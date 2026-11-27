Die Meta Aktie (ISIN US30303M1027, Ticker META) hat am Mittwoch, 25. November 2026, bei 609,89 US-Dollar geschlossen, ein Plus von 3,4 Prozent. Trotzdem liegt sie rund 22 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 779,82 Dollar. Die Meta Aktienprognose der Analysten fällt dagegen deutlich optimistischer aus: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 843 Dollar, das wären gut 38 Prozent mehr als der letzte Schlusskurs. Am Donnerstag blieb die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, heute läuft nur ein verkürzter Handel bis 19:00 Uhr MEZ.
Meta Aktie Prognose: JPMorgan senkt das Kursziel auf 775 Dollar – warum Analysten im Schnitt trotzdem rund 840 Dollar sehen
Die Meta Aktie schloss am Mittwoch bei 609,89 Dollar, rund 22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Meta Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch deutlich höher: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 843 Dollar, JPMorgan nennt Meta weiter einen Top Pick. Zahlen, Kursziele, Szenarien und Termine im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Meta Platforms, Inc.
- ISIN / Ticker
- US30303M1027 / META (Nasdaq)
- Marktkapitalisierung
- rund 1,56 Bio. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 520,26 – 779,82 USD
- KGV (laufend)
- 20,8
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ)
Konsens deutlich über dem Kurs
Das durchschnittliche Kursziel von 842,54 Dollar liegt rund 38 Prozent über dem Schlusskurs vom 25.11.
JPMorgan bleibt bei Overweight
Doug Anmuth senkte das Ziel auf 775 Dollar (zuvor 940 Dollar), nennt Meta aber weiter einen Top Pick.
Investitionen im Fokus
Meta plant 2026 Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar; JPMorgan rechnet 2027 mit deutlich mehr.
Umsatzprognose Q4
Meta erwartet für das vierte Quartal 73 bis 76 Milliarden Dollar Umsatz.
Der Auslöser
Was ist bei der Meta Aktie zuletzt passiert?
Nach einem schwachen Börsenmonat für KI-Werte hat die Meta Aktie am Mittwoch Boden gutgemacht. Auslöser waren Medienberichte über Gespräche mit Amazon, die Sperre des Meta-KI-Agenten Muse im Amazon-Shop aufzuheben; eine Einigung gibt es noch nicht.
Zuvor hatte die Meta Aktie am 20. November rund 6 Prozent verloren, als KI-Werte insgesamt unter Druck standen. Am 24. November kamen Berichte über eine neue Kapitalbeschaffung von insgesamt 97,5 Milliarden Dollar (Stammaktien, Wandelanleihen und ein Aktienprogramm) sowie rund 25 Milliarden Dollar Kredit hinzu. Das Aktienprogramm kann laut Berichten erst nach Abschluss eines Aktionärsverfahrens in Delaware starten, dessen Verhandlung im April 2027 beginnen soll.
Wichtig für alle Kursziele: Meta hatte mit den Quartalszahlen eine nicht stimmberechtigte Aktienklasse C angekündigt, die wirtschaftlich einem Aktiensplit 2:1 entspricht und Ende Januar 2027 gehandelt werden sollte. Nach Berichten vom 23. November wird diese Klasse wegen des Delaware-Verfahrens vorerst nicht ausgegeben. Die genannten Kursziele beziehen sich auf die heutige Aktie.
Das Unternehmen
Wie verdient Meta sein Geld?
Meta Platforms betreibt Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger mit täglich rund 3,64 Milliarden Nutzern (plus 3 Prozent). Den Löwenanteil der Erlöse bringt Werbung: Im dritten Quartal 2026 waren es 63,06 Milliarden Dollar, ein Plus von 26 Prozent. Der Preis pro Anzeige stieg um 14 Prozent, die Zahl der Anzeigen um 10 Prozent. Dazu kommt die Wette auf künstliche Intelligenz: Der KI-Agent Muse startete im September 2026, Umsatzbeiträge erwartet JPMorgan laut Berichten erst Mitte des zweiten Halbjahres 2027.
Zahlen und Ausblick
Wie sieht die Meta Aktienprognose des Unternehmens aus?
Meta meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 64,60 Milliarden Dollar (plus 26 Prozent). Der Nettogewinn betrug 9,86 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie nach US-GAAP 3,83 Dollar. Belastet wurde es durch eine Rückstellung von 9,89 Milliarden Dollar für Rechtsrisiken; ohne diese Einmalbelastung wären es 7,40 Dollar gewesen. Die Zahl der Beschäftigten sank um 15 Prozent auf 66.775.
Für das vierte Quartal stellt Meta einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Investitionen 2026 sollen bei 135 bis 145 Milliarden Dollar liegen (zuvor 130 bis 145 Milliarden), die Gesamtkosten bei 175 bis 179 Milliarden Dollar einschließlich der Rückstellung. Eine Prognose für 2027 hat Meta nicht genannt. JPMorgan modelliert laut Berichten Investitionen von 255 Milliarden Dollar und Kosten von 222 Milliarden Dollar für 2027.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|256,9 Mrd. $
|–
|EPS (bereinigt)
|29,36 $
|33,97 $
|KGV (rechnerisch)
|20,8
|18,0
Rechnerisches KGV: Kurs vom 25.11.2026 geteilt durch das geschätzte Ergebnis je Aktie (EPS, bereinigt). EPS 2027: Stand 11.11.2026.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 25.11.2026 bzw. 11.11.2026
Die Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Meta Aktie zu?
Von 62 Analysten raten laut Konsens (Stand 11. November) 55 zum Kaufen, 6 zum Halten und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 842,54 Dollar, der Median bei 850 Dollar, das höchste Ziel bei 1.050 Dollar und das niedrigste bei 650 Dollar. Selbst das niedrigste Kursziel liegt damit über dem Schlusskurs. Allerdings ist die Stimmung nicht mehr ungetrübt: In den 30 Tagen bis zum 11. November gab es 40 Senkungen und 7 Erhöhungen der Gewinnschätzung für 2026.
Die prominenteste Stimme ist JPMorgan. Analyst Doug Anmuth bestätigte laut Berichten vom 24. November das Rating Overweight und nennt Meta weiter einen Top Pick, senkte das Kursziel aber von 940 auf 775 Dollar. Er sieht eine attraktive Kaufgelegenheit, warnt jedoch vor den hohen Ausgaben und Finanzierungsplänen für 2027. Am 9. November hatte JPMorgan Meta in die „Analyst Focus List“ aufgenommen und Alphabet dafür gestrichen; die Meta Aktie legte an dem Tag gut 5 Prozent zu.
|Haus (Analyst)
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|J.P. Morgan (Doug Anmuth)
|Overweight
|775 $ (zuvor 940 $)
|24.11.2026
|Analystenstudie
|Barclays (Ross Sandler)
|Buy
|880 $ (zuvor 780 $)
|22.10.2026
|Analystenstudie
|Evercore ISI (Mark Mahaney)
|Buy
|870 $ (zuvor 860 $)
|22.10.2026
|Analystenstudie
|Canaccord (Maria Ripps)
|Buy
|950 $
|22.10.2026
|Analystenstudie
|Mizuho (Lloyd Walmsley)
|Buy
|950 $
|26.10.2026
|Analystenstudie
|Piper Sandler (Thomas Champion)
|Buy
|850 $
|26.10.2026
|Analystenstudie
|RBC (Brad Erickson)
|Buy
|800 $
|26.10.2026
|Analystenstudie
|Wedbush (Ygal Arounian)
|Hold
|730 $ (zuvor 700 $)
|22.10.2026
|Analystenstudie
|Scotiabank (Nat Schindler)
|Hold
|650 $ (zuvor 600 $)
|22.10.2026
|Analystenstudie
Rating und Kursziel stammen von den genannten Häusern. Nicht alle Häuser haben seit Oktober aktualisiert; Ziele in US-Dollar.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Die Bewertung
Ist die Meta Aktie im Vergleich günstig?
