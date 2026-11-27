Im Mittelpunkt steht die Kostenseite. Der Konzern rechnet im neuen Geschäftsjahr mit rund 95 Mio. Pfund zusätzlichen Kosten, etwa 4% der Kostenbasis vor Gegenmaßnahmen. Haupttreiber sind höhere gesetzliche Löhne, die Personalkosten sollen um etwa 3,9% steigen. Im abgelaufenen Jahr hatte M&B bereits rund 120 Mio. Pfund an Kostenlasten aufgefangen.

Dazu kommt ein schwächerer Start: In den ersten acht Wochen des neuen Jahres wuchsen die vergleichbaren Umsätze nur um 1,1%. Im zweiten Halbjahr waren es 0,7%, nach 3,3% in der ersten Jahreshälfte. Als Bremse nannte das Unternehmen unter anderem extreme Hitze im dritten Quartal.