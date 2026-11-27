Auch beim Auftreten von Fernmetastasen oder Tod ergab sich ein Vorteil: Das relative Risiko fiel unter der Kombination um 38% geringer aus. Offen ist, ob und in welchem Umfang die Patienten insgesamt länger leben. Für eine belastbare Aussage dazu waren die Daten zum Gesamtüberleben bei der Auswertung noch nicht ausgereift. Anleger haben es damit bereits mit einem statistisch überzeugenden Ergebnis zur Rückfallfreiheit zu tun. Wie dauerhaft der Vorteil ist, muss die weitere Beobachtung zeigen. Das kann auch nach einer möglichen Zulassung für Ärzte und Kostenträger wichtig bleiben.