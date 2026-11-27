Wie stark wuchs Meta im Quartal?

Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar.

Was bedeutet die Gratisaktie?

Jeder Aktionär erhält eine neue Aktie, faktisch ein Split im Verhältnis zwei zu eins.

Was sagt JPMorgan?

Overweight mit einem Kursziel von 940 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Meta Aktie?

ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META.