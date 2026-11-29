Am vorigen Freitag schloss die Micron Aktie bei 594,51 Dollar, so tief wie seit Anfang Mai nicht mehr. Schon am nächsten Handelstag war sie fast 20 Prozent mehr wert. Am Montag sprang die Micron Aktie um 19,04 Prozent auf 707,70 Dollar, nachdem Nvidia Jensen Huang zurück an die Spitze geholt hatte. Danach ging es wieder abwärts, bevor am Freitag ein neuer Schub kam: plus 7,60 Prozent auf 646,95 Dollar. Unter dem Strich steht ein Wochenplus von 8,8 Prozent (eigene Rechnung). Doch vom Rekordhoch ist die Micron Aktie noch weit entfernt.
Micron Aktie: Plus 19 Prozent an einem Tag – und HPE warnt, dass Speicherchips bis 2028 knapp bleiben
Erst der Absturz, dann das Comeback: Die Speicherwerte erleben die wildeste Woche des Jahres. Micron springt um 19 Prozent, Sandisk um 16 Prozent an einem Tag, und HPE liefert die Begründung gleich mit. Die große Analyse: warum die Knappheit bei Speicherchips bleibt, wer davon profitiert und wer dafür bezahlt.
Das Comeback
Warum Speicherwerte plötzlich wieder gefragt sind
Für Micron ist Nvidia der wichtigste Takt. Der KI-Chipkonzern kauft große Mengen Speicher für seine Prozessoren, Micron gehört zu den größten Lieferanten. Mit der Rückkehr von Huang kehrte das Vertrauen in die KI-Investitionen zurück. Dazu kam eine Rechnung der US-Bank Citi: Selbst wenn Nvidia die Finanzierung für Kunden komplett einstellen würde, sänke die Nachfrage nach DRAM-Speicher nur um rund 12 Prozent. Nvidia meldete zudem, dass seine Lieferverpflichtungen für kommende KI-Produkte von 279 auf 390 Milliarden Dollar gestiegen sind. Micron selbst hat nach eigenen Angaben 26 Langfristverträge, die bis 2030 mehr als 35 Prozent des Umsatzes absichern. Wichtig ist aber auch: Am Montag gab es keine neue Meldung von Micron selbst.
Den zweiten Schub am Freitag lieferte ein Versuch aus Japan: Ein Flash-Hersteller baute 144 seiner Hochleistungs-SSDs in ein Nvidia-System des Typs GB200 NVL72 ein und zeigte, dass Flash-Speicher den Arbeitsspeicher der Grafikchips erweitern kann. Das war ein Versuch und kein Auftrag, doch die Börse las daraus eine zusätzliche Nachfrage. Die Sandisk Aktie sprang um 15,96 Prozent auf 85,36 Dollar, nachdem sie im November rund 41 Prozent verloren hatte. Micron-Chef Sanjay Mehrotra hatte bereits am 18. November gesagt, das Angebot an Speicher werde 2027 und 2028 noch knapper sein als 2026.
Die Kehrseite
HPE zeigt, wer die Knappheit bezahlt
Wie knapp Speicher ist, zeigte Hewlett Packard Enterprise auf schmerzhafte Weise. Der Serverhersteller meldete für das vierte Quartal 14,5 Milliarden Dollar Umsatz, 50 Prozent mehr als im Vorjahr, und hob die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2027 von 13 bis 17 Prozent auf 27 bis 35 Prozent an. Trotzdem fiel die HPE Aktie am Dienstag um gut 16 Prozent auf rund 40,19 Dollar, den größten Tagesverlust seit dem Börsengang 2015. Der Grund: HPE warnte, dass Speicher und andere Bauteile bis 2028 knapp bleiben. Die operative Marge der Sparte Cloud und KI soll deshalb von 18,4 Prozent auf rund 14 Prozent fallen. Unsere Lesart: Was für Micron ein Preisvorteil ist, ist für die Serverbauer ein Kostenproblem. Die Knappheit verschiebt Gewinne von den Abnehmern zu den Speicherherstellern.
Die Zahlen von Micron selbst sind außergewöhnlich. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 3. September endete, stieg der Umsatz um 379 Prozent auf 54,2 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellt Micron einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 Dollar in Aussicht. Trotzdem liegt die Micron Aktie 46,7 Prozent unter ihrem Rekordschluss von 1.213,56 Dollar vom 25. Juni und hat im November rund 31 Prozent verloren. Der Grund ist die Angst vor dem Ende des Zyklus: Das Marktforschungsinstitut TrendForce rechnet damit, dass die Vertragspreise für NAND-Flash Anfang 2027 zu sinken beginnen.
Einordnung der Redaktion: Die Woche hat die zwei Gesichter des Speicherbooms gezeigt. Für die Hersteller bedeutet die Knappheit Rekordumsätze und Preissetzungsmacht, für die Abnehmer steigende Kosten und sinkende Margen. Die Micron Aktie bewegt sich dabei nicht wie ein Wert mit Rekordzahlen, sondern wie eine Wette auf die Frage, wann der Zyklus kippt. Solange Micron und seine Kunden eine Knappheit bis 2028 erwarten, spricht das Geschäft für den Konzern. Die Kursausschläge zeigen aber, wie schnell die Stimmung drehen kann, wenn Zweifel an den KI-Investitionen aufkommen.
FAQ
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum ist die Micron Aktie um 19 Prozent gestiegen?
Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia beruhigte die Sorgen um die KI-Investitionen. Micron liefert Speicher für Nvidias KI-Chips und profitierte deshalb besonders. Eine eigene Meldung von Micron gab es an diesem Tag nicht.
Wie lange bleiben Speicherchips knapp?
HPE warnt vor knappem Speicher bis 2028. Micron-Chef Mehrotra erwartet, dass das Angebot 2027 und 2028 sogar knapper wird als 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?
Micron: ISIN US5951121038, WKN 869020, deutsches Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU (Nasdaq). Hewlett Packard Enterprise: ISIN US42824C1099, WKN A140KD, deutsches Handelssymbol 2HP, US-Handelssymbol HPE (NYSE). Sandisk: ISIN US80004C2008, WKN A411ZM, deutsches Handelssymbol BW9, US-Handelssymbol SNDK (Nasdaq). Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, deutsches Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
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