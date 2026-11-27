Die Mondelez Aktie (US-Handelssymbol: MDLZ) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Laut Kursliste verliert sie 0,07 Prozent auf 67,76 Dollar. Mondelez stellt Schokolade, Kekse und Snacks her.
Mondelez Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Abend – Süßwarenkonzern kaum verändert
Die Mondelez Aktie steht am Freitag bei 67,76 Dollar und zählt mit minus 0,07 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Verlierern. Was über den minimalen Rückgang bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Mondelez Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Mit einem Minus von nur 0,07 Prozent ist die Mondelez Aktie der schwächste Nasdaq100 Verlierer des Tages. Praktisch alle anderen Werte des Index liegen im Plus.
Häufige Fragen zur Mondelez Aktie
Warum ist die Mondelez Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Mondelez Aktie?
Am Freitagabend 67,76 Dollar.
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