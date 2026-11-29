Rekord beim Lithiumabsatz, Rekord im Bergbau-Dienstleistungsgeschäft, ein besseres Kreditrating – und trotzdem hat die Mineral Resources Aktie binnen weniger Monate fast die Hälfte ihres Werts verloren. Am Freitag, 27. November, schloss das Papier in Sydney bei 40,30 australischen Dollar, ein Tagesplus von 3,2 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 74,94 Dollar, Anfang September standen noch mehr als 62 Dollar auf der Kurstafel. Der Markt schaut bei MinRes, wie der Konzern in Australien heißt, derzeit auf zwei Zahlen: den Lithiumpreis und den Schuldenstand.
Mineral Resources Aktie: Lithium-Rekord, 46 Prozent Kursverlust – rettet der POSCO-Deal die Bilanz?
Die Mineral Resources Aktie hat seit dem Hoch fast die Hälfte verloren, obwohl der australische Konzern so viel Lithium verkauft wie noch nie. Lithiumpreis, 4,1 Milliarden Dollar Schulden und ein 765-Millionen-Deal mit POSCO: die große Analyse mit drei Szenarien.
Die Zahlen
Mehr Tonnen, weniger Dollar
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das bis Ende September lief, produzierte Mineral Resources anteilig 166.000 Tonnen Spodumenkonzentrat – 17 Prozent mehr als im Vorquartal. Der Absatz stieg um 8 Prozent auf den Rekordwert von 170.000 Tonnen. Die Vorzeigemine Wodgina verkaufte 90.000 Tonnen zu Förderkosten von 674 australischen Dollar je Tonne, innerhalb der eigenen Prognosespanne von 640 bis 710 Dollar. Auch die Dienstleistungssparte lieferte mit 103 Millionen bewegten Tonnen einen Bestwert.
Nur: Der erzielte Lithiumpreis fiel um 23 Prozent auf 1.873 US-Dollar je Tonne. Im Quartal davor waren es noch 2.425 US-Dollar gewesen. Und seither ging es weiter abwärts. Der Preisindex von Shanghai Metals Market für australisches Spodumen lag am 27. November bei 1.060 US-Dollar – rund 43 Prozent unter dem, was MinRes im Septemberquartal im Schnitt erlöst hat. An der Börse fiel die Mineral Resources Aktie am Tag des Quartalsberichts um 4,3 Prozent.
Die Bilanz
765 Millionen von POSCO – wenn der Deal durchgeht
Die Nettoverschuldung sank im Quartal um 0,2 auf rund 4,1 Milliarden australische Dollar, die Liquidität stieg auf 2,5 Milliarden. Die Ratingagentur Fitch hob die Bonitätsnote im September von BB- auf BB an und verwies auf den Verschuldungsgrad, der im Geschäftsjahr 2026 von 7,7 auf 1,8 gefallen ist. Für das abgelaufene Jahr zahlte MinRes wieder eine Dividende: 83 Cent je Aktie.
Der größte Hebel steht noch aus. Der südkoreanische Konzern POSCO übernimmt für 765 Millionen US-Dollar 30 Prozent an einer neuen Gesellschaft, in die Mineral Resources seine Anteile an Wodgina und Mt Marion einbringt. Rechnerisch gehören POSCO damit 15 Prozent an beiden Minen. Der Abschluss ist bis Ende Dezember angepeilt, das Geld soll in den Schuldenabbau fließen. Umgerechnet sind das rund 1,1 Milliarden australische Dollar – gut ein Viertel der Nettoverschuldung. Solange die Bedingungen nicht erfüllt sind, ist das allerdings eine Rechnung mit Vorbehalt.
