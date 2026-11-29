Den Ausschlag gaben zwei Meldungen. Am Mittwoch berichteten Medien über Gespräche mit Amazon, die eine Blockade für Metas KI-Einkaufsassistenten Muse aufheben könnten. Am Freitag folgte ein Bericht, wonach der größte japanische Stromerzeuger JERA mit Meta über Rechenzentren direkt an Kraftwerken nahe Tokio spricht. Solche Standorte würden lange Wartezeiten für Netzanschlüsse umgehen, für Meta ein wichtiger Vorteil bei Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar im Jahr 2026. Unsere Lesart: Der Markt behandelt Meta zunehmend als Gewinner der KI und nicht nur als großen Geldausgeber. Trotz der Erholung liegt die Meta Aktie noch rund 19 Prozent unter ihrem Hoch von 777,59 Dollar vom 24. September.