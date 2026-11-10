Piper Sandler habe das Kursziel für die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen deutlich von 230 auf 305 USD angehoben und das Rating "overweight" bestätigt. Die US-Investmentbank gehe davon aus, dass sich die Geschäftsergebnisse des Biotch-Unternehmens im Laufe der Zeit weiter verbessern würden. Besonders zuversichtlich zeige sich das Analysehaus hinsichtlich der Entwicklung eines vielversprechenden Krebsmedikaments. Piper Sandler rechne fest damit, dass die adjuvante Melanomtherapie von Moderna im Jahr 2027 die Zulassung erhalten werde und sich zu einem Blockbuster-Medikament entwickeln könne. Als Blockbuster würden Arzneimittel gelten, die einen Jahresumsatz von mindestens 1 Mrd. USD erzielen würden.
Moderna Aktie: Mega-Chance durch möglichen Krebs-Durchbruch 2027
Hoffnung auf Milliarden-Medikament!
Die adjuvante Behandlung solle nach einer primären Krebstherapie, z.B. einer Operation, das Risiko eines Rückfalls verringern. Darüber hinaus sehe Piper Sandler erhebliches Potenzial für den Einsatz der Kombinationstherapie bei weiteren Krebsarten. Aufgrund der sich gegenseitig verstärkenden Wirkmechanismen der eingesetzten Behandlungen erwarte das Analysehaus, dass die Kombination auch bei anderen Tumorerkrankungen erfolgreich sein könnte.
Piper Sandler setze bei Moderna nicht nur auf eine schrittweise Verbesserung der Geschäftszahlen, sondern v.a. auf einen möglichen Durchbruch in der Krebsmedizin. Die erwartete Zulassung der Melanomtherapie im Jahr 2027 könnte nach Einschätzung der Analysten einen wichtigen Wachstumsschub auslösen. Mit dem erhöhten Kursziel und dem bestätigten Rating "overweight" unterstreiche Piper Sandler seine optimistische Einschätzung der Moderna-Aktie, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 09.11.2026)
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