Wie viel hat Robert Schottenstein verkauft?

48.000 Aktien für rund 6,24 Millionen Dollar am 25. November 2026.

Warum hat er vorher Optionen ausgeübt?

Er hat die Optionen zu 58,73 Dollar eingelöst und die Aktien sofort zum Marktpreis verkauft.

Wie viele Aktien hält er noch?

Direkt 344.905 Aktien, dazu Optionen und Aktien in Familien-Trusts.