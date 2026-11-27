Die Meta Aktie steckt in einem Widerspruch. Im dritten Quartal 2026 wuchs der Umsatz um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 265 Prozent auf 3,83 Dollar. Trotzdem fiel die Aktie Mitte November auf rund 602 Dollar, nach knapp 800 Dollar im August.
Meta Aktie: Gewinn plus 265 Prozent, Gratisaktie im Januar – doch 145 Milliarden Dollar KI-Ausgaben spalten die Anleger
Umsatz plus 26 Prozent, Gewinn je Aktie fast vervierfacht und eine Gratisaktie für jeden Aktionär: Die Meta Aktie liefert Schlagzeilen. Doch negative freie Mittel und ein Rekordurteil drücken den Kurs weit unter das Sommerhoch. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Meta Aktie trägt die ISIN US30303M1027 und die WKN A1JWVX. In Deutschland lautet das Handelssymbol FB2A, in den USA wird sie an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol META gehandelt.
Die Überraschung
Eine neue Aktie für jeden Aktionär
Mit den Zahlen kündigte Meta eine Änderung der Aktienstruktur an: Jeder Aktionär erhält eine neue Aktie, was faktisch einem Aktiensplit im Verhältnis zwei zu eins entspricht. Der Handel mit den neuen Papieren soll im Januar beginnen. Am Wert des Unternehmens ändert das nichts, die Meta Aktie wird aber optisch günstiger.
Meta verdient so viel wie nie, gibt aber noch mehr aus. Der Markt fragt, wann die KI-Milliarden zurückfließen.
Die Belastungen
KI-Kosten und ein Rekordurteil
Für 2026 plant Meta Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar, im dritten Quartal war der freie Cashflow negativ. Zudem verurteilte der US-Bundesstaat New Mexico den Konzern im Zusammenhang mit dem Datenskandal um Cambridge Analytica zu einer Rekordzahlung von 25 Milliarden Dollar. Meta hat Berufung angekündigt.
JPMorgan-Analyst Doug Anmuth nahm die Aktie am 9. November auf die Fokusliste der Bank, bestätigte Overweight und ein Kursziel von 940 Dollar. Auch MoffettNathanson hält an der Kaufempfehlung fest. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Meta Aktie
Wie stark wuchs Meta im Quartal?
Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar.
Was bedeutet die Gratisaktie?
Jeder Aktionär erhält eine neue Aktie, faktisch ein Split im Verhältnis zwei zu eins.
Was sagt JPMorgan?
Overweight mit einem Kursziel von 940 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Meta Aktie?
ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META.
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