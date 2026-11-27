Die Micron-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol: MU, deutsches Kürzel: MTE) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 7,20 Prozent auf 644,56 US-Dollar. Der Speicherchip-Hersteller holt damit einen Teil der Verluste des Vormonats auf.
Micron-Aktie S&P 500 Gewinner: Speicherchip-Riese kehrt zurück – warum die Aktie um 7,2 Prozent steigt
Die Micron-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 7,20 Prozent auf 644,56 US-Dollar erholt sich der Speicherchip-Hersteller nach einem Monatsminus von rund 40 Prozent.
Die Gründe für den Kursgewinn
Kaufgelegenheit nach dem Absturz: warum Micron anzieht
Im Vormonat hatte die Micron-Aktie knapp 40 Prozent verloren – wegen Sorgen vor einem Überangebot an Speicherchips, nachgebender NAND-Preise und eines breiten Ausverkaufs bei Halbleitern. Anleger nutzten laut Investing.com den Rücksetzer vor dem früheren Handelsschluss um 13 Uhr New Yorker Zeit als Kaufgelegenheit. Am Vormittag lag das Plus noch bei 3,6 bis fast 7 Prozent, im Laufe des Handels weitete es sich aus.
Überverkauft
Nach 40 Prozent Minus lockten niedrigere Kurse Käufer.
Sektor
Sandisk, Western Digital und Seagate erholen sich ebenfalls.
Bewertung
Eine neue Analyse argumentiert laut Investing.com mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Einordnung
Erholung vor Trendwende
Micron notiert weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.255 US-Dollar. Ob die Erholung hält, hängt davon ab, ob die Speicherpreise stabil bleiben und die Rechenzentren weiter investieren.
Häufige Fragen zur Micron-Aktie
Warum ist die Micron-Aktie S&P 500 Gewinner?
Anleger kaufen nach dem Kurseinbruch im November wieder Speicherchip-Werte; Micron steigt um 7,20 Prozent auf 644,56 US-Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Micron-Aktie?
ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MU, deutsches Kürzel MTE.
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