Mohnish Pabrai hat 2007 mehr als 650.000 Dollar für ein Mittagessen mit Warren Buffett bezahlt und dessen Lehren seither radikaler umgesetzt als der Meister selbst. Buffett hält Dutzende Aktien. Pabrai meldet der US-Börsenaufsicht vier. Und während die Wall Street über künstliche Intelligenz streitet, setzt er auf zwei Branchen, die viele Fonds nicht einmal anfassen dürfen: Kohle und Ölbohrungen auf hoher See.
Mohnish Pabrai hat nur vier Aktien – und 87 Prozent stecken in Kohle und Ölbohrern: warum der Buffett-Anhänger alles auf verschmähte Branchen setzt
Kaum ein bekannter Investor ist so konzentriert wie Mohnish Pabrai. Sein US-Depot besteht aus vier Aktien, zwei davon stehen für 87 Prozent: der Kokskohleförderer Warrior Met Coal und der Bohrinsel-Betreiber Transocean. Im dritten Quartal hat er Transocean um fast 40 Prozent aufgestockt. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und Pabrais Begründung im Wortlaut.
Die Idee
Kaufen, was keiner will: Pabrai im Wortlaut
Pabrai hat seine Wetten offen erklärt. Die Unternehmen, auf die er setzt, seien alle durch eine Insolvenz gegangen und mit bereinigten Bilanzen wieder herausgekommen. Kohleförderer litten unter einem Stigma: Banken hätten ihnen wegen der Nachhaltigkeitsvorgaben die Geschäftsbeziehung gekündigt. Bei den Bohrinsel-Betreibern verwies er darauf, dass die Flotten an der Börse nur mit einem Bruchteil dessen bewertet würden, was ihr Neubau kosten würde.
2023 habe ich auf metallurgische Kohle gesetzt.
Zwei Jahre später folgte die Wette auf die Ölbohrer. Metallurgische Kohle wird nicht verfeuert, sondern für die Stahlherstellung gebraucht.
Das Depot
Vier Aktien, zwei Branchen: die Positionen
Im dritten Quartal hat Pabrai drei Positionen aufgestockt und eine reduziert. Die Entwicklung zeigt das Mohnish Pabrai Depot auf AktienCheck.
Warrior Met Coal – ISIN US93627C1018 · US-Handelssymbol HCC
1.867.295 Aktien im Wert von 164 Millionen Dollar, 45,4 Prozent, um 7 Prozent aufgestockt. Der Förderer aus Alabama exportiert hochwertige Kokskohle an Stahlwerke in aller Welt.
Transocean – ISIN CH0048265513 · US-Handelssymbol RIG
28.475.305 Aktien im Wert von 149 Millionen Dollar, 41,2 Prozent, um fast 40 Prozent aufgestockt. Das Unternehmen vermietet Bohrschiffe und Plattformen an Ölkonzerne.
Alpha Metallurgical Resources – ISIN US0207641061 · US-Handelssymbol AMR
170.744 Aktien, 7,9 Prozent. Die Position im zweiten Kokskohleförderer wurde um rund zwei Drittel reduziert.
Kaspi.kz – ISIN US48581R2058 · US-Handelssymbol KSPI
5,4 Prozent, nach einer winzigen Anfangsposition kräftig ausgebaut. Der Konzern aus Kasachstan verbindet Bezahl-App, Onlinehandel und Bank.
Stammdaten
ISIN und Handelssymbole der genannten Aktien
Warrior Met Coal: ISIN US93627C1018, US-Handelssymbol HCC
Transocean: ISIN CH0048265513, US-Handelssymbol RIG
Alpha Metallurgical Resources: ISIN US0207641061, US-Handelssymbol AMR
Kaspi.kz: ISIN US48581R2058, US-Handelssymbol KSPI
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