Eine Drohne ist nur so sicher wie ihre Funkverbindung. Genau da setzt Mobilicom an: Das israelische Unternehmen liefert verschlüsselte Funk- und Sicherheitslösungen für Drohnen und Roboter, vor allem an US-Rüstungskunden. Bei der Mobilicom Aktie stehen 15,9 Millionen Dollar Barmittel (30. Juni, ohne Schulden) einem Halbjahresumsatz von 1,7 Millionen Dollar gegenüber.
Mobilicom Aktie: 16 Millionen Dollar in der Kasse, 1,7 Millionen Umsatz – der Funkspezialist, der Drohnen vor Hackern schützen will
Mobilicom aus Israel verkauft abhörsichere Funklösungen für Drohnen an US-Rüstungskunden. Der Umsatz ist winzig, die Kasse solide, und eine 200-Millionen-Dollar-Schelf-Anmeldung wirft Fragen auf. Die Analyse der Mobilicom Aktie.
Die Stammdaten für Anleger: Die Mobilicom Aktie hat die ISIN US60742B1026. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet MOB. Eine verifizierte WKN und ein Handelssymbol an einer deutschen Börse liegen noch nicht vor.
Die Zahlen
Wenig Umsatz, Wende in Sicht?
Im zweiten Quartal setzte Mobilicom 1,2 Millionen Dollar um, nach 0,5 Millionen im ersten. Der Anstieg kam aus einem Programm des US-Verteidigungsministeriums, bei dem die Lieferungen auf einen monatlichen Rhythmus umgestellt wurden. Den Auftragsbestand bezifferte das Unternehmen zum 30. Juni auf 1,0 Millionen Dollar, nach 1,6 Millionen ein Jahr zuvor. Der Nettoverlust von 6,7 Millionen Dollar im Halbjahr ist ein Vielfaches des Umsatzes.
Cash-flow-positiv will Mobilicom bei einem Jahresumsatz von mehr als 12 Millionen Dollar werden, also rund 3 Millionen je Quartal. Davon ist die Firma noch weit entfernt.
Die Strategie
Fertigung in den USA, Schwarmfunk
Mobilicom setzt auf den US-Markt. Am 12. November meldete das Unternehmen einen US-Vertragsfertiger und will bis Jahresende im Land produzieren. Dazu kommt SwarmiX, eine neue Familie von Funklösungen für Drohnenschwärme, die auf einer Messe in Israel vorgestellt wurde. Zudem listet die US-Behörde FCC Mobilicom unter vertrauenswürdigen Drohnen-Anbietern.
Ein Warnsignal: Am 1. Oktober meldete Mobilicom eine Schelf-Registrierung über bis zu 200 Millionen Dollar an. Das ist ein Rahmen für spätere Kapitalerhöhungen, und im Verhältnis zum Börsenwert eine hohe Summe. Zudem hat Mobilicom die Investorenplattform IBN für bezahlte Berichterstattung engagiert.
Häufige Fragen zur Mobilicom Aktie
Was macht Mobilicom?
Das israelische Unternehmen liefert Funk- und Cybersicherheitslösungen für Drohnen und Robotik.
Ist Mobilicom profitabel?
Nein. Im ersten Halbjahr 2026 lag der Nettoverlust bei 6,7 Millionen Dollar.
Wo wird die Mobilicom Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter MOB.
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