Der Metall-Tarifabschluss ist da: Nach einer Verhandlungsrunde von mehr als 24 Stunden haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie am Donnerstag, 26. November 2026, in den Pilotbezirken Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen geeinigt. Die Beschäftigten bekommen insgesamt 4,3 Prozent mehr Entgelt in zwei Stufen, die Laufzeit beträgt 25 Monate. An der Börse ist die Reaktion bislang kaum zu isolieren: Der DAX (ISIN DE0008469008) liegt am Freitag um 10:51 Uhr bei 25.421,84 Punkten und damit 0,82 Prozent im Plus, getragen vor allem von der Erholung bei Rüstungs- und Chipwerten. Für Autoaktien, Maschinenbauer und andere Industriewerte ist der Tarifabschluss dennoch ein relevanter Kostenfaktor.
Metall-Tarifabschluss: 4,3 Prozent in zwei Stufen für rund 1,7 Millionen Beschäftigte – was heißt das für Industrie und DAX?
Der Metall-Tarifabschluss steht: IG Metall und Arbeitgeber einigen sich in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen auf 4,3 Prozent mehr Geld in zwei Stufen bei 25 Monaten Laufzeit. Was der Tarifabschluss für Autoaktien, Maschinenbauer und den DAX bedeutet.
Tarifabschluss Metall
Was haben IG Metall und Arbeitgeber beim Tarifabschluss vereinbart?
Die Verhandlungen begannen am Mittwoch, 25. November, um 13 Uhr im Congress Center Rosengarten in Mannheim. Verhandelt wurde zwischen der IG Metall und den Verbänden Südwestmetall und Metall NRW; das Ergebnis soll später auf die übrigen Tarifgebiete übertragen werden. Die Eckpunkte nach Gewerkschaftsangaben und Medienberichten:
Entgelt: 2,0 Prozent mehr ab 1. Mai 2027 und weitere 2,3 Prozent ab 1. April 2028, zusammen 4,3 Prozent. Bis Mai 2027 gibt es keine tabellenwirksame Erhöhung.
Laufzeit: 25 Monate, nach Berichten vom 1. November 2026 bis 30. November 2028.
Einmalzahlung: im März 2027, nach Berichten zwischen 150 und 450 Euro je nach Nettoumsatzrendite des Betriebs; für Auszubildende und dual Studierende 70 bis 210 Euro.
Beschäftigungssicherung: Ein Tarifvertrag zu Innovation und Beschäftigung soll Standorte und Arbeitsplätze absichern; zudem sind zeitlich begrenzte Abweichungen von der 35-Stunden-Woche möglich, mit einer Obergrenze von 8 Prozent der tariflichen Entgelte.
IG-Metall-Chefin Christiane Benner sprach laut Pressemitteilung von einem „stabilen Ergebnis in stürmischen Zeiten“. Eine Stellungnahme der Arbeitgeberseite zum Abschluss lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Einordnung
Wie weit lagen die Tarifparteien vorher auseinander?
Die IG Metall war mit einer Forderung von 5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten in die Tarifrunde gegangen. Die Arbeitgeber hatten Ende Oktober eine Einmalzahlung von 1 Prozent des durchschnittlichen Jahresbruttos im Juli 2027 sowie 1,3 Prozent mehr Entgelt ab 1. Juli 2028 bei 26 Monaten Laufzeit angeboten. Der Abschluss liegt damit deutlich über dem Arbeitgeberangebot, verteilt die Steigerung aber über mehr als zwei Jahre. Als Rechenbeispiel der Redaktion: 4,3 Prozent auf 25 Monate entsprechen rund 2,1 Prozent pro Jahr; die Forderung lag bei 5 Prozent in einem Jahr.
Vor dem Abschluss hatte es Warnstreiks gegeben, über deren Umfang die Angaben auseinandergehen. Das gilt auch für die Gesamtkosten: Eine Bezifferung der Mehrbelastung für die Arbeitgeber nennen die ausgewerteten Quellen nicht.
