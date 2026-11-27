Kein Konzern steckt so viel Geld in künstliche Intelligenz wie Microsoft – und kaum einer zeigt so deutlich, dass es sich auszahlt. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres wuchs die Cloud-Plattform Azure um 48 Prozent. Für die Microsoft Aktie ist das die beste Nachricht seit Monaten. Die Frage, die Anleger umtreibt: Wie lange lassen sich Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe rechtfertigen?
Microsoft Aktie: Azure plus 48 Prozent, 170 Milliarden Investitionen – der teuerste KI-Ausbau der Welt
Microsoft übertrifft die Erwartungen, Azure wächst so schnell wie seit fünf Quartalen nicht, und die Dividende steigt. Doch die Investitionen sprengen alle Dimensionen. Was jetzt für die Microsoft Aktie zählt.
Microsoft Corporation · ISIN: US5949181045 · WKN: 870747 · Handelssymbol: MSF · US-Handelssymbol: MSFT
Die Zahlen
Azure gibt wieder Gas
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Microsoft den Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar; Analysten hatten mit gut 90 Milliarden gerechnet. Der Gewinn je Aktie lag bereinigt um Effekte aus der OpenAI-Beteiligung bei 4,89 Dollar, erwartet waren 4,72 Dollar. Nach GAAP stieg der Nettogewinn um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden Dollar. Azure wuchs um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar – so stark wie seit fünf Quartalen nicht. Die gesamte Microsoft-Cloud erreichte 63,9 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 30 Prozent. Für das laufende Quartal peilt das Management ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent an.
Microsoft zeigt, dass sich KI monetarisieren lässt. Für die Microsoft Aktie wird nun entscheidend, ob das Wachstum mit dem Investitionstempo Schritt hält.
Die Kehrseite
Investitionen in neuer Dimension
Nach Angaben von Finanzchefin Amy Hood übersteigt die Nachfrage weiter das Angebot. Für das Kalenderjahr 2026 rechnet Microsoft mit Investitionen von rund 170 Milliarden Dollar. Der kommerzielle Auftragseingang ging im Quartal um zwölf Prozent zurück, was das Unternehmen mit sehr großen Azure-Verträgen im Vorjahresquartal begründete. Für Aktionäre gibt es dennoch eine handfeste Belohnung: Microsoft hebt die Quartalsdividende um acht Prozent auf 0,98 Dollar je Aktie an, ausgezahlt am 10. Dezember. Die Hauptversammlung findet am 8. Dezember virtuell statt.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Wie stark wächst Azure?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar.
Wie hoch ist die neue Dividende?
0,98 Dollar je Quartal, ausgezahlt am 10. Dezember 2026.
Wie viel investiert Microsoft?
Für das Kalenderjahr 2026 rechnet der Konzern mit rund 170 Milliarden Dollar.
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