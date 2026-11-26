Die Microsoft Aktie ist zwischen die Fronten des KI-Ausverkaufs geraten. Am Mittwoch fiel sie im Tagesverlauf bis auf 477,39 Dollar und schloss bei rund 490 Dollar, gut 1 Prozent im Minus. Am Donnerstag ruhte der US-Handel wegen Thanksgiving, in Deutschland startete die Aktie mit fast 3 Prozent Plus in den Tag. Die Frage hinter den Schwankungen betrifft alle großen Cloud-Konzerne: Lohnen sich die gigantischen Investitionen in Rechenzentren?
Microsoft Aktie: Azure wächst 48 Prozent, der Free Cashflow schrumpft – der Preis des KI-Wettrüstens
677 Milliarden Dollar Auftragsbestand, Cloud-Wachstum wie lange nicht, und trotzdem rutscht die Microsoft Aktie mit den KI-Werten ab. Der Grund liegt in einer Zahl: mehr als 50 Milliarden Dollar Investitionen pro Quartal. Die große Analyse: wie viel Microsoft ausgibt, was davon zurückkommt und warum Analysten im Schnitt 636 Dollar sehen.
Die Stammdaten: Die Microsoft Aktie trägt die ISIN US5949181045 und die WKN 870747. In Deutschland lautet das Handelssymbol MSF, in den USA das US-Handelssymbol MSFT an der Nasdaq.
Das Wachstum
Azure zieht davon
Operativ liefert Microsoft. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar. Die Cloud-Plattform Azure wuchs um 48 Prozent, und für das laufende Quartal stellt der Konzern sogar 49 bis 50 Prozent in Aussicht. Der kommerzielle Auftragsbestand kletterte um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Das ist eine Nachfrage, die auf Jahre hinaus gesichert ist.
Die Kehrseite
Mehr Investitionen, weniger freies Geld
Der Preis dafür ist hoch. Für das laufende Quartal plant Microsoft Investitionen von mehr als 50 Milliarden Dollar, vor allem in Rechenzentren und KI-Chips. Der freie Cashflow sank im ersten Quartal auf 18,6 Milliarden Dollar, nach 25,7 Milliarden Dollar im Vorjahr. Genau das beobachten Anleger in diesen Tagen bei allen großen Cloud-Konzernen: Die Umsätze wachsen, aber das Geld, das am Ende übrig bleibt, schrumpft vorerst.
Microsoft verdient am KI-Boom schon heute. Die Frage ist nur, wie lange Anleger bereit sind, die Rechnung für morgen vorab zu bezahlen.
Die Analysten
Kursziele weit über dem Kurs
Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch. Laut StockAnalysis liegt das durchschnittliche Kursziel von 58 Häusern bei 636 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. Morgan Stanley, Stifel und Jefferies nennen jeweils 650 Dollar, die DZ Bank bestätigte am 24. November ihre Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 660 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Gemessen an den erwarteten Gewinnen notiert die Microsoft Aktie beim rund 24-fachen.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Warum fällt die Microsoft Aktie?
Anleger zweifeln an der Rendite der hohen Investitionen in KI-Rechenzentren. Davon sind alle großen Cloud-Konzerne betroffen.
Wie stark wächst Azure?
Im ersten Geschäftsquartal um 48 Prozent, für das laufende Quartal erwartet Microsoft 49 bis 50 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Im Schnitt 636 Dollar bei 58 Analysten. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Microsoft Aktie?
ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT.
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