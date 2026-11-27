Wie lautet die aktuelle Meta Aktienprognose der Analysten?

Von 62 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für die Meta Aktie bei 842,54 Dollar, der Median bei 850 Dollar. Die Spanne reicht von 650 bis 1.050 Dollar.

Welches Kursziel hat JPMorgan für die Meta Aktie?

Laut Berichten vom 24. November senkte JPMorgan das Kursziel von 940 auf 775 Dollar und bestätigte Overweight.

Was sagt Meta selbst zur Prognose?

Meta erwartet für das vierte Quartal 2026 einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar und Investitionen 2026 von 135 bis 145 Milliarden Dollar.

Wie viel hat die Meta Aktie zuletzt gekostet?

Der Nasdaq-Schluss am 25. November 2026 lag bei 609,89 Dollar; am 26. November war die Börse geschlossen.

Welche ISIN hat die Meta Aktie?

US30303M1027, Ticker META an der Nasdaq.