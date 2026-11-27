Warum ist die Michelin-Aktie CAC40 Verlierer? Eine konkrete Ursache nennen die Marktberichte nicht. Die Aktie fiel um 1,27 Prozent auf 31,19 Euro.

Was war im Oktober los? Nach schwachen Erstausrüstungsverkäufen fiel die Aktie am 21. Oktober um rund 6 Prozent.