Die Meta Anleihe 2056 mit 7,5 Prozent Kupon ist das sichtbarste Zeichen dafür, was der Markt derzeit für KI-Schulden verlangt: Für Meta Platforms, den Konzern hinter Facebook und Instagram, ist es die zweite große Dollar-Emission binnen eines halben Jahres – und sie kostet deutlich mehr. Die 2056 fällige Tranche trägt 7,5 Prozent Kupon, die vergleichbare Anleihe vom April nur 6,3 Prozent. Zugleich nahm Meta erstmals Euro-Anleihen über 9 Milliarden Euro auf. Eine ISIN nennen die uns vorliegenden Quellen nicht; sie ist im Wertpapierprospekt bzw. in den Meldungen der Emittentin zu finden.
Meta Anleihe: 7,5 Prozent bis 2056 und erstmals 9 Milliarden Euro – wie viel Risikoprämie verlangt der Markt für die KI-Schulden?
Meta Platforms hat Anfang November 15 Milliarden Dollar und 9 Milliarden Euro an Anleihen platziert. Die 2056 fällige Dollar-Anleihe trägt 7,5 Prozent Kupon, rund 1,2 Punkte mehr als im April – was das für Anleger der Meta-Aktie und des Anleihemarkts heißt.
Meta Anleihe
Was hat Meta im November emittiert?
Laut ppc.land (Stand 14.11.2026, mit Verweis auf Unterlagen von Meta) platzierte Meta am 3. November 15 Milliarden Dollar in fünf Serien mit Laufzeiten von 2031 bis 2056, der Abschluss folgte am 5. November. Die Euro-Emission wurde am 4. November bepreist und am 12. November abgeschlossen: 9 Milliarden Euro in sechs Serien von 2031 bis 2065, die längste Tranche trägt 6,4 Prozent Kupon. Der Erlös soll laut einem von Reuters zitierten Konsortialvermerk Investitionen in KI-Infrastruktur finanzieren; die offizielle Meldung nennt keinen Verwendungszweck.
|Fälligkeit
|Volumen November
|Kupon November
|Kupon April
|2031
|3,25 Mrd. $
|5,850 %
|4,550 %
|2033
|3,25 Mrd. $
|6,250 %
|4,875 %
|2036
|4,00 Mrd. $
|6,550 %
|5,250 %
|2046
|1,75 Mrd. $
|7,350 %
|6,200 %
|2056
|2,75 Mrd. $
|7,500 %
|6,300 %
Kupon ist der feste Zins bei Ausgabe, nicht die Rendite. Der Kupon-Sprung spiegelt Spread und Niveau der Staatsanleihen wider. April-Daten laut 8-K vom 04.05.2026.
Quelle: ppc.land 14.11.2026; Meta 8-K (stocktitan.net) 04.05.2026
Warum kostet Meta jetzt mehr als im April?
Fitch rechnet in einem Bericht vom 18. November vor, dass die Meta-Anleihe 2056 Anfang November einen Renditeaufschlag von 2,2 Prozentpunkten über US-Staatsanleihen hatte – rund 0,9 Punkte mehr als eine vergleichbare Anleihe im April (Bloomberg-Daten, von Fitch zitiert). Ein Aufschlag in dieser Höhe heißt im Fachjargon Credit Spread: die Prämie für das Risiko, dass der Emittent schlechter dasteht als der Staat. Auch bei der Euro-Emission war der Markt anspruchsvoller: Meta zahlte laut Bloomberg etwa das 1,4-Fache der Risikoprämie, die Alphabet bei seiner Euro-Anleihe vom 2. November (6 Milliarden Euro, Ratings Aa2 und AA+) gezahlt hatte (24/7 Wall St., 5. November).
Wie stark ist die Bilanz belastet?
Metas langfristige Schulden stiegen laut Quartalsbericht von 58,74 Milliarden Dollar Ende 2025 auf 80,92 Milliarden Dollar zum 30. September 2026. Der freie Cashflow lag im dritten Quartal bei minus 2,12 Milliarden Dollar, die Investitionsprognose für 2026 beträgt 135 bis 145 Milliarden Dollar (ppc.land und 24/7 Wall St.). S&P bestätigte am 30. Oktober das Rating AA-, setzte den Ausblick aber auf negativ; als Schwelle für eine Herabstufung nennt S&P laut ppc.land eine Verschuldung von 1,0-fach, die vor allem durch Leasing steige. S&P erwartet 2027 Investitionen von über 225 Milliarden Dollar. Moody's führt laut 24/7 Wall St. die Euro-Anleihen mit Aa3 und stabilem Ausblick.
Was bedeutet das für die Meta-Aktie und den Anleihemarkt?
Für die Meta-Aktie sind Anleihen zunächst ein Finanzierungsweg ohne Verwässerung, aber mit Zinslast: Der jährliche Kupon der Euro-Emission summiert sich laut ppc.land auf rund 479 Millionen Euro. Für den Markt gilt: Wenn Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon und Oracle Hunderte Milliarden Dollar aufnehmen, konkurrieren sie mit Staaten und anderen Unternehmen um dasselbe Geld. Fitch beziffert die Emissionen dieser fünf Hyperscaler 2026 auf rund 277 Milliarden Dollar (Stand 11.11.), nach etwa 108 Milliarden 2025. Wer Anleihen bewertet, vergleicht deshalb Kupon, Laufzeit, Rang und Rating – und fragt, wie die Investitionen später refinanziert werden.
Was Anleger jetzt beobachten
Die Spread-Entwicklung der Meta-Anleihen im Vergleich zu Alphabet und Oracle.
Mögliche Rating-Entscheidungen von S&P und Moody's, nachdem S&P den Ausblick am 30. Oktober 2026 auf negativ gesetzt hat – maßgeblich ist laut S&P die Verschuldungsschwelle von 1,0-fach.
Die Investitionsprognose für 2027, die Meta laut ppc.land noch nicht vorgelegt hat.
Zinszahlungstermine: Bei den Euro-Tranchen werden Zinsen jährlich am 15. Februar (2031, 2033, 2035, 2065) bzw. 15. November (2038, 2044) fällig, erstmals 2027.
FAQ: Fragen zur Meta Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Meta Anleihe 2056? Die Dollar-Anleihe 2056 aus dem November trägt 7,5 Prozent Kupon, die April-Anleihe gleicher Laufzeit 6,3 Prozent.
Welche Ratings hat Meta? S&P führt AA- mit negativem Ausblick (30.10.2026), Moody's laut 24/7 Wall St. Aa3 mit stabilem Ausblick.
Warum zahlt Meta mehr als Alphabet? Laut Bloomberg lag die Risikoprämie der Meta-Euro-Anleihe beim rund 1,4-Fachen der Alphabet-Anleihe; als Gründe werden schwächere Ratings, hohe Investitionen und der negative Free Cashflow genannt (Einschätzung von 24/7 Wall St.).
Wo finde ich die ISIN? In den von uns genutzten Quellen steht keine ISIN; sie steht im Prospekt bzw. in den Börsenmeldungen von Meta.
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