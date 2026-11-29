In der Vorwoche hatte die Meta Aktie noch 12,6 Prozent verloren und war auf 560,84 Dollar gefallen. In dieser Woche drehte sie kräftig: Am Freitag schloss sie bei rund 631 Dollar, ein Wochenplus von gut 12 Prozent. Das ist bemerkenswert, denn ausgerechnet in diesen Tagen wurde bekannt, dass Meta eines seiner wichtigsten Finanzierungsprojekte vorerst stoppen muss. Am Mittwoch fiel die Meta Aktie deshalb zunächst bis auf 567,75 Dollar, bevor sie den Tag mit einem Plus von 3,40 Prozent bei 609,89 Dollar beendete.
Meta Aktie: Eine Aktionärsklage friert 60 Milliarden Dollar ein – und die Aktie steigt in einer Woche um 12 Prozent
Zuckerbergs Plan mit stimmrechtslosen Aktien liegt bis zum Prozess im April 2027 auf Eis, und damit auch ein Verkaufsprogramm über 60 Milliarden Dollar für die KI-Rechenzentren. Trotzdem gehört die Meta Aktie zu den Gewinnern der Woche unter den Tech-Riesen. Die große Analyse: was hinter dem Streit steckt, warum die Börse ihn verzeiht und wo das Risiko liegt.
Der Streit
Was Zuckerberg mit den neuen Aktien vorhatte
Mit den Zahlen zum dritten Quartal hatte Meta einen ungewöhnlichen Umbau angekündigt. Jeder Aktionär sollte je gehaltener Aktie eine neue, stimmrechtslose Class-C-Aktie erhalten. Wirtschaftlich entspricht das einem Aktiensplit im Verhältnis 2 zu 1, der Handel sollte im Januar 2027 beginnen. Zuckerberg nannte den Zweck offen: Die neuen Papiere sollten für Kapitalerhöhungen, Mitarbeiterbeteiligungen und Übernahmen nutzbar sein, ohne die Stimmrechte der bisherigen Aktionäre zu verwässern. Laut den Unterlagen hätte Zuckerberg sofort bis zu 20 Prozent seiner neuen stimmrechtslosen Aktien verkaufen dürfen. Er hätte also Geld aus Meta ziehen können, ohne Kontrolle abzugeben.
Genau dagegen klagen Aktionäre in Delaware. Zehn Klagen wegen Pflichtverletzung gegen Zuckerberg und weitere Direktoren wurden am 6. November zusammengelegt, der Prozess soll am 19. April 2027 beginnen. In einer Pflichtmitteilung vom 23. November erklärte Meta, während des Verfahrens keine Class-C-Aktien auszugeben, weder als Dividende noch auf anderem Weg. Damit liegt auch das geplante Verkaufsprogramm über 60 Milliarden Dollar auf Eis, mit dem Meta frisches Eigenkapital für seine KI-Investitionen beschaffen wollte. Insgesamt hatte sich der Konzern Eigenkapital über Aktien, Wandelanleihen und dieses Programm von 97,5 Milliarden Dollar gesichert, dazu kamen rund 25 Milliarden Dollar Schulden.
Die Woche
Warum die Börse den Rückschlag verzeiht
Den Ausschlag gaben zwei Meldungen. Am Mittwoch berichteten Medien über Gespräche mit Amazon, die eine Blockade für Metas KI-Einkaufsassistenten Muse aufheben könnten. Am Freitag folgte ein Bericht, wonach der größte japanische Stromerzeuger JERA mit Meta über Rechenzentren direkt an Kraftwerken nahe Tokio spricht. Solche Standorte würden lange Wartezeiten für Netzanschlüsse umgehen, für Meta ein wichtiger Vorteil bei Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar im Jahr 2026. Unsere Lesart: Der Markt behandelt Meta zunehmend als Gewinner der KI und nicht nur als großen Geldausgeber. Trotz der Erholung liegt die Meta Aktie noch rund 19 Prozent unter ihrem Hoch von 777,59 Dollar vom 24. September.
Auch die Analysten bleiben zuversichtlich, werden aber vorsichtiger. JPMorgan, wo Doug Anmuth als Analyst Meta beobachtet, senkte laut Berichten vom 25. November 2026 das Kursziel von 940 auf 775 Dollar und blieb bei der Einstufung Overweight. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der wunde Punkt bleibt das Geld: Im dritten Quartal lagen die Investitionen mit 34,9 Milliarden Dollar über dem operativen Mittelzufluss von 32,8 Milliarden Dollar, der freie Cashflow war damit negativ.
Einordnung der Redaktion: Die Meta Aktie zeigt, wie stark der Markt derzeit zwischen Geschäft und Finanzierung trennt. Das Werbegeschäft liefert, und jede Nachricht über neue Rechenzentren wird als Beleg für den KI-Erfolg gelesen. Der Streit um die Class-C-Aktien berührt dagegen einen wunden Punkt: Meta braucht für seine Investitionspläne mehr Geld, als das laufende Geschäft derzeit abwirft. Solange das Verkaufsprogramm blockiert ist, muss der Konzern stärker auf Schulden setzen. Für Anleger ist der Prozess in Delaware deshalb mehr als eine Frage der Unternehmensführung. Er entscheidet mit darüber, wie Meta seine KI-Offensive bezahlt.
FAQ
Häufige Fragen zur Meta Aktie
Was sind die Class-C-Aktien von Meta?
Es sind neue Aktien ohne Stimmrecht. Jeder Aktionär sollte je Aktie eine zusätzliche Class-C-Aktie erhalten, was wirtschaftlich einem Aktiensplit von 2 zu 1 entspricht. Wegen einer Klage in Delaware gibt Meta sie bis zum Ende des Verfahrens nicht aus.
Warum ist die Meta Aktie trotzdem gestiegen?
Die Erholung der Technologiewerte, Berichte über Gespräche mit Amazon und über Rechenzentren in Japan haben die Stimmung verbessert. Die Aktie gewann in der Woche gut 12 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, deutsches Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META (Nasdaq). Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, deutsches Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
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