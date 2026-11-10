Moderna Aktie: Mega-Chance durch möglichen Krebs-Durchbruch 2027

Piper Sandler habe das Kursziel für die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen deutlich von 230 auf 305 USD angehoben und das Rating "overweight" bestätigt. Die US-Investmentbank gehe davon aus, dass sich die Geschäftsergebnisse des Biotch-Unternehmens im Laufe der Zeit weiter verbessern würden. Besonders zuversichtlich zeige sich das Analysehaus hinsichtlich der Entwicklung eines vielversprechenden Krebsmedikaments. Piper Sandler rechne fest damit, dass die adjuvante Melanomtherapie von Moderna im Jahr 2027 die Zulassung erhalten werde und sich zu einem Blockbuster-Medikament entwickeln könne. Als Blockbuster würden Arzneimittel gelten, die einen Jahresumsatz von mindestens 1 Mrd. USD erzielen würden.