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Moderna Aktie: Zahlen überzeugen – Finanzierungsdebatte verliert an Schärfe

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 16:13 1 Min. BofA Securities

BofA erhöht das Moderna-Kursziel auf 260 USD und sieht im Krebsmittel Intismeran den entscheidenden kurzfristigen Kurstreiber.

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Die Analysten von BofA erhöhen das Kursziel für die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker: MRNA) von 220 auf 260 USD und bestätigen ihre Einstufung "neutral". Moderna habe im dritten Quartal die Erwartungen klar übertroffen und die Prognose angehoben. Diese Kombination trage dazu bei, die Diskussion über den Liquiditätsverbrauch und den Finanzierungsbedarf zu entschärfen. Die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass die kurzfristige Kursentwicklung weiterhin vor allem vom onkologischen Potenzial von Intismeran bestimmt werde. Andere fundamentale Faktoren dürften demgegenüber zunächst eine untergeordnete Rolle spielen. Die Analysten von BofA belassen ihr Rating für die Moderna-Aktie auf "neutral" und heben das Kursziel von 220 auf 260 USD an. (Analyse vom 06.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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