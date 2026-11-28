Hinter der Neubewertung steht ein Produkt, das es noch nicht zu kaufen gibt: ein individualisierter Impfstoff gegen Hautkrebs, den Moderna gemeinsam mit Merck & Co. entwickelt. Er wird für jeden Patienten einzeln hergestellt und soll zusammen mit einer bestehenden Immuntherapie verhindern, dass der Tumor nach der Operation zurückkehrt. Die Ergebnisse der entscheidenden Studie wurden in diesem Herbst auf einem großen Krebskongress vorgestellt.