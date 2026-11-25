Am 20. November 2025 schloss die Moderna Aktie bei 22,36 Dollar. Der einstige Pandemie-Star galt als abgeschrieben, 95 Prozent unter seinem Rekord aus dem Jahr 2021. Knapp ein Jahr später, am 4. November 2026, stand der Schlusskurs bei 258,38 Dollar. Das ist mehr als eine Verzehnfachung und der mit Abstand stärkste Lauf im S&P 500 in diesem Jahr. Selten hat die Wall Street ein Unternehmen so schnell so radikal neu bewertet. Die Frage ist, ob die Fakten mit dem Kurs Schritt halten.
Moderna Aktie: Von 22 auf über 250 Dollar in einem Jahr – ist das noch ein Comeback oder schon ein Rausch?
Die Moderna Aktie hat sich binnen zwölf Monaten mehr als verzehnfacht. Krebsimpfstoff, Rückkehr in die Gewinnzone, angehobene Prognose: Die Argumente sind stark. Die Schwankungen aber auch. Eine Einordnung.
Der Auslöser
Ein Krebsimpfstoff schreibt die Geschichte neu
Der Wendepunkt kam im August. Moderna und der Partner Merck & Co meldeten positive Ergebnisse der Phase-3-Studie zu Intismeran, einer individualisierten mRNA-Krebstherapie. In Kombination mit Keytruda sank das Risiko eines Rückfalls oder Todes bei Hautkrebspatienten um 42 Prozent gegenüber Keytruda allein. Die Aktie legte an diesem Tag so stark zu wie nie zuvor. Beide Unternehmen wollen den Zulassungsantrag noch vor Jahresende einreichen und hoffen auf eine Genehmigung im Jahr 2027.
Damit hat sich das Bild grundlegend verschoben. Moderna wird an der Börse nicht mehr als Covid-Impfstoffhersteller mit schrumpfendem Geschäft bewertet, sondern als Plattformunternehmen mit einem möglichen Standbein in der Onkologie. Weitere Studiendaten, etwa bei Nierenkrebs, stehen noch aus.
Die Zahlen
Zurück im Gewinn – aber nur für ein Quartal?
Auch das Tagesgeschäft lief zuletzt besser als gedacht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 29 Prozent auf 1,31 Milliarden Dollar, Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 885 Millionen gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 162 Millionen Dollar oder 38 Cent je Aktie. Das Management hob die Wachstumsprognose für 2026 auf 15 bis 25 Prozent an und senkte das Forschungsbudget um 200 Millionen auf 2,7 Milliarden Dollar. Zum Jahresende sollen 8,1 bis 8,3 Milliarden Dollar in der Kasse liegen.
Zur Wahrheit gehört: Das dritte Quartal ist wegen der Impfsaison traditionell das stärkste. Nach neun Monaten steht ein Verlust von knapp 2 Milliarden Dollar in den Büchern, auch wegen hoher Kosten für Rechtsstreitigkeiten. Und ein experimenteller Norovirus-Impfstoff hat seine frühen Erfolgskriterien verfehlt. Wie nervös der Markt ist, zeigen die Tagesbewegungen der Moderna Aktie: minus 17,6 Prozent am 22. Oktober, plus 13,1 Prozent am 4. November, minus 6,5 Prozent am Tag darauf.
Die Moderna Aktie handelt nicht mehr die Gegenwart, sondern eine Zulassung, die es noch nicht gibt. Das kann gut gehen. Es erklärt aber, warum zweistellige Tagesausschläge zum Alltag gehören.
Häufige Fragen zur Moderna Aktie
Warum ist die Moderna Aktie 2026 so stark gestiegen?
Hauptgrund sind positive Phase-3-Ergebnisse für die individualisierte Krebstherapie Intismeran, die Moderna gemeinsam mit Merck & Co entwickelt. Dazu kamen besser als erwartete Quartalszahlen.
Ist Moderna wieder profitabel?
Im dritten Quartal 2026 ja, mit 162 Millionen Dollar Gewinn. Über die ersten neun Monate steht jedoch ein Verlust von knapp 2 Milliarden Dollar.
Wann könnte der Krebsimpfstoff zugelassen werden?
Moderna und Merck wollen den Antrag bis Ende 2026 einreichen und hoffen auf eine Zulassung im Jahr 2027. Sicher ist das nicht.
Wann legt Moderna die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal werden für den 12. Februar 2027 erwartet.
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