Warum fällt die Microsoft Aktie?

Anleger zweifeln an der Rendite der hohen Investitionen in KI-Rechenzentren. Davon sind alle großen Cloud-Konzerne betroffen.

Wie stark wächst Azure?

Im ersten Geschäftsquartal um 48 Prozent, für das laufende Quartal erwartet Microsoft 49 bis 50 Prozent.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Im Schnitt 636 Dollar bei 58 Analysten. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Microsoft Aktie?

ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT.