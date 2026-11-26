Wie hoch ist der Kupon der Meta Anleihe 2056? Die Dollar-Anleihe 2056 aus dem November trägt 7,5 Prozent Kupon, die April-Anleihe gleicher Laufzeit 6,3 Prozent.

Welche Ratings hat Meta? S&P führt AA- mit negativem Ausblick (30.10.2026), Moody's laut 24/7 Wall St. Aa3 mit stabilem Ausblick.

Warum zahlt Meta mehr als Alphabet? Laut Bloomberg lag die Risikoprämie der Meta-Euro-Anleihe beim rund 1,4-Fachen der Alphabet-Anleihe; als Gründe werden schwächere Ratings, hohe Investitionen und der negative Free Cashflow genannt (Einschätzung von 24/7 Wall St.).

Wo finde ich die ISIN? In den von uns genutzten Quellen steht keine ISIN; sie steht im Prospekt bzw. in den Börsenmeldungen von Meta.