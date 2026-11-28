Wie schloss die Microsoft Aktie am Freitag?

Bei 492,85 Dollar, ein Plus von 0,60 Prozent.

Wie stark wächst Azure?

Im jüngsten Quartal um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar.

Wie groß ist der Auftragsbestand?

677 Milliarden Dollar im Commercial-Geschäft.