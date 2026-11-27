Warum ist die Micron-Aktie S&P 500 Gewinner?

Anleger kaufen nach dem Kurseinbruch im November wieder Speicherchip-Werte; Micron steigt um 7,20 Prozent auf 644,56 US-Dollar.

Wie lauten ISIN und WKN der Micron-Aktie?

ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MU, deutsches Kürzel MTE.