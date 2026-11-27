Der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie steht: Nach mehr als 24 Stunden Verhandlung haben sich die IG Metall und die Arbeitgeberverbände Südwestmetall und METALL NRW am Donnerstag in Mannheim auf einen Pilotabschluss geeinigt. Die Entgelte steigen in zwei Stufen um insgesamt 4,3 Prozent, die Laufzeit beträgt 25 Monate. Dazu kommt ein neuer Tarifvertrag, der Betrieben zeitlich begrenzt Abweichungen von der 35-Stunden-Woche erlaubt. Für die Mercedes-Benz Aktie, die Volkswagen Aktie und die Autoaktien insgesamt ist das vor allem eine Frage der Arbeitskosten.
Metall-Tarifabschluss: 4,3 Prozent in zwei Stufen und Ausnahmen von der 35-Stunden-Woche – was heißt das für Mercedes, VW und die Autoaktien?
In Mannheim haben IG Metall und die Arbeitgeber nach über 24 Stunden Verhandlung einen Pilotabschluss erzielt: 4,3 Prozent mehr Geld über 25 Monate und ein neues Instrument, mit dem Betriebe von der 35-Stunden-Woche abweichen dürfen. Was der Tarifabschluss für Mercedes-Benz, Volkswagen, die Autoaktien und den DAX bedeutet.
Die wichtigste Aktie zum Thema: Die Mercedes-Benz Aktie (Xetra-Symbol MBG, ISIN DE0007100000) gehört zu den Konzernen, die laut Berichten die Arbeitskosten senken wollen. Ein belegter Kurszusammenhang mit dem Abschluss besteht nicht.
Die Eckpunkte
Was haben IG Metall und Arbeitgeber in Mannheim vereinbart?
Die Einigung kam nach einer langen Verhandlungsnacht und mehreren Warnstreikwellen. Sie gilt zunächst für Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und soll auf die übrigen Tarifgebiete übertragen werden.
|Punkt
|Vereinbarung
|Entgelt
|+2,0 % ab Mai 2027, +2,3 % ab April 2028
|Laufzeit
|25 Monate
|Einmalzahlung
|März 2027, 150 bis 450 Euro je nach Nettoumsatzrendite
|Arbeitszeit
|Neuer Tarifvertrag „Investition und Beschäftigung“: befristete, freiwillige Abweichung von der 35-Stunden-Woche
|Grenze
|Abweichung bis zu 8 Prozent der tariflichen Entgelte
|Beschäftigung
|Laut IG Metall kein aktiver Personalabbau während der Vereinbarung
Stufentermine laut zwei Quellen; die Prozentsätze ergeben rechnerisch 4,35 Prozent, gemeldet werden 4,3 Prozent. Die Übernahme in andere Tarifgebiete steht noch aus.
Quelle: Berliner Zeitung, verbandsbuero.de, aktiencheck.de
Zum Vergleich der Ausgangspositionen: Die IG Metall war mit der Forderung nach 5 Prozent bei zwölf Monaten Laufzeit gestartet, die Arbeitgeber hatten zunächst eine Einmalzahlung und 1,3 Prozent ab Juli 2028 geboten. Das Ergebnis liegt bei der Laufzeit deutlich näher an den Arbeitgebern, bei der Gesamtsumme näher an der Gewerkschaft.
Die Arbeitszeit
Wird die 35-Stunden-Woche jetzt durchlässig?
Der politisch spannendste Teil des Abschlusses ist nicht die Prozentzahl, sondern das neue Instrument: Betriebe können unter Bedingungen befristet von der 35-Stunden-Woche abweichen, etwa durch unbezahlte Mehrarbeit oder Lohnverzicht, bis zu einer Grenze von 8 Prozent der tariflichen Entgelte. Über die Nutzung entscheiden die Beschäftigten im Betrieb. Anders als beim Pforzheimer Abkommen von 2004, das nur für Krisenfirmen gedacht war, soll das Instrument breiter einsetzbar sein. Die IG Metall verweist darauf, dass im Gegenzug aktiver Personalabbau ausgeschlossen sein soll und bei Nichteinhaltung zurückgezahlt werden muss.
Für Konzerne mit hohen Arbeitskosten und schwacher Marge ist das der Hebel, auf den es ankommt. Wie stark Mercedes-Benz, Volkswagen oder Zulieferer ihn nutzen können, ist offen: Die Details der Umsetzung stehen noch nicht fest.
Börse und Branchen
Was bedeutet der Tarifabschluss für Autoaktien und DAX?
Die Autobranche steht im Zentrum der Debatte. Volkswagen hat laut dpa zehn Tarifverträge für rund 120.000 Beschäftigte gekündigt und fordert Nullrunden und unbezahlte Mehrarbeit, Mercedes-Benz verlangt niedrigere Arbeitskosten und ein Ende der 35-Stunden-Woche. Die Autoaktien erholten sich zuletzt deutlich: Die Mercedes-Benz Aktie stand zuletzt bei 38,67 Euro (plus 1,08 Prozent), die BMW Aktie bei 57,72 Euro (plus 4,49 Prozent), die Volkswagen Vorzugsaktie bei 68,24 Euro (plus 4,60 Prozent). Ein belegter Zusammenhang mit dem Tarifabschluss besteht nicht.
Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent (Xetra, dpa-AFX). Laut Südwestmetall sind seit dem Höchststand 2019 bundesweit rund 350.000 Industriestellen verloren gegangen, in Baden-Württemberg knapp 100.000. Während Auto und Zulieferer schwächeln, laufen Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Elektrotechnik und Wehrtechnik laut Berliner Zeitung gut. Der Abschluss trifft damit eine Branche mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Das große Bild
Was bedeutet ein Abschluss von 4,3 Prozent für Inflation und Konjunktur?
Einschätzung der Redaktion: Die Verteilung der 4,3 Prozent auf 25 Monate ist moderat. Die Inflation lag im Oktober laut Statistischem Bundesamt bei 2,8 Prozent, der Sachverständigenrat rechnet für 2027 mit 3,3 Prozent. Ob die Beschäftigten real mehr Kaufkraft bekommen, hängt damit stark vom Preisverlauf ab. Für die Notenbanken ist das Tarifergebnis ein Datenpunkt unter vielen; die Fed entscheidet am 9. Dezember, die EZB am 17. Dezember.
Häufige Fragen zum Metall-Tarifabschluss
Wie hoch ist der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie?
Die Entgelte steigen in zwei Stufen um insgesamt 4,3 Prozent bei 25 Monaten Laufzeit, dazu kommt im März 2027 eine Einmalzahlung von 150 bis 450 Euro.
Wer entscheidet über die neue Abweichung von der 35-Stunden-Woche?
Betriebe können befristet abweichen; über die Nutzung entscheiden die Beschäftigten im Betrieb.
Wie viele Beschäftigte betrifft der Abschluss?
Rund 1,7 Millionen in Baden-Württemberg und NRW, bei Übernahme in alle Tarifgebiete etwa 3,7 Millionen.
Wie reagieren die Autoaktien auf den Tarifabschluss?
Ein belegter Kurszusammenhang besteht nicht; die Mercedes-Benz Aktie, BMW Aktie und Volkswagen Aktie legten zuletzt allerdings zu.
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