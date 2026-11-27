Die Michelin-Aktie ist am Freitag unter Druck geraten. Um 17:36 Uhr notierte der Reifenhersteller an der Euronext Paris 1,27 Prozent tiefer bei 31,19 Euro, ein Minus von 0,40 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Damit ist Michelin der zweitschwächste CAC40 Verlierer des Tages, während der Index 0,58 Prozent höher bei 8.156,09 Punkten schloss.
Michelin-Aktie als CAC40 Verlierer: Reifenhersteller rutscht ohne Nachricht ab
Die Michelin-Aktie schließt am Freitag 1,27 % tiefer bei 31,19 Euro und ist zweitschwächster CAC40 Verlierer. Eine konkrete Ursache nennen die Marktberichte nicht.
CAC40 Verlierer
Warum die Michelin-Aktie heute fällt
Eine Ursache nennt der Schlussbericht von Idéal Investisseur nicht. Auffällig ist der Kontrast zu den Autowerten Stellantis (+1,55 Prozent) und Renault (+1,24 Prozent), die in der Erholung vorn lagen. Michelin hatte am 21. Oktober nach schwachen Erstausrüstungsverkäufen rund 6 Prozent verloren. Die Prognosen für 2026 wurden damals bestätigt.
Hintergrund
Technische Schwäche
Am 17. November war die Aktie unter ihren 200-Tage-Durchschnitt gefallen und hatte auf drei Monate rund 6 Prozent verloren. Michelin hat in den vergangenen zwölf Monaten für 985 Millionen Euro eigene Aktien zurückgekauft, rund 4,4 Prozent der Marktkapitalisierung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA
- ISIN
- FR001400AJ45
- Handelssymbol
- ML (Euronext Paris)
- Kurs
- 31,19 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:36 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Michelin-Aktie
Warum ist die Michelin-Aktie CAC40 Verlierer? Eine konkrete Ursache nennen die Marktberichte nicht. Die Aktie fiel um 1,27 Prozent auf 31,19 Euro.
Was war im Oktober los? Nach schwachen Erstausrüstungsverkäufen fiel die Aktie am 21. Oktober um rund 6 Prozent.
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