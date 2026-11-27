Der politisch spannendste Teil des Abschlusses ist nicht die Prozentzahl, sondern das neue Instrument: Betriebe können unter Bedingungen befristet von der 35-Stunden-Woche abweichen, etwa durch unbezahlte Mehrarbeit oder Lohnverzicht, bis zu einer Grenze von 8 Prozent der tariflichen Entgelte. Über die Nutzung entscheiden die Beschäftigten im Betrieb. Anders als beim Pforzheimer Abkommen von 2004, das nur für Krisenfirmen gedacht war, soll das Instrument breiter einsetzbar sein. Die IG Metall verweist darauf, dass im Gegenzug aktiver Personalabbau ausgeschlossen sein soll und bei Nichteinhaltung zurückgezahlt werden muss.

Für Konzerne mit hohen Arbeitskosten und schwacher Marge ist das der Hebel, auf den es ankommt. Wie stark Mercedes-Benz, Volkswagen oder Zulieferer ihn nutzen können, ist offen: Die Details der Umsetzung stehen noch nicht fest.