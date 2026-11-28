Micron Aktie: Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar gekappt – und zwei Tage später plus 7,6 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 15:27 3 Min.

Ein Analyst warnt vor einem Überangebot bei Speicherchips und halbiert sein Kursziel. Die Micron Aktie stürzt ab und erholt sich am Freitag kräftig. In drei Wochen kommen die Zahlen.

Bild: Micron Technology

Von 1.213 auf 601 US-Dollar in fünf Monaten: Kaum eine große Chip-Aktie ist 2026 so tief gefallen wie Micron. Am Freitag, 27. November 2026, kam die Gegenbewegung. Die Micron Aktie schloss im verkürzten Handel bei 646,95 US-Dollar, ein Plus von 7,60 Prozent. Vom Rekordschluss im Juni trennen sie trotzdem fast 47 Prozent. Micron Technology, Inc. · ISIN: US5951121038 · WKN: 869020 · Handelssymbol: MTE · US-Handelssymbol: MU Schlusskurs am 27. November, plus 7,60 Prozent 646,95 $ neues Kursziel von BNP Paribas Exane (zuvor 1.700 $) 775 $ Abstand zum Rekordschluss vom 25. Juni (1.213,56 $) −46,7 % nächste Quartalszahlen 17. Dezember Quelle : Nasdaq-Kursdaten vom 27. November 2026; Analystenangaben laut Medienberichten Der Auslöser Ein Wort, das Chipanleger fürchten Das Analysehaus BNP Paribas Exane stufte Micron am 24. November 2026 von „Outperform“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 US-Dollar. Die Begründung: Das Risiko eines Überangebots bei Speicherchips nehme zu, was die Preissetzungsmacht des Konzerns bedrohen könne. Auch die Schweizer UBS senkte ihr Kursziel. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Überangebot ist im Speichergeschäft das gefährlichste Wort. Die Branche ist berüchtigt für ihre Zyklen: Steigen die Preise, bauen alle Hersteller Kapazität auf – bis zu viel Ware auf den Markt kommt und die Preise kippen. Am Mittwoch fiel die Aktie im Tagesverlauf bis auf 548,13 US-Dollar und schloss bei 601,25 US-Dollar, 4,53 Prozent im Minus. Die Gegenbewegung Erholung oder nur Luftholen? Am Freitag erholten sich Chipwerte auf breiter Front. Micron handelte zwischen 607,27 und 654,44 US-Dollar. Marktbeobachter sprachen von einer technischen Gegenreaktion nach einem Ausverkauf. Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen Kurs und Konsens: Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nach Marktdaten weiterhin bei rund 1.530 US-Dollar, mehr als doppelt so hoch wie der Kurs. 17 von 18 erfassten Häusern raten zum Kauf. Entweder liegt die Mehrheit richtig und der Markt übertreibt die Sorgen – oder die Abstufung war der Anfang einer Welle von Zielsenkungen. Klarheit bringt der 17. Dezember, wenn Micron Quartalszahlen und einen Ausblick auf die Preisentwicklung vorlegt. Was für die Micron Aktie spricht Starke Nachfrage nach Speicher für KI-Rechenzentren, ein Konsens weit über dem Kurs und eine deutliche Erholung nach dem Ausverkauf. Was dagegen spricht Warnung vor Überangebot, hohe Zyklizität, fast halbierter Kurs seit Juni und Unsicherheit vor den Zahlen am 17. Dezember. Häufige Fragen zur Micron Aktie Wo steht die Micron Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 646,95 US-Dollar (plus 7,60 Prozent). Warum ist die Aktie gefallen?

Unter anderem, weil ein Analysehaus vor einem Überangebot bei Speicherchips warnte und sein Kursziel stark senkte. Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 17. Dezember 2026. Fazit: Der Zyklus ist zurück im Kopf Die Micron Aktie hat am Freitag Boden gutgemacht, die Grundsatzfrage aber nicht beantwortet. Hält die Speicherknappheit, ist der Kurs zu tief. Kippt sie, war die Abstufung erst der Anfang. Die Zahlen am 17. Dezember liefern die nächsten Indizien.

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