Die Baustellen
Drei Minen, ein Eisenerzproblem – und 1,4 Milliarden Investitionen
Mineral Resources baut mitten im Preistief weiter. Für das laufende Geschäftsjahr sind Investitionen von 1,425 Milliarden australischen Dollar geplant, im ersten Quartal flossen 310 Millionen. In Mt Marion entsteht eine Flotationsanlage, zugleich wird der Untertagebau vorbereitet; der Konzern selbst spricht von einem Übergangsjahr. Die 2026 wieder angefahrene Mine Bald Hill wird hochgefahren, über die Erweiterung von Wodgina will das Management im laufenden Quartal entscheiden. Die Mengenprognosen für das Gesamtjahr – 360.000 bis 390.000 Tonnen für Wodgina, 200.000 bis 240.000 für Mt Marion, 100.000 bis 120.000 für Bald Hill – hat MinRes bestätigt.
Das zweite Standbein wackelt ebenfalls. Das Eisenerzprojekt Onslow Iron verschiffte im Quartal 9,2 Millionen Tonnen zu Kosten von 53 australischen Dollar je Tonne und damit günstiger als geplant. Der Eisenerzpreis fiel Mitte November jedoch auf rund 90 US-Dollar je Tonne, den tiefsten Stand seit vier Jahren.
MinRes verkauft so viel Lithium wie nie. Das Problem ist nicht die Menge. Das Problem ist, was es dafür gibt.
Die Szenarien
Drei Wege für die Mineral Resources Aktie
POSCO zahlt, Lithium dreht
Fließen die 765 Millionen US-Dollar und stabilisiert sich der Spodumenpreis, sinkt die Verschuldung spürbar. Die Ausbauprojekte in Mt Marion und Bald Hill würden dann in einen besseren Markt hinein fertig.
Deal ja, Preise nein
Der Verkauf entlastet die Bilanz, aber niedrige Lithium- und Eisenerzpreise drücken auf den Cashflow. Das Investitionsprogramm von 1,425 Milliarden Dollar würde zum Belastungstest.
Der Abschluss verzögert sich
Verschiebt sich die POSCO-Transaktion oder fallen die Preise weiter, rückt die Verschuldung wieder in den Mittelpunkt. Fitch knüpft den stabilen Ausblick an einen Verschuldungsgrad unter 3.
Häufige Fragen zur Mineral Resources Aktie
Warum fällt die Mineral Resources Aktie trotz Rekordabsatz?
Weil der erzielte Lithiumpreis im Septemberquartal um 23 Prozent gesunken ist und die Spotpreise seither weiter nachgegeben haben. Dazu kommen ein schwacher Eisenerzpreis und die hohe Verschuldung.
Was bringt der POSCO-Deal?
POSCO zahlt 765 Millionen US-Dollar für 30 Prozent an einer neuen Lithiumgesellschaft. Mineral Resources behält 70 Prozent und will mit dem Geld Schulden tilgen. Der Abschluss ist bis Ende Dezember angepeilt.
Wie hoch sind die Schulden von Mineral Resources?
Die Nettoverschuldung lag Ende September bei rund 4,1 Milliarden australischen Dollar, die Liquidität bei 2,5 Milliarden.
Welche Lithiumminen gehören zu Mineral Resources?
Wodgina, Mt Marion und Bald Hill, alle in Westaustralien. Wodgina und Mt Marion werden mit Partnern betrieben.
Stammdaten der Mineral Resources Aktie
- Unternehmen
- Mineral Resources Limited
- ISIN
- AU000000MIN4
- WKN
- A0J36A
- Handelssymbol
- MIN (Sydney)
- Handelssymbol Frankfurt
- F5J
- US-Handelssymbol
- MALRF
- Schlusskurs
- 40,30 AUD
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs ASX vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: POSCO Holdings (ISIN KR7005490008, WKN 956286, Handelssymbol 005490 in Seoul; ADR: ISIN US6934831099, WKN 893094, US-Handelssymbol PKX) und PLS Group (ISIN AU000000PLS0, WKN A0YGCV, Handelssymbol PLS in Sydney, PLR in Frankfurt, US-Handelssymbol PILBF).
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