Moderna-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Biotech-Wert steigt kräftig – warum die Aktie um 17,3 Prozent zulegt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:48 2 Min.

Die Moderna-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 17,25 Prozent erholt sich der Impfstoffhersteller in der Rekordwoche des Marktes. Die Analyse nennt Gründe, Zahlen und Risiken.

Die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Handelssymbol: MRNA) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 17,25 Prozent, am Freitag um 3,53 Prozent. Moderna zählt laut Tastylive zu den fünf stärksten Werten im Nasdaq 100 der Woche. Moderna-Wochenplus +17,25 % Moderna am Freitag +3,53 % Moderna auf Monatssicht +9,94 % Im Wochenranking des Nasdaq 100 Platz 5 Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026; Tastylive Die Gründe für den Kursgewinn Biotech im Sog der Rekordwoche Ausgerechnet ein Gesundheitswert steht unter den fünf stärksten Titeln der Woche. Der S&P 500 erlebte seine beste Woche seit April 2025, rund 95 Prozent der Indexwerte legten zu. Moderna stieg überdurchschnittlich stark. Eine konkrete Nachricht, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden; die Aktie ist traditionell stark schwankungsanfällig und profitiert von Risikobereitschaft. 01 Rekordwoche Breite Kaufbereitschaft. 02 Hohe Schwankung Biotechwerte reagieren stark auf Stimmung. 03 Kein Auslöser Eine Unternehmensmeldung ist nicht bekannt. Einordnung Erholung ohne Beleg Entscheidend für Moderna bleiben Zulassungen, Impfstoffnachfrage und die Pipeline. Was für die Moderna-Aktie spricht Marktumfeld: Freundliche Stimmung.

Pipeline: mRNA-Projekte jenseits von Corona. Was die Moderna-Aktie belasten kann Hohe Schwankung: Starke Kursausschläge.

Fehlender Auslöser: Der Anstieg ist nicht fundamental erklärt. Steckbrief der Moderna-Aktie Unternehmen: Moderna, Inc.

ISIN: US60770K1079 · WKN: A2N9D9

Handelssymbol: MRNA (Nasdaq)

Branche: Biotechnologie

Sitz: Cambridge, Massachusetts (USA) Häufige Fragen zur Moderna-Aktie Warum ist die Moderna-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 17,25 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US60770K1079, WKN A2N9D9, Handelssymbol MRNA. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Moderna Die Moderna-Aktie steigt im Sog der Rekordwoche. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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