Die Micron-Aktie (Nasdaq: MU) ist der Taktgeber der KI-Erholung am Black Friday: Der Speicherchip-Hersteller legt vorbörslich um gut 6 Prozent auf rund 640 US-Dollar zu, nachdem er am Mittwoch noch um 4,5 Prozent eingebrochen war. Ob das der Boden ist oder nur ein Zwischenhoch in einem Abschwung, entscheidet sich an Preisen, Bestellungen und Zahlen.
Micron-Aktie: Vorbörslich plus 6 Prozent nach dem Absturz – kippt der Speicherzyklus?
Micron-Aktie: Nach dem Absturz auf rund 601 Dollar springt der Speicherriese vorbörslich um gut 6 Prozent. Warum Banken ihre Ziele kappen und was der 17. Dezember bringt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Micron Technology Inc.
- Handelssymbol
- MU (Nasdaq)
- Börsenwert
- rund 680 Mrd. US-Dollar (bei 601,25 US-Dollar)
- Umsatz Geschäftsjahr 2026
- 133,19 Mrd. US-Dollar
Stand: 27.11.2026, Kurse laut Börsenberichten, vorbörslich
Die Bewegung
Warum springt die Micron-Aktie nach dem Ausverkauf?
Vorbörslich zog die Micron-Aktie laut Forbes um rund 6,4 Prozent an, Nvidia gewann etwa 4,2 Prozent. Einen klaren Auslöser nennt der Bericht nicht; genannt werden lediglich die jüngsten Turbulenzen bei KI-Werten, die Zinsen und feste Börsen in Asien. Der Handel ist am Freitag verkürzt, die Wall Street schließt bereits um 13 Uhr Ostküstenzeit.
Der Rücksetzer davor hatte klare Gründe: Am 25. November fiel der Kurs auf 601,25 US-Dollar, nach 629,79 US-Dollar am Vortag, das Tagestief lag bei 548,13 US-Dollar. Berichte führen das auf eine Studie von TrendForce zurück, nach der chinesische Cloud-Anbieter ihre Speicherbestellungen für 2027 kürzen, sowie auf eine Warnung der BNP Paribas Exane. Der größte Tagesverlust der Serie lag am 20. November bei minus 13,9 Prozent auf 594,51 US-Dollar.
Die Zahlen
Wie stark sind die Quartalszahlen von Micron?
Fundamental läuft es weiter außergewöhnlich: Im vierten Geschäftsquartal (Ende September) erzielte Micron 54,23 Milliarden US-Dollar Umsatz und 33,42 US-Dollar Gewinn je Aktie (bereinigt). Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 stehen 133,19 Milliarden US-Dollar Umsatz zu Buche. Etwa 63 Prozent des Umsatzes stammen aus Rechenzentrums-nahen Bereichen.
|Kennzahl
|Q4 GJ 2026
|Ausblick Q1 GJ 2027
|Umsatz
|54,23 Mrd. $
|61,5 Mrd. $ (± 1,5)
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|33,42 $
|38,15 $ (± 1)
Der Ausblick enthält eine Bruttomarge von rund 86 Prozent laut Quelle; vor Veröffentlichung gegen den Originalbericht prüfen.
Quelle: Micron-Quartalsbericht (Q4 Geschäftsjahr 2026), laut Faktenrecherche
Der nächste Prüfstein ist der 17. Dezember: Dann legt Micron nach US-Börsenschluss Zahlen vor. Gleichzeitig steigen die Investitionen: Für das Geschäftsjahr 2026 nennt das Unternehmen netto rund 27,4 Milliarden US-Dollar, für das erste Quartal des neuen Jahres etwa 11,5 Milliarden US-Dollar. Das neue Werk in Idaho soll Mitte 2027 mit Wafern starten.
Die Analysten
Was sagen Analysten zum Kursziel der Micron-Aktie?
Die Häuser reagieren gespalten. UBS senkte am 25. November das Kursziel von 1.625 auf 1.100 US-Dollar und bleibt bei Kaufen. BNP Paribas Exane stuft mit Halten ein und kappte das Ziel von 1.700 auf 775 US-Dollar. Citi (23. November) und Bernstein (23. November) sehen jeweils 1.300 US-Dollar bei Kaufen, RBC (18. November) 1.500 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Kursziele von Analysten für die Micron-Aktie
US-Dollar
Zum Vergleich: Der Kurs lag am 25.11. bei 601,25 US-Dollar. Einige Ziele stammen aus der Zeit vor dem Ausverkauf.
Quelle: Berichte zu UBS (25.11.), BNP Paribas Exane (24./25.11.), Citi (23.11.), Bernstein (23.11.), RBC (18.11.)
Daten als Tabelle
|Bank
|Kursziel
|RBC
|1.500
|Citi
|1.300
|Bernstein
|1.300
|UBS
|1.100
|BNP Paribas Exane
|775
Die Branche
Wie geht es mit den Speicherpreisen weiter?
TrendForce erwartet für die DRAM-Vertragspreise im vierten Quartal 2026 ein Plus von 10 bis 15 Prozent, danach eine Abflachung auf 0 bis 5 Prozent im zweiten Halbjahr 2027. Bei Flash-Speicher (NAND) rechnen die Marktforscher ab 2027 mit fallenden Preisen. Im DRAM-Markt lag Micron im dritten Quartal laut Counterpoint mit rund 21 Prozent Umsatzanteil hinter Samsung und SK hynix.
DRAM-Umsatzanteile im dritten Quartal 2026
Prozent
Quelle: Counterpoint Research (Sekundärquellen)
Daten als Tabelle
|Hersteller
|Anteil
|Samsung
|38
|SK hynix
|29
|Micron
|21
|CXMT
|9
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum steigt die Micron-Aktie heute? Vorbörslich um rund 6,4 Prozent, eine klare Einzelnachricht nennen die Berichte nicht. Offenbar erholen sich KI-Werte insgesamt.
Wo steht die Micron-Aktie im Vergleich zum Rekord? Der Rekordschluss vom 25. Juni lag bei 1.213,56 US-Dollar, der Kurs ist damit etwa halb so hoch.
Wann kommen die nächsten Quartalszahlen? Am 17. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten? Die Spanne reicht von 775 US-Dollar (BNP Paribas Exane) bis 1.500 US-Dollar (RBC), der Durchschnitt aller Schätzungen lag zuletzt bei rund 1.530 US-Dollar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.