Die Mitchells & Butlers Aktie gibt am Freitagmittag erneut nach: Die Papiere des Betreibers von Toby Carvery, All Bar One, Harvester und Miller & Carter verlieren 2,33% auf 293,0 Pence und gehören damit zu den FTSE 350 Verlierern am Mittag. Es ist der zweite Verlusttag in Folge, denn schon am Donnerstag hatten die Jahreszahlen die Stimmung gedrückt.
Mitchells & Butlers Aktie fällt weiter: FTSE 350 Verlierer am Mittag nach Kostenwarnung
Die Mitchells & Butlers Aktie zählt am Freitagmittag erneut zu den FTSE 350 Verlierern. Nach den Jahreszahlen vom Donnerstag belastet die Warnung vor 95 Mio. Pfund Mehrkosten.
MABMAB
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|MAB
|—
|—
|—
Mitchells & Butlers Aktie: Jahreszahlen gut, Ausblick teuer
Mitchells & Butlers legte am 26. November die Zahlen für das Geschäftsjahr bis Ende September vor. Operativ lieferte der Konzern ordentlich ab, doch der Blick nach vorn dämpft die Laune der Anleger.
Der Gewinn je Aktie stieg bereinigt auf 32,8 Pence. Die Nettoverschuldung ohne Leasing sank um 100 Mio. auf 743 Mio. Pfund. Auf gesetzlicher Basis ging der Vorsteuergewinn dagegen von 238 auf 229 Mio. Pfund zurück, vor allem wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios.
Warum die Mitchells & Butlers Aktie unter Druck steht
Im Mittelpunkt steht die Kostenseite. Der Konzern rechnet im neuen Geschäftsjahr mit rund 95 Mio. Pfund zusätzlichen Kosten, etwa 4% der Kostenbasis vor Gegenmaßnahmen. Haupttreiber sind höhere gesetzliche Löhne, die Personalkosten sollen um etwa 3,9% steigen. Im abgelaufenen Jahr hatte M&B bereits rund 120 Mio. Pfund an Kostenlasten aufgefangen.
Dazu kommt ein schwächerer Start: In den ersten acht Wochen des neuen Jahres wuchsen die vergleichbaren Umsätze nur um 1,1%. Im zweiten Halbjahr waren es 0,7%, nach 3,3% in der ersten Jahreshälfte. Als Bremse nannte das Unternehmen unter anderem extreme Hitze im dritten Quartal.
Anleger vermissen zudem Klarheit bei den Aktionärsrückflüssen: Ein Update zur Kapitalverwendung soll erst mit den Halbjahreszahlen im Mai folgen. Am Donnerstag verlor die Mitchells & Butlers Aktie nach Berichten rund 3% bis 4%.
Am Freitag kommt das Marktumfeld hinzu: Während Minenwerte nach einem Sprung der Metallpreise den FTSE 100 auf rund 10.680 Punkte heben, geben Konsum- und Gastronomiewerte nach. Neben M&B verlor auch der Pubbetreiber Young & Co's Brewery 1,9%.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|293,0 Pence
|Tagesveränderung
|-2,33%
|Schlusskurs 25.11.
|307 Pence
|52-Wochen-Hoch (6.11.2026)
|331,5 Pence
|52-Wochen-Tief
|223,5 Pence
|Nettoschulden inkl. Leasing
|1.145 Mio. Pfund (2,4-faches EBITDA)
Quelle: Sharecast, AskTraders, Mitchells & Butlers; Stand 27.11.2026 Mittag
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.