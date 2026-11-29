2025 hatte Microvast mit 427,5 Millionen Dollar noch einen Rekordumsatz gemeldet. Das Unternehmen aus Texas baut schnellladefähige Batterien für Busse, Lastwagen und Spezialfahrzeuge, gefertigt vor allem in China. Im dritten Quartal 2026 brach das Geschäft weg: Der Umsatz fiel auf 45,8 Millionen Dollar, erwartet worden waren laut Investing.com rund 102 Millionen. Das Absatzvolumen sank um 62 Prozent. Firmenchef Yang Wu nennt eine schwache Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in Europa und Asien sowie Preisdruck.

Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 76,8 Millionen Dollar. Darin stecken Wertminderungen von 35,7 Millionen Dollar auf Anlagen in China, Deutschland und den USA sowie Abschreibungen auf Lagerbestände von 9,3 Millionen Dollar.