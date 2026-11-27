Die Mizuho-Financial-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 4,27 Prozent auf 44,00 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Mizuho-Financial-Aktie: Großbank zieht im Nikkei 225 an
Die Mizuho-Financial-Aktie steigt im Nikkei 225 um 4,27 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.
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Nikkei 225 Gewinner
Warum die Mizuho-Financial-Aktie steigt
Einen konkreten Anlass konnte ich nicht belegen. Bankwerte hatten zuletzt mehrfach Impulse geliefert: Am 10. November stieg die Mizuho-Financial-Aktie um 4,4 Prozent, am 16. November gehörte sie nach stärkeren Daten zu den Gewinnern.
Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Mizuho-Financial-Aktie, dass auch Banken heute gefragt sind.
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