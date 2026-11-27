Während die zweijährige Bundesanleihe am Freitag 3,09 Prozent rentiert, bieten neue Mittelstandsanleihen Kupons von 6,00 bis 10,00 Prozent. Rechnerisch liegen die Zinsen damit zwischen 2,9 und 6,9 Prozentpunkten über der Bund-Rendite von rund 3,1 Prozent. Dieser Aufschlag ist die Risikoprämie: Anleger bekommen mehr Zins, weil sie ein höheres Ausfall-, Liquiditäts- und Kursrisiko tragen.
Mittelstandsanleihen: Elf neue Anleihen mit 6,00 bis 10,00 Prozent Kupon, Aufschlag auf Bundesanleihen von 2,9 bis 6,9 Punkten – wie viel Risiko steckt im Zins?
Neue Unternehmensanleihen aus dem Mittelstand zahlen 6,00 bis 10,00 Prozent und damit knapp drei bis sieben Prozentpunkte mehr als Bundesanleihen. Was der Aufschlag bedeutet, welche Anleihen am Markt sind und worauf Anleger achten sollten.
Die Übersicht von BondGuide listet aktuell eine Reihe von Neuemissionen auf, von der Kräuterbitter-Gruppe bis zu Projektfinanzierungen für Solar, Wind und Batteriespeicher. Alle haben eines gemeinsam: Sie werden von Unternehmen ohne Rating ausgegeben, die Anleihen sind meist im Freiverkehr gelistet und die Stückelung beträgt in der Regel 1.000 Euro. Die folgende Tabelle ordnet sie nach Kupon.
Der Überblick
Welche Mittelstandsanleihen sind am Markt, und wie viel Aufschlag zahlen sie?
|Anleihe
|ISIN
|Kupon
|Zinszahlung
|Aufschlag auf Bund
|EPH Group III 2026/2033
|AT0000A3XVE4
|10,00 %
|monatlich
|+6,9 Punkte
|GEPVOLT 2025/2032
|DE000A460DL7
|8,00 %
|halbjährlich
|+4,9 Punkte
|Arteus 2026/2031
|DE000A460HC7
|7,75 %
|halbjährlich
|+4,65 Punkte
|CoBu Invest 2026/2030
|DE000A46Z8W3
|7,50 % plus mögl. Bonus
|jährlich
|+4,4 Punkte
|SEICON Energy 2026/2031
|DE000A46ZWV5
|7,50 %
|jährlich
|+4,4 Punkte
|PIN Solarkraft 2026/2030
|DE000A5GS4D8
|7,25 %
|jährlich
|+4,15 Punkte
|Aream Green Bond II 2026/2031
|DE000A5GS5B9
|7,25 %
|halbjährlich
|+4,15 Punkte
|reconcept WindEnergie Deutschland I 2027/2034
|DE000A460JX9
|7,25 %
|halbjährlich
|+4,15 Punkte
|reconcept BatterieSpeicher Global 2027/2032
|DE000A5GS628
|7,00 %
|halbjährlich
|+3,9 Punkte
|FCR Immobilien VII 2025/2030
|DE000A4DFCG6
|6,25 %
|jährlich
|+3,15 Punkte
|Underberg IX 2026/2032
|DE000A5GS750
|6,00 bis 6,75 % (indikativ)
|–
|+2,9 bis +3,65 Punkte
Aufschlag = Kupon minus 3,1 % (Bund-Referenz, vereinfachend). Angegeben ist der Kupon, nicht die Rendite. Die Laufzeiten reichen von etwa drei bis sieben Jahren. Bei Underberg liegt der Kupon noch nicht fest (indikative Spanne 6,00 bis 6,75 %). Ratings liegen laut BondGuide nicht vor. Angebote erfolgen nur auf Grundlage der jeweiligen gebilligten Wertpapierprospekte.
Quelle: BondGuide (Übersicht, Stand 13.11.2026); Trading Economics (Bund, 27.11.2026)
Der Zins
Was bedeutet der Kupon bei Mittelstandsanleihen, und was ist die Rendite?
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt Kaufkurs und Restlaufzeit. Bei der Zeichnung zum Ausgabepreis von 100 Prozent sind beide zunächst gleich. Wer später an der Börse kauft, zahlt einen anderen Kurs, und die Rendite weicht ab. Notiert die Anleihe unter 100 Prozent, steigt die Rendite, ein Zeichen, dass der Markt höhere Risiken sieht.
Auch die Währung des Aufschlags ist wichtig: Der Abstand zur Bund-Rendite wird in Basispunkten gemessen. 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt. Ein Aufschlag von 6,9 Punkten sind also 690 Basispunkte, mehr als beim US-Hochzinsmarkt der Großunternehmen üblich ist.
Das große Bild
Was verrät der Aufschlag über die Kreditqualität der Emittenten?
Der Markt verlangt für ein Risiko genau das, was er für wahrscheinlich hält. Ein Aufschlag von rund 3 Punkten bei einem etablierten Familienunternehmen mit bekannter Marke ist etwas anderes als sieben Punkte bei einer Projektfinanzierung ohne lange Historie. Bei Underberg etwa weist der Bericht der Emittentin einen Verschuldungsgrad von 5,3 (Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) aus, die Anleihe dient laut Berichten der Refinanzierung. Das zeigt: Auch bei bekannten Namen ist der Zins eine Entscheidung über das Risiko, nicht über die Marke.
Die Hochzinsanleihen kommen in einem Umfeld hoher Renditen am sicheren Ende. Steigt der Bund-Zins weiter, müssen Emittenten für neue Anleihen entsprechend mehr bieten, und bestehende Papiere verlieren an Kurs. Mehrere Mittelstandsemittenten haben nach eigener Berichterstattung von aktiencheck.de zuletzt Zinsen oder Rückzahlungen verschoben, ein Hinweis, dass Zahlungspausen kein theoretisches Risiko sind.
Termine
Worauf sollten Anleger bei Neuemissionen achten?
Den gebilligten Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen lesen: Rang (nachrangig oder besichert), Kündigungsrechte, Covenants.
Die Kennzahlen des Emittenten prüfen: Eigenkapitalquote, Verschuldung, Zinsdeckung.
Die Zeichnungsfristen: Bei Underberg liegen laut Berichten Zeichnung und Umtausch bis Anfang Dezember, die Kupon-Festlegung bis spätestens 4. Dezember.
Die Börsennotierung und den späteren Handelsplatz: Ohne handelbaren Markt bleibt nur die Laufzeit.
FAQ
Häufige Fragen zu Mittelstandsanleihen
Was sind Mittelstandsanleihen? Unternehmensanleihen kleinerer und mittlerer Unternehmen, oft im Freiverkehr der Börsen gehandelt, meist ohne Rating und mit Kupons zwischen 6 und 10 Prozent.
Wie sicher sind Unternehmensanleihen im Vergleich zu Bundesanleihen? Bundesanleihen gelten als sehr sicher. Bei Mittelstandsanleihen besteht das Risiko, dass der Emittent Zinsen oder Rückzahlung nicht leistet, bis hin zum Totalverlust.
Warum zahlen Mittelstandsanleihen mehr Zins? Der Zins enthält eine Risikoprämie für Ausfall, geringe Handelbarkeit und fehlendes Rating.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.