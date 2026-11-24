Die Verlierer des Tages heißen Nvidia, Micron und Analog Devices. Zu den Gewinnern gehört ein Unternehmen, das viele schon abgeschrieben hatten: Die Moderna Aktie steigt am Dienstag um 7,21 Prozent auf 227,38 Dollar und ist drittgrößter S&P 500 Gewinner. Der Impfstoffhersteller profitiert von einer Flucht aus Technologiewerten.
Moderna Aktie: S&P 500 Gewinner am Abend – plus 7 Prozent, das Geld flieht aus KI-Aktien in die Biotech-Rakete des Jahres
Die Moderna Aktie gewinnt am Dienstag 7,21 Prozent auf 227,38 Dollar und ist S&P 500 Gewinner. Anleger schichten aus Technologiewerten in Biotech um. Getragen wird der Kurs von der höheren Wachstumsprognose und der Hoffnung auf den Krebsimpfstoff.
Der Auslöser
Warum die Moderna Aktie als S&P 500 Gewinner steigt
Eine neue Meldung von Moderna gibt es am Dienstag nicht. Der Auslöser ist die Rotation an der Wall Street. Nach der Rally vom Montag zogen Anleger Geld aus KI- und Chipaktien ab und suchten Branchen, die mit dem Technologiezyklus wenig zu tun haben. Nach einem Bericht des Portals Benzinga floss ein Teil davon in Biotech-Werte, zusätzlich beflügelt von einer großen Übernahme in der Branche, über die am Dienstag berichtet wurde.
Dass gerade Moderna so stark profitiert, hat mit den Zahlen von Anfang November zu tun. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 29 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hob die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 auf 15 bis 25 Prozent an, zuvor hatte es höchstens 10 Prozent in Aussicht gestellt. Nach einem Rücksetzer in den Wochen danach kehren die Käufer nun zurück. Dazu kommen anstehende Präsentationen vor Investoren.
Der Hintergrund
Vom Corona-Verlierer zur größten Wette auf den Krebsimpfstoff
Die Geschichte dahinter gehört zu den erstaunlichsten des Börsenjahres. Die Moderna Aktie hat laut Bloomberg seit Januar mehr als 650 Prozent gewonnen. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 23,55 Dollar, das Hoch bei 280,80 Dollar. Treiber ist nicht mehr der Corona-Impfstoff, dessen Geschäft schrumpft, sondern ein personalisierter Krebsimpfstoff. Erste Studiendaten hatten eine Welle der Begeisterung ausgelöst.
Genau hier liegt das Risiko. Bloomberg weist darauf hin, dass der Kursanstieg dem Impfstoff wenig Raum für Fehler lässt und die nächsten Studiendaten die Debatte an der Wall Street verschärfen dürften. Die Analysten sind uneins, Jefferies etwa stuft die Aktie mit „Hold“ ein. Wer nach einem Plus von mehreren Hundert Prozent kauft, setzt darauf, dass die Daten halten, was die ersten Ergebnisse versprochen haben.
FAQ
Häufige Fragen zur Moderna Aktie
Warum steigt die Moderna Aktie heute?
Anleger schichten aus Technologie- und KI-Aktien in Biotech-Werte um. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Ist die Moderna Aktie S&P 500 Gewinner?
Ja. Mit plus 7,21 Prozent gehört sie am Dienstag zu den drei größten Gewinnern im S&P 500.
Warum ist die Moderna Aktie 2026 so stark gestiegen?
Erste Daten zu einem personalisierten Krebsimpfstoff und eine höhere Wachstumsprognose haben den Kurs nach Angaben von Bloomberg um mehr als 650 Prozent steigen lassen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Moderna Aktie?
ISIN US60770K1079, WKN A2N9D9, US-Handelssymbol MRNA (Nasdaq).
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