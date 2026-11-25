Nach einem Tagesgewinn von mehr als 7 Prozent nehmen kurzfristig orientierte Anleger häufig Gewinne mit. Genau das geschah am Mittwoch. Hinzu kam das Umfeld: Gesundheitswerte gehörten neben Technologie zu den schwächsten Branchen im S&P 500.

Am Dienstag war Geld aus Technologiewerten in den Gesundheitssektor geflossen. Einen Tag später zog die Umschichtung weiter, in Richtung Rohstoff-, Energie- und Industriewerte.