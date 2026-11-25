Der Wendepunkt kam im August. Moderna und der Partner Merck & Co meldeten positive Ergebnisse der Phase-3-Studie zu Intismeran, einer individualisierten mRNA-Krebstherapie. In Kombination mit Keytruda sank das Risiko eines Rückfalls oder Todes bei Hautkrebspatienten um 42 Prozent gegenüber Keytruda allein. Die Aktie legte an diesem Tag so stark zu wie nie zuvor. Beide Unternehmen wollen den Zulassungsantrag noch vor Jahresende einreichen und hoffen auf eine Genehmigung im Jahr 2027.

Damit hat sich das Bild grundlegend verschoben. Moderna wird an der Börse nicht mehr als Covid-Impfstoffhersteller mit schrumpfendem Geschäft bewertet, sondern als Plattformunternehmen mit einem möglichen Standbein in der Onkologie. Weitere Studiendaten, etwa bei Nierenkrebs, stehen noch aus.