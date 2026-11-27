Robert Schottenstein ist Vorstandschef, Präsident und Verwaltungsratsvorsitzender von M/I Homes, einem der größten Hausbauer der USA. Am 25. November übte er Optionen auf 48.000 Aktien aus und verkaufte sie noch am selben Tag für rund 6,2 Millionen Dollar. Für die M/I Homes Aktie ist der Verkaufspreis aufschlussreich: Im Februar bekam Schottenstein für seine Aktien noch deutlich mehr.
M/I Homes Aktie: Chef Schottenstein verkauft für 6,2 Millionen Dollar – 15 Dollar billiger als im Februar
M/I-Homes-Chef Robert Schottenstein hat laut SEC-Meldung am 25. November 48.000 Aktien für rund 6,2 Millionen Dollar verkauft, unmittelbar nach der Ausübung von Optionen. Kurz zuvor hatte der Hausbauer die Gewinnerwartungen verfehlt. Was der Insiderverkauf für die M/I Homes Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- M/I Homes, Inc.
- Sitz
- Columbus, Ohio
- US-Handelssymbol
- MHO (NYSE)
- Vorstandschef
- Robert Schottenstein
- Geschäft
- Bau von Einfamilienhäusern
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die M/I-Homes-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel MHO an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Optionen ausgeübt, sofort verkauft
Schottenstein löste am 25. November Optionen auf 48.000 Aktien zu je 58,73 Dollar ein. Die Aktien verkaufte er in mehreren Tranchen zu gewichteten Kursen zwischen 128,58 und 131,24 Dollar. Danach hält er direkt 344.905 Aktien und Optionen auf weitere 48.000 Aktien. Hinzu kommen Aktien in mehreren Familien-Treuhandfonds. Ein Hinweis auf einen 10b5-1-Plan ist in den uns vorliegenden Daten nicht enthalten.
Der Vergleich
Februar gegen November: der Preis ist gefallen
Im Februar verkaufte Schottenstein ebenfalls nach Optionsausübungen und Aktienzuteilungen, damals zu Kursen zwischen 143 und 147 Dollar. Jetzt lag der Durchschnitt bei knapp 130 Dollar, rund 15 Dollar weniger. Der Hausbauer kämpft mit einer schwächeren Nachfrage: Im dritten Quartal verdiente M/I Homes 2,70 Dollar je Aktie bei 1,10 Milliarden Dollar Umsatz und verfehlte die Erwartungen damit um rund 17 Prozent.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei M/I Homes
Wie viel hat Robert Schottenstein verkauft?
48.000 Aktien für rund 6,24 Millionen Dollar am 25. November 2026.
Warum hat er vorher Optionen ausgeübt?
Er hat die Optionen zu 58,73 Dollar eingelöst und die Aktien sofort zum Marktpreis verkauft.
Wie viele Aktien hält er noch?
Direkt 344.905 Aktien, dazu Optionen und Aktien in Familien-Trusts.
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