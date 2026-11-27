Die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker: MRNA) notiert bei 222,12 US-Dollar, ein Plus von 1,28 US-Dollar oder 0,58%. Auf Basis der zuletzt für den 30. Oktober ausgewiesenen Aktienzahl entspricht das einem Börsenwert von knapp 90 Milliarden US-Dollar. Wer die Aktie zu diesem Preis kauft, beteiligt sich an einem Impfstoffgeschäft, das wieder wächst, und an einer Chance in der Krebsmedizin, für die Moderna bereits eine Fabrik gebaut hat. Die entscheidende Frage für Anleger lautet: Wie viel von dieser Chance lässt sich heute schon in belastbare Ertragserwartungen übersetzen?
Moderna Aktie: 42% geringeres Risiko für Rückfall oder Tod – was die Intismeran-Daten wirklich zeigen
Moderna bereitet den Marktstart von Intismeran vor – die Studiendaten überzeugen, die Zulassung steht aus.
In Marlborough im US-Bundesstaat Massachusetts lässt sich der Stand des Projekts genauer ablesen als am Aktienkurs. Das eigens für Intismeran errichtete Werk liefert seit September 2025 Material für klinische Studien. Im Jahr 2027 soll es zum weltweiten Versorgungsstandort für die individualisierte Krebstherapie werden. Moderna und sein Partner Merck können also bereits vor einer möglichen Zulassung Erfahrungen mit der Fertigung sammeln. Wann die erste kommerzielle Behandlung stattfinden kann, hängt aber weiterhin von den Behörden ab. Und wie schnell sich die Investition bezahlt macht, entscheiden später auch Kliniken und Kostenträger.
Was die Studie tatsächlich gezeigt hat
Die Phase-3-Studie INTerpath-001 untersuchte Menschen mit einem Hochrisiko-Melanom der Stadien IIB bis IV, deren Tumor operativ vollständig entfernt worden war. Die anschließende Behandlung sollte das Risiko senken, dass die Krankheit zurückkehrt. Beide Gruppen erhielten mit Keytruda, dem Wirkstoff Pembrolizumab von Merck, bereits eine aktive Immuntherapie. Eine Gruppe erhielt zusätzlich Intismeran, die andere ein Placebo. Für den wirtschaftlichen Wert des Präparats ist dieser Vergleich besonders relevant: Die Studie prüfte, welchen zusätzlichen Nutzen Intismeran gegenüber der Behandlung mit Keytruda allein bringt.
Nach einer medianen Nachbeobachtung von 24,6 Monaten lag die Hazard Ratio für Rückfall oder Tod bei 0,58. Daraus leitet sich die gemeldete relative Risikoreduktion von 42% über die Beobachtungszeit ab. Anschaulicher wird das Ergebnis mit den tatsächlich erfassten Ereignissen: In der Kombinationsgruppe erlitten bis zur Auswertung 136 von 757 Patienten einen Rückfall oder starben, entsprechend 18,0%. In der Vergleichsgruppe waren es 111 von 380 Patienten, also 29,2%. Die beobachteten Anteile lagen 11,2 Prozentpunkte auseinander. Die Hazard Ratio berücksichtigt zusätzlich, wann die Ereignisse eintraten und wie lange die einzelnen Patienten beobachtet wurden.
Auch beim Auftreten von Fernmetastasen oder Tod ergab sich ein Vorteil: Das relative Risiko fiel unter der Kombination um 38% geringer aus. Offen ist, ob und in welchem Umfang die Patienten insgesamt länger leben. Für eine belastbare Aussage dazu waren die Daten zum Gesamtüberleben bei der Auswertung noch nicht ausgereift. Anleger haben es damit bereits mit einem statistisch überzeugenden Ergebnis zur Rückfallfreiheit zu tun. Wie dauerhaft der Vorteil ist, muss die weitere Beobachtung zeigen. Das kann auch nach einer möglichen Zulassung für Ärzte und Kostenträger wichtig bleiben.
Warum das Werk in Marlborough Teil der Investmentthese ist
Intismeran wird auf die Merkmale des Tumors eines einzelnen Patienten zugeschnitten. Bei einem herkömmlichen Arzneimittel können viele Kliniken aus demselben Bestand beliefert werden. Bei einer individualisierten Therapie muss für jeden Patienten das passende Präparat rechtzeitig in seiner Klinik ankommen. Deshalb hängt die spätere Wettbewerbsfähigkeit auch an einer im Börsenprospekt wenig spektakulären Frage: Wie verlässlich lässt sich eine Behandlung in den Alltag einer onkologischen Praxis einplanen?
Für Moderna spricht, dass das Werk den Schritt vom Bau zur Versorgung klinischer Studien bereits vollzogen hat. Die Produktion ist modular angelegt. Der Konzern kann weitere Einheiten in Betrieb nehmen, wenn die Nachfrage steigt. Perspektivisch hält Moderna eine Versorgung von Zehntausenden Patienten jährlich für möglich. Der ökonomische Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Staffelung: Wächst die Zahl der Behandlungen langsamer als erhofft, muss nicht die gesamte denkbare Kapazität auf einmal aufgebaut werden.
Für eine Umsatzschätzung reicht die Kapazitätsangabe dennoch nicht aus. Zwischen einem Patienten, der medizinisch für die Therapie infrage kommt, und einer bezahlten Behandlung liegen mehrere Entscheidungen. Zunächst bestimmt eine mögliche Zulassung die genaue Patientengruppe. Dann müssen Ärzte den Einsatz empfehlen, Kostenträger die Erstattung klären und Kliniken die Abläufe organisieren. Gerade in den ersten Quartalen nach einem möglichen Marktstart dürfte die Zahl der tatsächlich behandelten Patienten mehr über den Wert des Werks aussagen als dessen maximale Kapazität.