Mit einem laufenden KGV von 20,8 und einem erwarteten KGV von 18,8 wird die Meta Aktie niedriger bewertet als Microsoft (erwartet 23,6) und etwas niedriger als Alphabet (erwartet 19,8). Beim laufenden KGV wirkt Alphabet mit 14,3 billiger, doch dieser Wert ist durch Buchgewinne aus Beteiligungen verzerrt. Meta ist mit 1,56 Billionen Dollar das kleinste der drei Unternehmen, gemessen am Börsenwert.
|Unternehmen
|Kurs
|Börsenwert
|KGV laufend
|KGV erwartet
|Ø-Kursziel
|Meta
|609,89 $
|1,56 Bio. $
|20,8
|18,8
|842,54 $
|Alphabet
|273,10 $
|3,36 Bio. $
|14,3
|19,8
|395,11 $
|Microsoft
|489,93 $
|3,64 Bio. $
|25,6
|23,6
|637,36 $
Kurse vom Schluss am 25.11.2026. Alphabet-KGV (laufend) durch Beteiligungsgewinne verzerrt.
Quelle: Börsendaten und Analystenkonsens, Stand 25.11.2026
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Meta Aktie?
Der Kurs von 609,89 Dollar liegt 17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 520,26 Dollar und 22 Prozent unter dem Hoch von 779,82 Dollar. Am 9. November stand die Meta Aktie noch bei 640,78 Dollar, am 11. November bei 641,39 Dollar. Wer auf die Marke von 640 Dollar schaut, sieht also die Zone, aus der der Kurs zuletzt abgerutscht ist. Das Tagestief am Mittwoch lag bei 567,75 Dollar. Werte zu gleitenden Durchschnitten und zum RSI liegen uns nicht belegt vor; Charttechnik beschreibt zudem nur die Vergangenheit.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Wie weit reichen die Kursziele der Meta Aktie?
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zum Kurs
|Einordnung
|Bull-Case
|1.050 $ (höchstes Ziel)
|+72 %
|Werbewachstum und KI-Erlöse übertreffen die Erwartungen
|Base-Case
|842,54 $ (Durchschnitt)
|+38 %
|Konsens der 62 Analysten
|JPMorgan Top Pick
|775 $
|+27 %
|Ziel nach Kürzung, Overweight bestätigt
|Bear-Case
|650 $ (niedrigstes Ziel)
|+7 %
|Selbst das tiefste Ziel liegt über dem Kurs
Abstand zum Schlusskurs von 609,89 Dollar vom 25.11.2026, rechnerisch. Keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenkonsens, JPMorgan-Studie vom 24.11.2026
Ausblick
Worauf achten Anleger bei der Meta Aktie jetzt?
Heute: verkürzter US-Handel
Der Handel am Black Friday endet um 19:00 Uhr MEZ; wie reagiert die Meta Aktie auf die Amazon-Berichte?
Muse und Amazon
Kommt eine Einigung über die Sperre des KI-Agenten?
Aktienklasse C
Wann und ob Meta die neue Aktienklasse ausgibt, hängt vom Delaware-Verfahren ab.
19. April 2027
Beginn des Verfahrens in Delaware laut Berichten.
Nächste Zahlen
Ein Termin für die Ergebnisse zum vierten Quartal ist uns nicht belegt.
Häufige Fragen zur Meta Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Meta Aktienprognose der Analysten?
Von 62 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für die Meta Aktie bei 842,54 Dollar, der Median bei 850 Dollar. Die Spanne reicht von 650 bis 1.050 Dollar.
Welches Kursziel hat JPMorgan für die Meta Aktie?
Laut Berichten vom 24. November senkte JPMorgan das Kursziel von 940 auf 775 Dollar und bestätigte Overweight.
Was sagt Meta selbst zur Prognose?
Meta erwartet für das vierte Quartal 2026 einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar und Investitionen 2026 von 135 bis 145 Milliarden Dollar.
Wie viel hat die Meta Aktie zuletzt gekostet?
Der Nasdaq-Schluss am 25. November 2026 lag bei 609,89 Dollar; am 26. November war die Börse geschlossen.
Welche ISIN hat die Meta Aktie?
US30303M1027, Ticker META an der Nasdaq.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung zu Rating und Kursziel stammt von J.P. Morgan (Analyst Doug Anmuth, Studie vom 24.11.2026) und weiteren in der Tabelle genannten Häusern und wird ohne eigenes Urteil weitergegeben. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab. Offenlegungen: J.P. Morgan, Barclays. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Meta Platforms (META): Kaufen, Kursziel 775,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Doug Anmuth) vom 24.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 07:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 07:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Doug Anmuth).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.