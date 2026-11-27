Mizuho-Financial-Aktie: Großbank zieht im Nikkei 225 an

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Mizuho-Financial-Aktie steigt im Nikkei 225 um 4,27 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Mizuho-Financial-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 4,27 Prozent auf 44,00 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. MZ8 MZ8 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MZ8 — — — Nikkei 225 Gewinner Warum die Mizuho-Financial-Aktie steigt Einen konkreten Anlass konnte ich nicht belegen. Bankwerte hatten zuletzt mehrfach Impulse geliefert: Am 10. November stieg die Mizuho-Financial-Aktie um 4,4 Prozent, am 16. November gehörte sie nach stärkeren Daten zu den Gewinnern. Mizuho-Aktie bei comdirect am Morgen +4,27 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Der comdirect-Kurs stammt aus der Stuttgarter Börse ohne Handelsumsatz und ist nur eine Indikation. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Mizuho-Financial-Aktie, dass auch Banken heute gefragt sind.

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