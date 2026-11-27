Warum fällt die Micron Aktie so stark?

Analysten fürchten ein Überangebot an Speicherchips. Hinzu kommen gekürzte Bestellungen, Zölle und die allgemeine Schwäche bei Chipwerten.

Was sagen Analysten?

UBS nennt 1.100 Dollar bei Buy, BNP Paribas Exane 775 Dollar bei Neutral. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 17. Dezember 2026.

Welche ISIN und WKN hat die Micron Aktie?

ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU.