurs
- 9,60 Euro
- Veränderung
- +1,59 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:12 Uhr
Warum steigt die Mondi-Aktie?
Eine Gegenbewegung nach dem Vortagsminus und eine gute Marktstimmung.
Wie belastbar ist der Kurs?
Wegen des geringen Umsatzes nur bedingt; maßgeblich ist London.
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