Warum steigt die Micron-Aktie heute? Vorbörslich um rund 6,4 Prozent, eine klare Einzelnachricht nennen die Berichte nicht. Offenbar erholen sich KI-Werte insgesamt.

Wo steht die Micron-Aktie im Vergleich zum Rekord? Der Rekordschluss vom 25. Juni lag bei 1.213,56 US-Dollar, der Kurs ist damit etwa halb so hoch.

Wann kommen die nächsten Quartalszahlen? Am 17. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.

Wie hoch ist das Kursziel der Analysten? Die Spanne reicht von 775 US-Dollar (BNP Paribas Exane) bis 1.500 US-Dollar (RBC), der Durchschnitt aller Schätzungen lag zuletzt bei rund 1.530 US-Dollar.