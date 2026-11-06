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Microsoft Aktie: KI-Ausverkauf übertrieben? Kursziel bei 722 USD

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 14:38 6 Min.

Microsoft fällt weiter, doch Bernstein Research hält die politische KI-Unruhe für übertrieben und bestätigt das Kursziel von 722 USD.

Bild: Unsplash

Die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker: MSFT) steht unter Druck. Am 5. November 2026 schloss das Papier bei 535,93 USD und verlor damit 19,87 USD beziehungsweise 3,58%. Vorbörslich setzte sich der Rückgang am 6. November fort: Um 8:33 Uhr US-Ostküstenzeit notierte die Aktie bei 530,79 USD, weitere 5,14 USD beziehungsweise 0,96% niedriger. Bernstein Research hält dagegen an seiner positiven Einschätzung fest. In der Microsoft-Aktienanalyse vom 06.11.2026 bestätigt das Analystenhaus das Kursziel 722 USD und das Rating "outperform". "Blauer Tsunami": Die Zwischenwahl erschüttert KI-Werte Die Branchenanalysten von Bernstein Research beschreiben die Bewegung bei KI-Werten nach dem Triumph der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen mit dem Ausdruck "blauer Tsunami". Damit greifen sie die politische Symbolfarbe der Demokraten auf und verdeutlichen zugleich die Wucht der Marktreaktion. Im Mittelpunkt ihrer Einschätzung steht die Sorge um politischen Widerstand gegen KI-Rechenzentren. Für Anleger geht es damit um eine zentrale Voraussetzung des weiteren KI-Ausbaus: die Infrastruktur, auf der zusätzliche Anwendungen und Rechenleistung aufbauen. Bernstein Research erklärt die politische Entwicklung nicht für bedeutungslos. Die Analysten halten die Reaktion der Börse jedoch für überzogen, wenn man berücksichtigt, welche Erwartungen bereits vor der Wahl in den Kursen enthalten gewesen seien. Die Microsoft-Aktienanalyse stellt somit die Verhältnismäßigkeit der Kursbewegung infrage. Nach Auffassung des Analystenhauses reagiert der Markt stärker, als es die zusätzlichen Informationen aus dem Wahlergebnis rechtfertigen. Was war vor der Wahl bereits eingepreist? Für die Bewertung einer Nachricht zählt an der Börse nicht allein, ob sie positiv oder negativ ausfällt. Entscheidend ist auch, wie stark sie von den vorherigen Erwartungen abweicht. Genau hier setzt Bernstein Research an. Die Experten argumentieren, dass im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits politische Risiken berücksichtigt worden seien. Vor diesem Hintergrund erscheine die anschließende Marktreaktion übertrieben. Welche konkreten Wahrscheinlichkeiten oder Bewertungsabschläge zuvor in den Kursen enthalten waren, beziffert die vorliegende Zusammenfassung nicht. Die Argumentation bleibt damit eine qualitative Einschätzung des Analystenhauses. Für Microsoft-Aktionäre ist sie dennoch relevant: Bernstein Research sieht in den jüngsten politischen Entwicklungen keinen ausreichenden Grund, das Kursziel 722 USD oder das Rating "outperform" zu verändern. KI-Rechenzentren: Bernstein erwartet nachlassenden Widerstand Der wichtigste Baustein der positiven Haltung ist die Erwartung, dass die neuen Amtsträger ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren letztlich abschwächen werden. Damit setzt Bernstein Research darauf, dass die politische Praxis weniger restriktiv ausfällt, als es die aktuelle Börsenreaktion vermuten lässt. Sollte diese Annahme zutreffen, könnte ein Teil der gegenwärtigen Unsicherheit wieder aus den Bewertungen verschwinden. Eine bereits beschlossene Lockerung oder konkrete politische Zusage nennt die Vorlage allerdings nicht. Die erwartete Abschwächung des Widerstands ist eine Prognose der Analysten, kein feststehendes Ergebnis. Genau daran wird sich die Microsoft-Aktienanalyse messen lassen müssen: Entwickelt sich der politische Umgang mit KI-Rechenzentren tatsächlich pragmatischer, oder bleiben die Hürden länger bestehen als von Bernstein Research angenommen? Kursziel 722 USD: Rund 36% Abstand zum vorbörslichen Kurs Das unveränderte Kursziel 722 USD liegt deutlich über den angegebenen Börsenkursen. Gegenüber dem Schlusskurs von 535,93 USD beträgt der rechnerische Abstand rund 34,7%. Bezogen auf den vorbörslichen Kurs von 530,79 USD ergibt sich ein Abstand von 191,21 USD beziehungsweise rund 36,0%. Mögliche Dividenden sind in dieser reinen Kursbetrachtung nicht berücksichtigt. Diese Differenz unterstreicht