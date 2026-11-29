Für Micron ist Nvidia der wichtigste Takt. Der KI-Chipkonzern kauft große Mengen Speicher für seine Prozessoren, Micron gehört zu den größten Lieferanten. Mit der Rückkehr von Huang kehrte das Vertrauen in die KI-Investitionen zurück. Dazu kam eine Rechnung der US-Bank Citi: Selbst wenn Nvidia die Finanzierung für Kunden komplett einstellen würde, sänke die Nachfrage nach DRAM-Speicher nur um rund 12 Prozent. Nvidia meldete zudem, dass seine Lieferverpflichtungen für kommende KI-Produkte von 279 auf 390 Milliarden Dollar gestiegen sind. Micron selbst hat nach eigenen Angaben 26 Langfristverträge, die bis 2030 mehr als 35 Prozent des Umsatzes absichern. Wichtig ist aber auch: Am Montag gab es keine neue Meldung von Micron selbst.