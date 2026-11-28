Microsoft wächst so schnell wie lange nicht, doch die Börse zögert. Die Cloudplattform Azure legte im jüngsten Quartal um 48 Prozent zu, der Auftragsbestand erreichte einen Rekord. Am Black Friday stieg die Microsoft Aktie um 0,60 Prozent auf 492,85 Dollar – rund elf Prozent unter dem Rekordschluss vom 4. November.
Microsoft Aktie: Azure plus 48 Prozent, 677 Milliarden Auftragsbestand – warum der Kurs trotzdem unter dem Hoch klebt
Umsatz von 92 Milliarden Dollar im Quartal, Azure wächst rasant, Analysten bleiben optimistisch. Doch die hohen KI-Investitionen drücken den Cashflow. Die Microsoft Aktie im Check.
Microsoft Corporation · ISIN: US5949181045 · WKN: 870747 · Handelssymbol: MSF · US-Handelssymbol: MSFT
Die Zahlen
Azure als Wachstumsmotor
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Microsoft den Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar. Azure wuchs um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar und ist inzwischen die größte Produktlinie des Konzerns. Der Auftragsbestand im Commercial-Geschäft stieg um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar.
Microsoft investiert so viel wie nie in KI-Rechenzentren. Für die Microsoft Aktie entscheidet, wie schnell aus dem Auftragsbestand Cashflow wird.
Die Bremse
Investitionen drücken den Cashflow
Die Dynamik geht mit hohen Ausgaben einher: Der freie Cashflow fiel im ersten Quartal um 27,4 Prozent. Seit dem Rekordschluss von 555,80 Dollar am 4. November gab die Aktie deutlich nach.
Mizuho-Analyst Gregg Moskowitz bestätigte am 20. November die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 640 Dollar, UBS-Analyst Karl Keirstead am selben Tag „Buy“ mit 650 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Wie schloss die Microsoft Aktie am Freitag?
Bei 492,85 Dollar, ein Plus von 0,60 Prozent.
Wie stark wächst Azure?
Im jüngsten Quartal um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar.
Wie groß ist der Auftragsbestand?
677 Milliarden Dollar im Commercial-Geschäft.
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