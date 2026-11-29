Am 9. November schloss die Microvast Aktie bei knapp 62 Cent. Dann kamen die Quartalszahlen, und nachbörslich brach der Kurs um fast 46 Prozent ein. Am vergangenen Dienstag fiel das Papier auf 20 Cent, am Freitag erholte es sich um 14 Prozent auf 27,52 Cent. Das 52-Wochen-Hoch vom Dezember 2025 liegt bei 3,88 Dollar. Der Abstand: 93 Prozent. Der Börsenwert ist auf rund 106 Millionen Dollar geschrumpft.
Microvast Aktie: 93 Prozent Absturz, Umsatz minus 63 Prozent – jetzt geht es um den Fortbestand
Die Microvast Aktie kostet nur noch 28 Cent. Vor einem Jahr war der Batteriehersteller mit Rekordumsatz und Gewinn ein Liebling der Privatanleger, jetzt warnt das Management selbst vor erheblichen Zweifeln an der Fortführung. Schulden werden in wenigen Wochen fällig, ein Teil der Kasse liegt in China fest. Die Analyse einer der dramatischsten Wenden im Batteriesektor.
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Der Einbruch
Vom Rekordjahr in die Krise
2025 hatte Microvast mit 427,5 Millionen Dollar noch einen Rekordumsatz gemeldet. Das Unternehmen aus Texas baut schnellladefähige Batterien für Busse, Lastwagen und Spezialfahrzeuge, gefertigt vor allem in China. Im dritten Quartal 2026 brach das Geschäft weg: Der Umsatz fiel auf 45,8 Millionen Dollar, erwartet worden waren laut Investing.com rund 102 Millionen. Das Absatzvolumen sank um 62 Prozent. Firmenchef Yang Wu nennt eine schwache Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in Europa und Asien sowie Preisdruck.
Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 76,8 Millionen Dollar. Darin stecken Wertminderungen von 35,7 Millionen Dollar auf Anlagen in China, Deutschland und den USA sowie Abschreibungen auf Lagerbestände von 9,3 Millionen Dollar.
Die Kasse
Geld, das nicht verfügbar ist
Entscheidend ist die Liquidität. Ende September hatte Microvast 84,8 Millionen Dollar frei verfügbare Mittel. Davon liegen 30,4 Millionen in China und 14,4 Millionen in Europa – Geld, das der Konzern nach eigenen Angaben derzeit nicht zur Finanzierung des US-Geschäfts verschieben kann. Dem stehen 177 Millionen Dollar Schulden gegenüber. Eine Wandelanleihe über 41,7 Millionen Dollar ist bis zum 31. Januar 2027 fällig, chinesische Bankkredite über 84 Millionen Dollar innerhalb der nächsten zwölf Monate.
Das Management schreibt in seinem Bericht, die eigenen Pläne räumten die erheblichen Zweifel an der Fortführung des Unternehmens nicht aus. Es verhandelt mit den Kreditgebern über Verlängerung oder Umschuldung, senkt Kosten und baut Stellen ab. Der Ausbau des Werks in Clarksville im US-Bundesstaat Tennessee ruht, bis neues Geld oder ein Partner gefunden ist.
Die Börse
Die Notierung wackelt
Für die Microvast Aktie kommt ein weiteres Problem hinzu. Bereits am 26. August erhielt das Unternehmen eine Mitteilung der Nasdaq, weil der Schlusskurs 30 Handelstage in Folge unter 1 Dollar lag. Ohne Erholung droht der Verlust der Notierung. Unsicher ist auch die Kundenseite: Ein wichtiger europäischer Abnehmer wurde kürzlich von einem Dritten übernommen.
Häufige Fragen zur Microvast Aktie
Warum ist die Microvast Aktie abgestürzt?
Der Umsatz brach im dritten Quartal um fast 63 Prozent ein, und das Management warnt vor erheblichen Zweifeln an der Fortführung des Unternehmens.
Ist Microvast insolvent?
Nein. Das Unternehmen verhandelt mit seinen Kreditgebern. Es erklärt aber selbst, dass die vorhandenen Mittel ohne neue Finanzierung oder Umschuldung nicht für die nächsten zwölf Monate reichen.
Was stellt Microvast her?
Lithium-Ionen-Batterien für Nutzfahrzeuge wie Busse und Lastwagen sowie Speichersysteme.
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