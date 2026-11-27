Wie stark wächst Azure?

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar.

Wie hoch ist die neue Dividende?

0,98 Dollar je Quartal, ausgezahlt am 10. Dezember 2026.

Wie viel investiert Microsoft?

Für das Kalenderjahr 2026 rechnet der Konzern mit rund 170 Milliarden Dollar.