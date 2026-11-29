Im zweiten Quartal setzte Mobilicom 1,2 Millionen Dollar um, nach 0,5 Millionen im ersten. Der Anstieg kam aus einem Programm des US-Verteidigungsministeriums, bei dem die Lieferungen auf einen monatlichen Rhythmus umgestellt wurden. Den Auftragsbestand bezifferte das Unternehmen zum 30. Juni auf 1,0 Millionen Dollar, nach 1,6 Millionen ein Jahr zuvor. Der Nettoverlust von 6,7 Millionen Dollar im Halbjahr ist ein Vielfaches des Umsatzes.

Cash-flow-positiv will Mobilicom bei einem Jahresumsatz von mehr als 12 Millionen Dollar werden, also rund 3 Millionen je Quartal. Davon ist die Firma noch weit entfernt.