Am 2. Dezember 2025 kostete die Aktie 23,92 US-Dollar. Der Corona-Impfstoff verkaufte sich kaum noch, der Konzern schrieb Milliardenverluste. Knapp ein Jahr später steht eine andere Zahl an der Kurstafel. Die Moderna Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 228,64 US-Dollar, ein Plus von 3,53 Prozent. Das ist mehr als das Neunfache.
Moderna Aktie: Von 24 auf 229 Dollar in zwölf Monaten – der Krebsimpfstoff hat alles verändert
Vor einem Jahr war Moderna an der Börse abgeschrieben. Heute ist der Konzern mehr als 90 Milliarden Dollar wert. Die Moderna Aktie steigt am Freitag um 3,5 Prozent. Analysten kommen kaum hinterher.
Moderna, Inc. · ISIN: US60770K1079 · WKN: A2N9D9 · Handelssymbol: 0QF · US-Handelssymbol: MRNA
Merck & Co., Inc. · ISIN: US58933Y1055 · WKN: A0YD8Q · Handelssymbol: 6MK · US-Handelssymbol: MRK
Der Auslöser
Eine Impfung gegen den Rückfall
Hinter der Neubewertung steht ein Produkt, das es noch nicht zu kaufen gibt: ein individualisierter Impfstoff gegen Hautkrebs, den Moderna gemeinsam mit Merck & Co. entwickelt. Er wird für jeden Patienten einzeln hergestellt und soll zusammen mit einer bestehenden Immuntherapie verhindern, dass der Tumor nach der Operation zurückkehrt. Die Ergebnisse der entscheidenden Studie wurden in diesem Herbst auf einem großen Krebskongress vorgestellt.
Die Reaktion war nicht eindeutig. Am Tag der Veröffentlichung fiel die Aktie zeitweise so stark wie kein anderer Wert im S&P 500, weil die Erwartungen noch höher gelegen hatten. Vom Hoch am 9. November bei 280,80 US-Dollar ist sie knapp 19 Prozent entfernt. Als nächste Bewährungsprobe gilt eine Studie zum Einsatz bei Nierenkrebs.
Moderna wird nicht mehr als Impfstoffhersteller bewertet, sondern als Krebsmedizin-Konzern, der es erst noch werden muss. 90 Milliarden Dollar für ein Unternehmen mit Verlusten – das ist eine Wette auf Studien, nicht auf Bilanzen.
Die Analysten
Kursziele weit unter dem Kurs
Die Analysten laufen dem Kurs hinterher. Ein US-Haus hob sein Kursziel am 27. November 2026 von 200 auf 215 US-Dollar an und blieb damit unter dem aktuellen Kurs. Der Durchschnitt aller erfassten Ziele liegt nach Marktdaten bei rund 120 US-Dollar; sechs Häuser raten zum Kauf, 15 zum Halten, vier zum Verkauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Operativ hat Moderna die Wachstumsprognose für den Umsatz 2026 angehoben und in Uganda eine erste klinische Studie für einen Ebola-Impfstoff begonnen. Zu beachten: Mehrere Führungskräfte haben zuletzt Aktien verkauft, nach Medienberichten im Rahmen vorab festgelegter Handelspläne.
Häufige Fragen zur Moderna Aktie
Wo steht die Moderna Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 228,64 US-Dollar (plus 3,53 Prozent).
Warum ist sie so stark gestiegen?
Wegen der Fortschritte bei einem individualisierten Krebsimpfstoff, der gemeinsam mit Merck & Co. entwickelt wird.
Was sagen Analysten?
Der Konsens lautet auf „Hold“, das durchschnittliche Kursziel liegt deutlich unter dem Kurs.
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