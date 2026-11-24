Warum steigt die Moderna Aktie heute?

Anleger schichten aus Technologie- und KI-Aktien in Biotech-Werte um. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Ist die Moderna Aktie S&P 500 Gewinner?

Ja. Mit plus 7,21 Prozent gehört sie am Dienstag zu den drei größten Gewinnern im S&P 500.

Warum ist die Moderna Aktie 2026 so stark gestiegen?

Erste Daten zu einem personalisierten Krebsimpfstoff und eine höhere Wachstumsprognose haben den Kurs nach Angaben von Bloomberg um mehr als 650 Prozent steigen lassen.