die Zuversicht von Bernstein Research. Mit dem Rating "outperform" erwartet das Analystenhaus weiterhin eine überdurchschnittliche relative Entwicklung der Aktie. Das Kursziel 722 USD ist allerdings keine Zusage. Es beruht auf Annahmen über die weitere Entwicklung und Bewertung von Microsoft. Die vorliegende Zusammenfassung enthält keine detaillierten Gewinnprognosen oder Bewertungsparameter, mit denen sich der Zielwert vollständig nachvollziehen ließe. Kursrückgang und Analystenurteil laufen auseinander Während Bernstein Research die politische Reaktion für übertrieben hält, zeigen die angegebenen Kurse zunächst anhaltenden Verkaufsdruck. Auf den regulären Tagesverlust von 3,58% folgt ein weiteres vorbörsliches Minus von 0,96%. Diese beiden Prozentwerte beziehen sich auf unterschiedliche Ausgangskurse und dürfen nicht einfach addiert werden. Gegenüber dem rechnerischen Schlusskurs vor dem ersten Rückgang von 555,80 USD liegt die vorbörsliche Notierung von 530,79 USD insgesamt rund 4,5% niedriger. Wie stark die politische Neubewertung den gesamten Kursverlust von Microsoft erklärt, lässt sich aus der Vorlage nicht isolieren. Die Branchenanalyse liefert eine Einordnung der Bewegung bei KI-Werten, aber keinen Nachweis für sämtliche Ursachen der einzelnen Kursbewegung. Zudem bleibt die vorbörsliche Notierung eine Momentaufnahme. Sie sagt nicht voraus, auf welchem Niveau Microsoft den regulären Handel beendet. Die Chance: Politische Sorgen könnten sich relativieren Das positive Szenario der Microsoft-Aktienanalyse ist klar: Wenn die neuen Amtsträger ihre Haltung gegenüber KI-Rechenzentren tatsächlich abschwächen, könnte die derzeitige Skepsis nachlassen. Für die Aktie wäre das ein möglicher Entlastungsfaktor. Anleger müssten dann die besonders vorsichtige Interpretation des Wahlergebnisses gegebenenfalls korrigieren. Die Zuversicht von Bernstein Research beruht dabei nicht auf der Behauptung, politische Entscheidungen seien unwichtig. Vielmehr unterscheidet das Analystenhaus zwischen vorhandenen Risiken und der Frage, wie stark diese den Unternehmenswert tatsächlich belasten sollten. Das bestätigte Rating "outperform" und das Kursziel 722 USD zeigen, dass Bernstein Research die langfristige Aktienperspektive durch die aktuelle Entwicklung nicht grundsätzlich infrage gestellt sieht. Das Risiko: Die erwartete Entspannung bleibt aus Die Gegenposition liegt auf der Hand: Sollte der Widerstand gegen KI-Rechenzentren anhalten oder sich verstärken, könnte die optimistische Annahme von Bernstein Research zu früh greifen. Politische Hürden könnten beispielsweise die Planbarkeit neuer Projekte erschweren. Ob und in welchem Umfang Microsoft konkret betroffen wäre, lässt sich aus der vorliegenden Zusammenfassung jedoch nicht bestimmen. Auch ein späteres Nachlassen des Widerstands würde nicht automatisch einen unmittelbaren Kursanstieg auslösen. Für die Bewertung bleiben die tatsächliche Geschäftsentwicklung und die wirtschaftlichen Ergebnisse der KI-Investitionen entscheidend. Anleger sollten daher zwei Fragen auseinanderhalten: Ist die politische Marktreaktion übertrieben, und rechtfertigt die weitere Unternehmensentwicklung den von Bernstein Research angesetzten Zielwert? Die erste Frage allein beantwortet die zweite noch nicht. Fazit: Bernstein Research bleibt trotz KI-Unruhe optimistisch Die Microsoft-Aktienanalyse von Bernstein Research setzt einen positiven Gegenpunkt zum jüngsten Kursrückgang. Das Analystenhaus hält die Reaktion auf das US-Wahlergebnis gemessen an den zuvor eingepreisten Erwartungen für überzogen. Zugleich rechnen die Branchenanalysten damit, dass die neuen Amtsträger ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren letztlich abschwächen. Diese Erwartung stützt die unveränderte Einstufung mit dem Rating "outperform" und dem Kursziel 722 USD. Beim angegebenen vorbörslichen Kurs von 530,79 USD bleibt ein rechnerischer Abstand von rund 36,0% zum Zielwert. Ob daraus tatsächliche Kursgewinne werden, hängt auch davon ab, ob die politische Entwicklung die Zuversicht von Bernstein Research bestätigt. Teilen Sie diesen Artikel mit Freunden: Für eine gute Börsendiskussion braucht Ihr Gruppenchat kein eigenes KI-Rechenzentrum – dieser Link und ein bisschen freier Speicher reichen völlig! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 6. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. 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