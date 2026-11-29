Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das bis Ende September lief, produzierte Mineral Resources anteilig 166.000 Tonnen Spodumenkonzentrat – 17 Prozent mehr als im Vorquartal. Der Absatz stieg um 8 Prozent auf den Rekordwert von 170.000 Tonnen. Die Vorzeigemine Wodgina verkaufte 90.000 Tonnen zu Förderkosten von 674 australischen Dollar je Tonne, innerhalb der eigenen Prognosespanne von 640 bis 710 Dollar. Auch die Dienstleistungssparte lieferte mit 103 Millionen bewegten Tonnen einen Bestwert.

Nur: Der erzielte Lithiumpreis fiel um 23 Prozent auf 1.873 US-Dollar je Tonne. Im Quartal davor waren es noch 2.425 US-Dollar gewesen. Und seither ging es weiter abwärts. Der Preisindex von Shanghai Metals Market für australisches Spodumen lag am 27. November bei 1.060 US-Dollar – rund 43 Prozent unter dem, was MinRes im Septemberquartal im Schnitt erlöst hat. An der Börse fiel die Mineral Resources Aktie am Tag des Quartalsberichts um 4,3 Prozent.