Börse und Anleger
Was bedeutet der Tarifabschluss für Autoaktien, Maschinenbau und den DAX?
Die Metall- und Elektroindustrie ist das Rückgrat der deutschen Exportwirtschaft. Für Anleger relevant sind vor allem Branchen mit hohem Personalkostenanteil und schwacher Auslastung: Autoaktien wie die Mercedes-Benz Aktie, die BMW Aktie oder die Volkswagen Aktie, Zulieferer, Maschinenbauer und Anlagenbauer, aber auch die Siemens Aktie als Industriekonzern mit großem Heimatgeschäft. Welche Unternehmen konkret an die Flächentarife gebunden sind, ist von Konzern zu Konzern unterschiedlich.
Aus Sicht der Redaktion lässt sich ein direkter Kurseffekt des Tarifabschlusses am heutigen Handelstag nicht belegen. Die Kursbewegungen im DAX am Freitag werden vom Börsenumfeld bestimmt: der Erholung nach dem KI-bedingten Ausverkauf, der Rheinmetall-Kapitalmarktveranstaltung und den Konjunkturdaten. Mittelfristig ist der Abschluss ein Baustein in der Kostenrechnung der Industrie: Lohnsteigerungen von zusammen 4,3 Prozent fallen erst ab Mai 2027 an, die Einmalzahlung im März 2027 ist an die Rendite des jeweiligen Betriebs geknüpft.
|Punkt
|Forderung IG Metall
|Angebot Arbeitgeber
|Abschluss
|Entgelt
|5 %
|1,3 % ab 1. Juli 2028
|2,0 % (Mai 2027) + 2,3 % (April 2028)
|Einmalzahlung
|–
|1 % des Jahresbruttos (Juli 2027)
|150–450 € (März 2027)
|Laufzeit
|12 Monate
|26 Monate
|25 Monate
Angebot der Arbeitgeber: Stand 27. Oktober 2026. Abschluss: Pilotbezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Quelle: IG Metall, Arbeitgeberverbände, Medienberichte
Ausblick
Wie geht es nach dem Tarifabschluss weiter?
Nach den Berichten sollen die Tarifkommissionen der übrigen Bezirke dem Pilotabschluss folgen: für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist der 27. November genannt, für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland der 30. November, für Thüringen der 1. Dezember. Der Bezirk Mitte hat nach diesen Angaben bereits zugestimmt. Parallel bleibt der Arbeitsmarkt im Blick: Die Bundesagentur für Arbeit meldete für Oktober 2026 rund 2,955 Millionen Arbeitslose bei einer Quote von 6,3 Prozent; saisonbereinigt gab es ein Plus von 4.000. Die Novemberzahlen stehen am Freitag um 9:55 Uhr an. Wer Industrieaktien beobachtet, achtet in den kommenden Wochen auf die Zustimmung der übrigen Tarifgebiete, die Einkaufsmanagerindizes am 1. Dezember und die Quartalsberichte der Konzerne.
Häufige Fragen zum Metall-Tarifabschluss
Wie hoch ist der Tarifabschluss in der Metallindustrie 2026? Insgesamt 4,3 Prozent mehr Entgelt in zwei Stufen: 2,0 Prozent ab 1. Mai 2027 und 2,3 Prozent ab 1. April 2028, bei 25 Monaten Laufzeit.
Für wen gilt der Tarifabschluss? Er gilt zunächst für rund 1,7 Millionen Beschäftigte in den Pilotbezirken Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und soll auf die übrigen Tarifgebiete übertragen werden.
Gibt es eine Einmalzahlung? Ja, nach Berichten im März 2027 zwischen 150 und 450 Euro, abhängig von der Nettoumsatzrendite des Betriebs.
Wie reagieren Aktien auf den Tarifabschluss? Ein klarer Zusammenhang zu den Kursen ist am Freitag nicht erkennbar; der DAX notiert um 10:51 Uhr bei 25.421,84 Punkten (+0,82 Prozent).
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