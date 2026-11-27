Wer Micron-Aktien besitzt, braucht derzeit starke Nerven. Am Dienstag verlor die Micron Aktie 11 Prozent, am Mittwoch fiel sie im Tagesverlauf bis auf 548,13 Dollar und schloss vor Thanksgiving 4,5 Prozent tiefer bei 601,25 Dollar. Im November summiert sich das Minus auf rund 36 Prozent. Vom Rekordschluss im Juni bei 1.213,56 Dollar ist die Aktie damit etwa halbiert.
Micron Aktie: Minus 36 Prozent im November, halbiert vom Rekord – kippt der Speicherzyklus oder ist die Panik übertrieben?
Zwei Kursziele gekappt, eine Abstufung, drei Tage mit Verlusten zwischen 4 und 11 Prozent: Die Micron Aktie erlebt einen historischen November. Am Mittwoch rutschte sie zeitweise unter 550 Dollar. Die große Analyse: was UBS und BNP Paribas jetzt sagen, warum Speicherchips trotzdem knapp bleiben und worauf es am 17. Dezember ankommt.
Die Stammdaten: Die Micron Aktie trägt die ISIN US5951121038 und die WKN 869020. In Deutschland lautet das Handelssymbol MTE, in den USA das US-Handelssymbol MU an der Nasdaq.
Die Analysten
Zwei Banken kappen die Ziele
Belastet wird die Aktie von zwei Analystenstudien. BNP Paribas Exane stufte Micron auf Neutral ab und senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar. Die UBS kappte ihr Ziel von 1.625 auf 1.100 Dollar, bleibt aber bei Buy. Beide Häuser fürchten, dass das Angebot an Speicherchips die Nachfrage einholen und die Preise drücken könnte. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Hinzu kommen Sorgen aus der Branche. Der Marktforscher TrendForce senkte seinen Ausblick für Speicherchips, chinesische Cloudanbieter sollen Bestellungen gekürzt haben. Auch heiße Inflationsdaten und neue Zollpläne belasten Chipwerte. Doch in derselben Studie steckt eine gute Nachricht: TrendForce sieht Arbeitsspeicher bis 2027 weiter knapp. Am Mittwoch erholte sich die Micron Aktie deshalb deutlich vom Tagestief.
Speicherchips sind das zyklischste Geschäft der Halbleiterbranche. Wer Micron kauft, kauft den Zyklus mit.
Der Ausblick
Alles schaut auf den 17. Dezember
Micron gilt als einer der größten Profiteure des KI-Booms, weil KI-Rechenzentren enorme Mengen an Hochleistungsspeicher benötigen. Die Kursverluste spiegeln weniger aktuelle Probleme als die Angst vor dem nächsten Abschwung im Speicherzyklus. Klarheit dürften die Quartalszahlen am 17. Dezember bringen. Dann zeigt sich, ob die Preise für Speicherchips halten.
Häufige Fragen zur Micron Aktie
Warum fällt die Micron Aktie so stark?
Analysten fürchten ein Überangebot an Speicherchips. Hinzu kommen gekürzte Bestellungen, Zölle und die allgemeine Schwäche bei Chipwerten.
Was sagen Analysten?
UBS nennt 1.100 Dollar bei Buy, BNP Paribas Exane 775 Dollar bei Neutral. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 17. Dezember 2026.
Welche ISIN und WKN hat die Micron Aktie?
ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU.
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