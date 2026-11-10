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Moderna Aktie: Krebs-Pipeline macht Hoffnung – Kursziel steigt auf 195 USD

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 18:20 1 Min. Goldman Sachs

Goldman Sachs erhöht das Moderna-Kursziel auf 195 USD, während starke Quartalszahlen und die Krebs-Pipeline Zuversicht wecken.

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Die Analystin von Goldman Sachs, Salveen Richter, erhöht das Kursziel für die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker: MRNA) von 137 auf 195 USD und bestätigt ihre Einstufung "neutral". Moderna habe im dritten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Zugleich wachse die Zuversicht hinsichtlich der Entwicklung von Intismeran für verschiedene Krebsindikationen. Im Mittelpunkt würden insbesondere die bevorstehenden Daten zum Nierenzellkarzinom (RCC) sowie mögliche kurzfristige Vermarktungschancen beim Melanom stehen. Die Analystin von Goldman Sachs, Salveen Richter, belässt ihr Rating für die Moderna-Aktie auf "neutral" und hebt das Kursziel von 137 auf 195 USD an. (Analyse vom 09.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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