Was Merck in die Partnerschaft einbringt
In den USA wollen Moderna und Merck Intismeran gemeinsam vermarkten. Außerhalb der USA soll Merck die Führung übernehmen. Der Partner vertreibt mit Keytruda bereits das Medikament, auf dem die Kombination aufbaut. Er kennt damit viele der Kliniken, die für eine Einführung infrage kämen. Für Moderna sinkt der Aufwand, parallel zur Fertigung auch noch in jedem Land einen eigenen onkologischen Vertrieb aufzubauen.
Für die Bewertung der Aktie ist allerdings entscheidend, welchen wirtschaftlichen Beitrag Moderna aus der Zusammenarbeit erzielt. Den möglichen Verkaufspreis der gesamten Kombination mit der Patientenzahl zu multiplizieren, würde ein falsches Bild liefern: Keytruda gehört Merck, und auch bei Intismeran sind die Partner gemeinsam beteiligt. Aussagekräftiger werden nach einem möglichen Start der von Moderna ausgewiesene Ergebnisbeitrag, die Kosten pro Behandlung und die Auslastung in Marlborough sein. Die internationale Reichweite des Partners erhöht die Chance auf einen breiten Einsatz. Wie viel davon bei den Moderna-Aktionären ankommt, ist heute schwerer zu beziffern.
Mehr Umsatzwachstum, aber auch vier Milliarden Dollar Kosten
Für 2026 rechnet Moderna inzwischen mit einem Umsatzplus von 15% bis 25%. Ursprünglich hatte der Konzern bis zu 10% in Aussicht gestellt. Schon die Untergrenze der neuen Spanne liegt damit fünf Prozentpunkte über der früheren Obergrenze. Das ist für die Finanzierung der Onkologie bedeutsam: Je mehr das bestehende Geschäft erwirtschaftet, desto leichter lässt sich die Zeit bis zu nennenswerten Erlösen mit neuen Produkten überbrücken. Intismeran selbst steht noch vor der Zulassung. Die angehobene Umsatzprognose und der mögliche Erfolg der Krebstherapie sind deshalb zwei getrennte Argumente für die Aktie.
Auf der Ausgabenseite plant Moderna für 2027 mit rund vier Milliarden US-Dollar zahlungswirksamen Kosten. Für den Zeitraum von 2027 bis 2030 nennt der Konzern jährlich rund vier bis 4,5 Milliarden US-Dollar. In dieser Größenordnung spiegeln sich unter anderem die höheren Investitionen in die Krebsmedizin. Die Ausgaben fallen zum Teil an, bevor sich mit den betreffenden Produkten Geld verdienen lässt. Verzögert sich eine Zulassung, verschieben sich mögliche Einnahmen. Die laufenden Kosten für Fachpersonal, Studien und Produktionsbereitschaft lassen sich dagegen nur begrenzt verschieben.
Zum Jahresende 2026 erwartet Moderna rund neun Milliarden US-Dollar Gesamtliquidität. Darin stecken neben Barmitteln und Anlagen auch noch nicht beanspruchte Kreditmöglichkeiten. Für Aktionäre wäre es daher irreführend, die neun Milliarden einfach durch die jährlichen Kosten zu teilen und das Ergebnis als Finanzierungsreichweite zu lesen. Das laufende Geschäft bringt Geld ein, und ein gezogener Kredit schafft neben Liquidität auch eine Verbindlichkeit. Eine bessere Grundlage für die Rechnung soll der nächste Bericht liefern: Mit den Zahlen zum vierten Quartal will Moderna die formale Prognose für 2027 vorlegen.
Was bei 222,12 US-Dollar den Ausschlag gibt
Die größte Chance liegt in einer Kombination aus drei Fortschritten: einer Zulassung für eine wirtschaftlich relevante Patientengruppe, einer zuverlässigen Versorgung aus Marlborough und einer zügigen Einführung mit Merck. Gelänge das, hätte Moderna neben dem Impfstoffgeschäft eine zweite Erlösquelle aufgebaut. Zudem könnte die Erfahrung mit einer individualisierten Therapie spätere Krebsprogramme erleichtern. Für weitere Tumorarten wären dennoch jeweils eigene klinische Belege nötig.
Das finanzielle Risiko beginnt schon vor einem möglichen Scheitern. Auch eine zugelassene Therapie kann anfangs weniger einbringen als erwartet, etwa wenn Erstattungsverhandlungen länger dauern oder nur wenige Kliniken sie anbieten. Bei einem Börsenwert von knapp 90 Milliarden US-Dollar ist dieser Unterschied wesentlich: Ein wirksames Medikament kann medizinisch ein Erfolg sein und wirtschaftlich mehrere Jahre brauchen, um die Erwartungen der Aktionäre einzuholen.
Die Einschätzung für die Moderna-Aktie fällt deshalb neutral aus. Die Phase-3-Daten und der erfahrene Partner machen Intismeran zu einer glaubwürdigen Wachstumsperspektive. Für eine positivere Einschätzung wären vor allem Klarheit über den Zulassungsweg und die Finanzierung bis zum Marktstart wichtig. Der nächste Prüfstein ist die Prognose für 2027: Sie kann zeigen, wie viel das bestehende Geschäft zum Aufbau der Krebsmedizin beitragen soll, bevor die erste kommerzielle Behandlung aus Marlborough bezahlt ist.
Schick die Analyse an den Freund, der bei neun Milliarden Dollar sofort den Taschenrechner zückt. Wenn er vor dem Teilen durch vier erst nach den Kreditlinien fragt, schuldet ihr ihm beim nächsten Börsenabend den Kaffee.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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