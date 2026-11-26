Mohnish Pabrai hat nur vier Aktien – und 87 Prozent stecken in Kohle und Ölbohrern: warum der Buffett-Anhänger alles auf verschmähte Branchen setzt

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:44 3 Min.

Kaum ein bekannter Investor ist so konzentriert wie Mohnish Pabrai. Sein US-Depot besteht aus vier Aktien, zwei davon stehen für 87 Prozent: der Kokskohleförderer Warrior Met Coal und der Bohrinsel-Betreiber Transocean. Im dritten Quartal hat er Transocean um fast 40 Prozent aufgestockt. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und Pabrais Begründung im Wortlaut.

Mohnish Pabrai hat 2007 mehr als 650.000 Dollar für ein Mittagessen mit Warren Buffett bezahlt und dessen Lehren seither radikaler umgesetzt als der Meister selbst. Buffett hält Dutzende Aktien. Pabrai meldet der US-Börsenaufsicht vier. Und während die Wall Street über künstliche Intelligenz streitet, setzt er auf zwei Branchen, die viele Fonds nicht einmal anfassen dürfen: Kohle und Ölbohrungen auf hoher See. Wert der gemeldeten US-Aktien 362 Mio. $ Positionen im Depot 4 Anteil von Warrior Met Coal und Transocean 86,6 % mehr Transocean Aktien als im Vorquartal +39,6 % Quelle : 13F-Meldung von Dalal Street, LLC zum 30. September 2026, eingereicht am 13. November 2026; Auswertungen von Valuesider, KnowingAsset und Arincen Die Idee Kaufen, was keiner will: Pabrai im Wortlaut Pabrai hat seine Wetten offen erklärt. Die Unternehmen, auf die er setzt, seien alle durch eine Insolvenz gegangen und mit bereinigten Bilanzen wieder herausgekommen. Kohleförderer litten unter einem Stigma: Banken hätten ihnen wegen der Nachhaltigkeitsvorgaben die Geschäftsbeziehung gekündigt. Bei den Bohrinsel-Betreibern verwies er darauf, dass die Flotten an der Börse nur mit einem Bruchteil dessen bewertet würden, was ihr Neubau kosten würde. Zwei Jahre später folgte die Wette auf die Ölbohrer. Metallurgische Kohle wird nicht verfeuert, sondern für die Stahlherstellung gebraucht. Das Depot Vier Aktien, zwei Branchen: die Positionen Im dritten Quartal hat Pabrai drei Positionen aufgestockt und eine reduziert. Die Entwicklung zeigt das Mohnish Pabrai Depot auf AktienCheck. 01 Warrior Met Coal – ISIN US93627C1018 · US-Handelssymbol HCC 1.867.295 Aktien im Wert von 164 Millionen Dollar, 45,4 Prozent, um 7 Prozent aufgestockt. Der Förderer aus Alabama exportiert hochwertige Kokskohle an Stahlwerke in aller Welt. 02 Transocean – ISIN CH0048265513 · US-Handelssymbol RIG 28.475.305 Aktien im Wert von 149 Millionen Dollar, 41,2 Prozent, um fast 40 Prozent aufgestockt. Das Unternehmen vermietet Bohrschiffe und Plattformen an Ölkonzerne. 03 Alpha Metallurgical Resources – ISIN US0207641061 · US-Handelssymbol AMR 170.744 Aktien, 7,9 Prozent. Die Position im zweiten Kokskohleförderer wurde um rund zwei Drittel reduziert. 04 Kaspi.kz – ISIN US48581R2058 · US-Handelssymbol KSPI 5,4 Prozent, nach einer winzigen Anfangsposition kräftig ausgebaut. Der Konzern aus Kasachstan verbindet Bezahl-App, Onlinehandel und Bank. Was Anleger beachten sollten Zwei Aktien bestimmen 87 Prozent des Depots, Rückschläge schlagen voll durch

Kohle- und Ölpreise schwanken stark. Im zweiten Quartal verlor das Depot rechnerisch rund 19 Prozent

Die Meldung erfasst nur US-Aktien. Einen großen Teil seines Geldes hat Pabrai nach früheren Angaben in Indien, der Türkei und Südkorea angelegt

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN und Handelssymbole der genannten Aktien Warrior Met Coal: ISIN US93627C1018, US-Handelssymbol HCC

Transocean: ISIN CH0048265513, US-Handelssymbol RIG

Alpha Metallurgical Resources: ISIN US0207641061, US-Handelssymbol AMR

Kaspi.kz: ISIN US48581R2058, US-Handelssymbol KSPI Fazit: Konzentration bis zum Äußersten Mohnish Pabrai macht vor, was viele predigen und kaum jemand wagt: wenige Aktien kaufen, die niemand will, und lange warten. Das kann spektakulär gut gehen und ebenso spektakulär schwanken. Als Blaupause für ein eigenes Depot taugt es nur für Anleger mit starken Nerven. Die Positionen im Zeitverlauf zeigt das Depot von Mohnish Pabrai auf AktienCheck.

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