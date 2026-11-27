Die IG Metall war mit einer Forderung von 5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten in die Tarifrunde gegangen. Die Arbeitgeber hatten Ende Oktober eine Einmalzahlung von 1 Prozent des durchschnittlichen Jahresbruttos im Juli 2027 sowie 1,3 Prozent mehr Entgelt ab 1. Juli 2028 bei 26 Monaten Laufzeit angeboten. Der Abschluss liegt damit deutlich über dem Arbeitgeberangebot, verteilt die Steigerung aber über mehr als zwei Jahre. Als Rechenbeispiel der Redaktion: 4,3 Prozent auf 25 Monate entsprechen rund 2,1 Prozent pro Jahr; die Forderung lag bei 5 Prozent in einem Jahr.

Vor dem Abschluss hatte es Warnstreiks gegeben, über deren Umfang die Angaben auseinandergehen. Das gilt auch für die Gesamtkosten: Eine Bezifferung der Mehrbelastung für die Arbeitgeber nennen die ausgewerteten Quellen nicht.